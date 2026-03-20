Home / NEWS / Umberto Bossi tra figli, mogli e fedelissimi svela il vero cerchio magico del Senatur

La famiglia di Umberto Bossi, radici private del leader della Lega

Chi: Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, e il suo nucleo familiare allargato.

Che cosa: il ruolo decisivo di genitori, fratelli, mogli e figli nella costruzione del suo percorso umano e politico.

Dove: tra la cascina di Cassano Magnago, Gallarate, Pavia e la Lombardia leghista.

Quando: dagli anni giovanili del dopoguerra fino al consolidarsi della leadership negli anni ’90-2000.

Perché: per comprendere come la rete familiare, tra povertà, conflitti, lealtà e scandali, abbia segnato identità, linguaggio e strategie del “Senatùr”.

In sintesi:

La formazione politica di Bossi nasce in famiglia, tra nonna sindacalista e padre tessitore.

Povertà e lavori umili alimentano la retorica anti-establishment e autonomista lombarda.

Fratelli e parenti sono prima risorsa politica, poi terreno di scontri e competizioni.

Mogli e figli vivono tra militanza, incarichi simbolici, inchieste e condanne giudiziarie.

Nella cascina di Cassano Magnago, la “scarna ma giusta” biblioteca di nonna Celesta introduce il giovane Bossi alla storia lombarda con il romanzo di Massimo D’Azeglio Lega Lombarda.

Ma è soprattutto il padre Ambrogio, tessitore di Gallarate, a imprimere la vocazione politica, denunciando il malessere silenzioso di imprenditori e operai senza voce: *“quelle cose le ho dette io”*, ricorderà il Senatùr.

La madre Ida Valentina Mauri, figura minuta ma inflessibile, vive il “boom al contrario” dell’agricoltura lombarda e difende il figlio anche durante la bufera giudiziaria sui conti del Carroccio, affrontando una troupe televisiva arrivata al citofono.

Giovane “ragazzo della via Gluck”, come amava definirsi, Bossi alterna piccoli lavori – anche in lavanderia, “mettevo la candeggina nella lavatrice” – a studi serali e a un percorso universitario a Pavia, interrotto tra difficoltà economiche e militanza.

La biografia governativa del 2004 lo accredita come specializzato in “elettronica applicata alla medicina”, mentre la memoria pubblica lo lega soprattutto al Policlinico pavese, dove nel 2007 accoglie commosso Benedetto XVI, ribadendo: *“Senza la famiglia non resta più niente”*.

Genitori, fratelli, mogli e figli nel sistema relazionale del Senatùr

Attorno a Bossi si struttura presto un cerchio magico familiare. Il fratello Franco è tra i pochissimi ammessi vicino al leader durante la grave malattia del 2004, segno di una fiducia intima e selettiva.

Diverso il rapporto con la sorella Angela: il conflitto esplode negli anni ’80, tra accuse informali di debiti lasciati al cognato Pierangelo Brivio e reazione politica con la loro candidatura contro Bossi alle regionali in Lombardia.

Il Senatùr ribalterà la versione, stigmatizzando le presunte “tendenze nepotiste” della sorella: *“Voleva che portassi avanti suo marito. Mia sorella è la leader delle bistecche”*.

Sul piano ideologico, Bossi rivendica solo un breve impegno nelle iniziative per il Cile di Salvador Allende, smentendo la militanza comunista, sebbene il magazine Sette ritrovi il suo nome tra i reggenti della sezione Pci di Verghera di Samarate.

Nel 1975 sposa la commessa Gigliola Guidali, da cui nasce Riccardo. Quest’ultimo verrà condannato nel 2016 a un anno e otto mesi, con la condizionale, per appropriazione indebita legata a presunte spese personali con fondi del Carroccio, oltre a essere accusato di acquisti mai saldati.

Dopo la separazione, Bossi si lega a Manuela Marrone, militante della prima ora, che mette a disposizione il proprio appartamento per le riunioni e firma l’atto costitutivo della Lega Lombarda nel 1984.

Lui, polemico con “cardinaloni” e “vescovoni”; lei, cattolica, madre lombarda e padre siciliano, impegnata nella scuola Bosina di Varese e spesso indicata come “baby pensionata” da Gianfranco Fini negli scontri politici.

Dal rapporto nascono tre figli: Renzo (1988), soprannominato “il trota”, eletto giovanissimo consigliere regionale in Lombardia e simbolo contestato del presunto nepotismo padano;

Roberto Libertà (1990), finito in cronaca per un caso di ingiurie e lesioni ai danni di un militante di Rifondazione Comunista;

Eridano Sirio (1995), battezzato con il nome di un personaggio mitologico che “dorme in fondo al Po”.

Le nozze civili con Marrone arrivano solo nel 1994: al congresso della Lega lo storico merchandising include persino il filmino del matrimonio, celebrato dal sindaco di Milano Marco Formentini.

La gestione domestica riflette la visione rigorista del leader: quando la moglie Augusta invita Marrone alla Scala, lei rifiuta per mancanza di babysitter. Bossi boccia il ricorso alle colf: *“I figli hanno le braccia e devono imparare a organizzarsi”*.

Eredità familiare e impatto futuro sull’immagine della Lega

La trama privata di Umberto Bossi anticipa molti tratti del populismo contemporaneo: esaltazione della famiglia, conflitto con élite, rivendicazione di origini umili, uso simbolico dei figli in politica.

Il dualismo tra fedeltà domestica e scandali giudiziari dei parenti alimenta tuttora il dibattito sull’eredità morale del Senatùr e sui limiti del “familismo padano” come modello organizzativo.

Per la Lega post-bossiana, l’intreccio tra biografia familiare, narrazione territoriale e questione settentrionale resta un nodo irrisolto: risorsa identitaria potente, ma anche vulnerabilità sul terreno dell’etica pubblica e del rinnovamento generazionale.

FAQ

Chi erano i genitori di Umberto Bossi e che lavoro facevano?

Erano Ambrogio, tessitore a Gallarate, e Ida Valentina Mauri, casalinga in una famiglia contadina di Cassano Magnago, segnata da povertà rurale.

Quale ruolo ha avuto la nonna Celesta nella formazione di Bossi?

Ha avuto un ruolo decisivo, offrendo una piccola biblioteca domestica e sensibilizzandolo alla storia lombarda e al sindacalismo socialista fin dall’adolescenza.

I figli di Umberto Bossi hanno avuto problemi giudiziari?

Sì, Riccardo è stato condannato nel 2016 per appropriazione indebita; Roberto Libertà è stato coinvolto in un caso di ingiurie e lesioni.

Manuela Marrone ha avuto incarichi politici nella Lega?

Sì, è stata cofondatrice della Lega Lombarda, ha ospitato riunioni strategiche nell’appartamento ed è figura influente nell’area educativa leghista.

Da quali fonti è tratto e rielaborato questo articolo sulla famiglia Bossi?

È redatto sulla base di un’elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.