Home / NEWS / Umberto Bossi riconosce il ruolo decisivo della moglie Manuela nella nascita della Lega

Umberto Bossi racconta malattia, errori medici e ruolo decisivo della moglie

Chi: Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, e la moglie Manuela Marrone.

Che cosa: il racconto diretto del malore del 2004, del percorso clinico e del sostegno familiare.

Dove: tra l’ospedale di Cittiglio, l’Ospedale di Circolo di Varese e la successiva cura in Svizzera.

Quando: notte e mattina dell’11 marzo 2004, seguite da un mese di coma farmacologico.

Perché: per ricostruire una pagina cruciale della politica italiana, tra presunti errori medici, resilienza personale e lealtà coniugale.

In sintesi:

Nel 2004 Bossi subisce un grave malore, inizialmente interpretato come infarto.

Racconta un presunto errore diagnostico legato alla coronarografia eseguita a Varese.

La moglie Manuela studia le cartelle cliniche e spinge per il trasferimento in Svizzera.

La malattia segna la sua leadership politica, ma rafforza il mito tra i militanti.

Il malore del 2004, il coma e la ricostruzione di Bossi

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2004, il leader leghista e ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione, Umberto Bossi, viene colpito da un grave malore nella sua casa di Gemonio. All’alba viene trasportato all’ospedale di Cittiglio, dove i medici ipotizzano un infarto.

Alle 9, complicazioni respiratorie e un edema polmonare impongono il trasferimento d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese. La prognosi è riservata; Bossi viene sedato e resterà in coma farmacologico per circa un mese. Davanti alla struttura si radunano centinaia di militanti, in lacrime, che attendono notizie del “Senatùr”.

Tra loro, i cronisti notano una presenza discreta ma costante: la moglie, la maestra elementare Manuela Marrone, capelli castani, abbigliamento sobrio, volto sorprendentemente sereno. È lei, racconterà Bossi, a studiare le cartelle cliniche e a pretendere il trasferimento in Svizzera, decisione che lui considererà decisiva per la propria sopravvivenza.

Il racconto di Bossi tra medicina, memoria e lealtà familiare

Anni dopo, in una conversazione a margine di una proiezione, Umberto Bossi ricostruisce quei momenti con precisione quasi clinica. Ricorda di essere arrivato in ospedale cosciente e di aver controllato autonomamente la funzionalità di braccia e gambe, forte dei suoi studi di Medicina: tutto sembrava integro.

Riferisce di aver contestato subito l’ipotesi di infarto, segnalando ai medici l’assenza di dolore toracico e la presenza soltanto di una grave insufficienza respiratoria. Nonostante ciò, viene sottoposto a coronarografia. Al risveglio, sostiene di aver trovato compromesse diverse funzioni motorie e di aver chiesto, stupito: «Ma che cosa mi avete fatto?».

Nella sua narrazione, quella procedura avrebbe innescato “tutto il casino al cervello”. Parallelamente, accredita alla moglie Manuela un ruolo centrale: l’aver analizzato la documentazione clinica e l’aver imposto il trasferimento in Svizzera, che lui giudica determinante. In pubblico, la definisce senza esitazione: «Se parliamo di me, ce n’è una sola: mia moglie».

Leadership, mito politico e il peso di una fragilità esibita

La malattia del 2004 diventa uno spartiacque nella parabola politica di Umberto Bossi. Da un lato, ne riduce l’energia fisica e la capacità oratoria; dall’altro, ne rafforza la dimensione carismatica tra i militanti, che vedono nel “Senatùr” un capo ferito ma inamovibile.

Il racconto retrospettivo di quegli eventi – tra presunti errori diagnostici, fiducia selettiva nei medici e affidamento totale alla moglie Manuela Marrone – illumina un aspetto spesso sottovalutato: la vulnerabilità come motore di lealtà politica. La figura di Manuela, centrale ma defilata, apre inoltre interrogativi sul ruolo dei coniugi dei leader nella gestione delle crisi sanitarie e d’immagine, tema destinato a pesare sempre di più nella narrazione pubblica dei protagonisti politici italiani.

FAQ

Che cosa accadde a Umberto Bossi l’11 marzo 2004?

Nel marzo 2004 Umberto Bossi fu colpito da un grave malore con insufficienza respiratoria, ricoverato tra Cittiglio e Varese e mantenuto in coma farmacologico per circa un mese, con prognosi riservata.

Perché inizialmente i medici ipotizzarono un infarto per Bossi?

Inizialmente i medici sospettarono un infarto per il quadro clinico complessivo. Venne eseguita una coronarografia, poi contestata da Bossi, che sosteneva di non avvertire il tipico dolore toracico.

Quale ruolo ha avuto la moglie Manuela Marrone nel percorso clinico?

La moglie Manuela Marrone ebbe un ruolo decisivo: studiò le cartelle cliniche e, secondo il racconto di Bossi, impose il trasferimento in Svizzera, scelta ritenuta fondamentale per il recupero.

Come è cambiata la leadership politica di Bossi dopo la malattia?

Dopo la malattia, la leadership di Bossi si è fatta più fragile fisicamente ma più simbolica, consolidando il suo ruolo di capo carismatico tra i militanti leghisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Bossi?

Il presente approfondimento deriva da una elaborazione congiunta di notizie e materiali tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.