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Pensione, conseguenze pratiche se ritardi la scelta delle modalità di incasso

Pensione, conseguenze pratiche se ritardi la scelta delle modalità di incasso

Modalità di pagamento INPS: perché decidere subito dove va la pensione

Quando si presenta domanda di pensione all’INPS, non conta solo avere i requisiti contributivi e anagrafici: è decisiva anche la scelta del canale di pagamento.
Il pensionato deve indicare dove ricevere l’assegno – conto corrente, libretto postale, carta con IBAN o contanti agli sportelli di Poste Italiane – perché senza questa informazione l’accredito non può partire.
Errori o omissioni nelle coordinate bancarie o postali non fanno perdere il diritto alla pensione, ma possono bloccare o ritardare il versamento, con conseguenze concrete sulla liquidità mensile di chi smette di lavorare.

In sintesi:

  • Senza IBAN o canale valido l’INPS non può pagare la pensione nei tempi previsti.
  • Conto, libretto postale o carta devono essere intestati o cointestati al pensionato.
  • Errori nei dati di pagamento causano respingimenti e ritardi negli accrediti mensili.
  • È sempre possibile aggiornare la modalità di pagamento e recuperare gli arretrati.

Come scegliere e controllare il canale di pagamento della pensione

La soluzione più usata è l’accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al pensionato, che garantisce tracciabilità e sicurezza.
In alternativa si possono usare un libretto postale o una carta dotata di IBAN, purché attivi e correttamente intestati. Il ritiro in contanti allo sportello è oggi ammesso solo entro limiti di importo e secondo la normativa antiriciclaggio, quindi non è sempre praticabile.
Gli errori più frequenti riguardano IBAN digitato male, conto chiuso o non intestato al beneficiario, dati anagrafici non coerenti con quelli comunicati all’INPS. In questi casi la banca o Poste Italiane respingono l’operazione e il pagamento slitta, costringendo il pensionato ad attendere la riemissione degli importi.

Se ci si accorge dopo l’invio della domanda di un errore, è possibile chiedere la variazione del canale di pagamento tramite il servizio online INPS, rivolgendosi a un patronato o seguendo la procedura di modifica dell’ufficio pagatore. È fondamentale conservare la ricevuta della richiesta e verificare, nel proprio fascicolo previdenziale, l’avvenuto aggiornamento.

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Conseguenze dei ritardi e importanza di un controllo preventivo

Quando il diritto alla pensione è riconosciuto, le mensilità non si perdono: gli importi arretrati vengono pagati in un secondo momento, anche cumulativamente.
Il problema è il “vuoto” di liquidità che può crearsi per settimane o mesi a causa di un semplice errore nell’IBAN o nella scelta della modalità di accredito.

Per prevenire blocchi e respingimenti dei pagamenti è essenziale, prima di inviare la domanda, verificare che l’IBAN sia corretto, il conto attivo e intestato al pensionato, i dati anagrafici perfettamente coincidenti e la modalità prescelta adeguata all’importo atteso. Un controllo accurato iniziale vale più di qualsiasi successiva correzione, perché consente di ricevere la prima pensione senza interruzioni né ritardi.

FAQ

Cosa succede se invio la domanda di pensione senza indicare l’IBAN?

In assenza di IBAN o altra modalità valida l’INPS non può disporre il pagamento; l’erogazione viene sospesa finché non vengono comunicate coordinate corrette.

Posso f farmi accreditare la pensione sul conto di un familiare?

Sì, ma il conto deve essere almeno cointestato al pensionato. Un conto intestato solo a un familiare non è considerato canale valido dall’INPS.

Come modifico rapidamente il conto su cui ricevo la pensione?

È possibile intervenire tramite il servizio online MyINPS, tramite patronato o presentando l’apposito modulo di variazione dell’ufficio pagatore.

Quando vengono pagati gli arretrati dopo un errore nell’IBAN?

Una volta corretti i dati, l’INPS riaccredita le mensilità non pagate nei successivi cicli di pagamento, spesso con un’unica soluzione cumulativa.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su pensioni e pagamenti INPS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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