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Bologna crolla in casa contro l’Aston Villa e compromette il cammino in Europa League

Bologna crolla in casa contro l’Aston Villa e compromette il cammino in Europa League

Europa League, il Bologna crolla in casa contro l’Aston Villa

Il Bologna di Vincenzo Italiano perde 3-1 al Dall’Ara contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di Europa League.
Il match, giocato a Bologna il 9 aprile 2026, vede gli inglesi andare avanti con Ezri Konsa e la doppietta di Ollie Watkins, mentre per i rossoblù segna il giovane Rowe.
Il risultato costringe il Bologna a una rimonta quasi perfetta tra una settimana a Birmingham, sul campo di Villa Park, per continuare a sognare una storica semifinale europea.

In sintesi:

  • Aston Villa vince 3-1 al Dall’Ara nell’andata dei quarti di Europa League.
  • Reti inglesi di Konsa e doppietta di Watkins, Rowe illude il Bologna.
  • Bologna obbligato a segnare almeno tre gol a Villa Park per qualificarsi.
  • Risultato pesante, ma finestra di speranza aperta grazie al gol di Rowe.

Come l’Aston Villa ha indirizzato il quarto contro il Bologna

L’equilibrio regge fino al 44’, quando Ezri Konsa trova il vantaggio inglese sfruttando una disattenzione difensiva rossoblù.

Ad inizio ripresa, al 51’, l’Aston Villa colpisce ancora: Ollie Watkins finalizza una ripartenza veloce e firma il 2-0, gelando il Dall’Ara. Il Bologna prova a reagire alzando il baricentro, ma fatica a creare occasioni pulite contro l’organizzazione difensiva della squadra di Unai Emery.

Nel finale, al 90’, il subentrato Rowe accorcia le distanze con una conclusione precisa che riapre, almeno aritmeticamente, il discorso qualificazione. Tuttavia, in pieno recupero, ancora Watkins punisce gli emiliani firmando il 3-1 e una doppietta che pesa come un macigno sui piani di rimonta in vista del ritorno in Inghilterra.

Le prospettive del Bologna in vista del ritorno a Villa Park

Il margine di errore per il Bologna è ora ridottissimo: servirà una gara aggressiva e lucida a Villa Park, con almeno tre gol segnati per ribaltare il 3-1.

Vincenzo Italiano dovrà trovare l’equilibrio tra la ricerca disperata della rimonta e la necessità di non concedere spazi a un Aston Villa letale in transizione, trascinato da Watkins. Il gol di Rowe mantiene vive le speranze europee e offre un minimo tesoretto psicologico su cui costruire la preparazione del ritorno. Una eventuale impresa in Inghilterra potrebbe trasformare questa sconfitta in una tappa di crescita decisiva nel percorso europeo del club rossoblù.

FAQ

Qual è stato il risultato di Bologna-Aston Villa in Europa League?

Il risultato è stato 3-1 per l’Aston Villa contro il Bologna nella gara d’andata dei quarti di Europa League.

Chi ha segnato i gol in Bologna-Aston Villa?

Hanno segnato Ezri Konsa e una doppietta di Ollie Watkins per l’Aston Villa, mentre per il Bologna ha realizzato Rowe.

Cosa serve al Bologna per qualificarsi in semifinale?

Serve una vittoria con almeno due gol di scarto segnandone almeno tre, ad esempio 0-3 o 1-4 a Villa Park.

Quando si gioca la partita di ritorno Aston Villa-Bologna?

La partita di ritorno si giocherà tra una settimana a Birmingham, allo stadio Villa Park, in orario serale europeo.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione della partita?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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