Bossi protagonista della Seconda Repubblica tra secessione, potere romano, icone padane e alleanza con Berlusconi

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Svizzera e Italia rafforzano la protezione dei minori migranti non accompagnati

Chi: il Governo svizzero, il Ministero dell’Interno italiano, l’Unhcr e il centro per minori di Sicignano degli Alburni. Che cosa: una visita istituzionale dell’Ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti per monitorare il progetto di potenziamento dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Dove: nel centro di accoglienza per minori in provincia di Salerno. Quando: nel pomeriggio del 19 marzo 2026, nell’ambito dell’iniziativa diplomatica *In Cammino con la Svizzera*. Perché: per rafforzare la cooperazione bilaterale sulla migrazione, migliorare standard di tutela, prevenire sfruttamento e reclutamento criminale dei minori, valorizzando il ruolo dei mediatori culturali e la condivisione di buone pratiche tra regioni italiane e partner internazionali.

In sintesi:

Visita dell’Ambasciatore svizzero Balzaretti al centro per minori migranti di Sicignano degli Alburni.

Progetto congiunto Italia-Svizzera-Unhcr per rafforzare accoglienza e protezione dei minori non accompagnati.

Oltre 16.000 minori stranieri non accompagnati in Italia, con rischio elevato di sfruttamento.

Quattro assi di intervento: coordinamento, centri, formazione operatori, analisi dei bisogni dei minori.

Il progetto congiunto e le sfide dell’accoglienza dei minori

Il centro di Sicignano degli Alburni ospita oggi 25 minori stranieri non accompagnati, perlopiù sedicenni e diciassettenni provenienti da Egitto, Bangladesh, Tunisia e Guinea, con permanenze tra 8 e 18 mesi.

La struttura rientra nelle 34 realtà coinvolte nel progetto *Rafforzare i Servizi di Accoglienza e Protezione per Minori Non Accompagnati in Italia*, avviato nell’ottobre 2024 dal Ministero dell’Interno, dalla Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera (Sem) e dall’Unhcr.

Durante la visita, l’Ambasciatore Roberto Balzaretti, accompagnato da Marco Notarbartolo di Unhcr e da un rappresentante della Prefettura, ha dialogato con operatori e ragazzi, inserendo l’incontro nel percorso diplomatico *In Cammino con la Svizzera*, che prevede visite in tutte le regioni italiane entro il 2027 e la donazione di panchine in materiale riciclato come simbolo di dialogo civico.

Balzaretti ha sottolineato come *“la migrazione sia un fenomeno globale”* e come il secondo contributo svizzero sostenga la creazione di un sistema uniforme di tutela dei minori, puntando sulla fiducia costruita dai mediatori culturali. Anna Leer, vicerappresentante Unhcr per Italia, Santa Sede, Malta e San Marino, ha ribadito che *“rafforzare la qualità dell’accoglienza è essenziale per il superiore interesse del minore”*.

Numeri, territori coinvolti e prospettive future del programma

Nel 2025 gli arrivi via mare di minori non accompagnati sono stati 12.177, pari al 18% degli sbarchi, in aumento rispetto al 13% del 2024; in Italia vivono oggi circa 16.000 minori stranieri non accompagnati, spesso impegnati in lunghi percorsi di integrazione scolastica, legale e psicologica.

Il progetto, attuato anche attraverso Save the Children, si fonda su quattro pilastri: rafforzamento del coordinamento istituzionale tra livello nazionale e locale; interventi diretti nei centri di regioni strategiche come Lombardia, Puglia, Basilicata e Campania; formazione continua del personale dei centri di prima accoglienza; analisi sistematica dei bisogni individuali dei minori.

Le attività includono supporto psicosociale, informazione sui diritti, orientamento sulle prospettive future e iniziative ricreative per creare normalità e benessere emotivo. La sfida centrale resta l’aumento degli interventi individualizzati, per ridurre il rischio che i giovani finiscano nelle reti criminali o in circuiti di sfruttamento lavorativo e sessuale.

FAQ

Quanti sono oggi i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia?

Attualmente si stima la presenza di circa 16.000 minori stranieri non accompagnati, distribuiti tra centri di prima accoglienza e progetti di integrazione territoriale.

Qual è l’obiettivo principale del progetto congiunto Italia-Svizzera-Unhcr?

L’obiettivo principale è rafforzare accoglienza e protezione, garantendo percorsi individualizzati che tutelino i minori da sfruttamento, tratta e reclutamento criminale.

In quali regioni italiane si concentrano gli interventi nei centri di accoglienza?

Gli interventi prioritari interessano soprattutto Lombardia, Puglia, Basilicata e Campania, territori chiave per flussi migratori e carenza di servizi specializzati.

Che ruolo hanno i mediatori culturali nei centri per minori migranti?

I mediatori culturali contribuiscono concretamente a costruire fiducia, facilitare la comunicazione, prevenire conflitti e accompagnare i minori in percorsi di integrazione.

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