Iran shock: il massacro nascosto svela dodicimila vittime, promessa di aiuti e sfida di potere

Vittime e blackout informativo

Iran travolto da cifre contrastanti: “dodicimila”, “duemila”, “ventimila”, “cinquemila”. Il bilancio delle vittime delle proteste antigovernative, in corso da oltre due settimane, resta incerto e in evoluzione, ma la percezione diffusa è di un numero di morti senza precedenti nella storia recente del Paese.

Il quadro informativo è compromesso da un blackout digitale esteso: oltre duecento ore di interruzioni di Internet, rallentamenti sistematici della rete telefonica e interferenze sul servizio satellitare Starlink, finora essenziale per mantenere contatti con l’esterno.

Le fonti locali descrivono flussi di notizie frammentari e difficili da verificare, con dati oscillanti che impediscono una stima consolidata del numero dei caduti e dei feriti. La combinazione tra oscuramento delle comunicazioni e repressione capillare rende l’accesso alle testimonianze dirette estremamente limitato, aggravando l’opacità sul terreno.

Reazioni e moniti degli Stati Uniti

Washington alza il livello di allerta: il Dipartimento di Stato invita i cittadini americani a lasciare immediatamente l’Iran, valutando rotte via terra verso Armenia o Turchia, e a predisporre canali di comunicazione alternativi per aggirare le interruzioni di Internet.

L’avviso include la raccomandazione di pianificare la partenza senza fare affidamento sull’assistenza del governo statunitense, segnale di rischi operativi elevati e di una situazione sul campo imprevedibile.

Nel frattempo, l’ex presidente Donald Trump sollecita i vertici iraniani a “dimostrare umanità”, anticipando un aggiornamento sulla situazione e denunciando condotte “molto gravi” ancora in fase di verifica.

Trump richiama il precedente confronto con Teheran, avvertendo il regime a “comportarsi bene” e minimizzando la minaccia di ritorsioni, mentre a Washington si esamina il quadro delle presunte uccisioni.

Le dichiarazioni, unite all’allerta consolare, delineano una strategia di pressione: protezione dei connazionali, isolamento diplomatico progressivo e sostegno indiretto alla piazza attraverso il ripristino di vie di comunicazione.

La posizione statunitense registra l’inasprimento del contesto: crescente rischio per i civili, margini ristretti per le evacuazioni e necessità di coordinamento con i Paesi confinanti per possibili corridoi terrestri.

Scenario politico e prospettive per l’Iran

Il sistema di potere in Teheran appare sotto pressione, ma resta coeso nei gangli della sicurezza e della magistratura, con margini limitati per aperture politiche. Le proteste diffuse e la frammentazione delle reti di comunicazione ostacolano la formazione di una leadership unitaria dell’opposizione, riducendo lo spazio per una transizione ordinata.

La narrativa ufficiale insiste sulla minaccia esterna e sul ripristino dell’ordine, mentre l’erosione della fiducia pubblica si riflette nell’ampiezza geografica e sociale delle mobilitazioni. L’assenza di canali istituzionali di dialogo alimenta una dinamica di logoramento che può protrarsi nel medio periodo.

Sullo sfondo, l’isolamento internazionale si combina con il rischio di nuove sanzioni e con pressioni per garantire l’accesso a Internet, fattori che potrebbero incidere sull’economia e sugli equilibri interni.

Nello scenario a breve termine, è probabile un consolidamento della linea securitaria, con repressione selettiva e controllo rafforzato delle comunicazioni, e possibili concessioni tattiche su temi socioeconomici.

A medio termine, la tenuta del regime dipenderà dalla capacità di contenere i costi economici e di prevenire defezioni tra élite e forze dell’ordine. La variabile regionale, inclusi i rapporti con Turchia e Armenia, pesa sulla gestione dei confini e dei flussi.

Un cambio di rotta politico richiederebbe incentivi credibili e garanzie interne, oggi non visibili, mentre la piazza resta il barometro della crisi e della sua possibile evoluzione.

