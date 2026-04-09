Italia sotto sabbia desertica: perché è meglio rimandare il lavaggio dell’auto nei prossimi giorni

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Polveri sahariane in arrivo sull’Italia: cosa cambia da domenica 12 aprile

Una vasta depressione in risalita dal Nord Africa verso la Sardegna, attesa da domenica 12 aprile, convoglierà forti venti di Scirocco carichi di polveri sahariane sull’Italia. Il fenomeno, inizialmente concentrato su Sardegna, Sicilia e Calabria, si estenderà entro lunedì 13 fino all’ e alla Pianura Padana.

L’ondata di polveri in sospensione causerà cieli lattiginosi, riduzione della visibilità e un peggioramento della qualità dell’aria, con possibili criticità per la salute respiratoria delle fasce più vulnerabili. L’evento segue il cedimento del promontorio anticiclonico che per giorni ha garantito tempo stabile sulla Penisola.

In sintesi:

Da domenica 12 aprile polveri sahariane su Sardegna, Sicilia e Calabria con venti di Scirocco.

Da lunedì 13 estensione del pulviscolo fino all’Appennino settentrionale e alla Pianura Padana.

Cieli lattiginosi, visibilità ridotta e qualità dell’aria in peggioramento, soprattutto al Sud e sulle Isole.

Particelle fini PM2,5 rischiose per soggetti con patologie respiratorie, ma con effetti fertilizzanti sugli ecosistemi.

Come la depressione africana influenzerà meteo, aria e salute

Il cedimento del promontorio anticiclonico apre la strada a un primo impulso di aria fredda e instabile sull’Adriatico, ma sarà la depressione nordafricana di domenica 12 aprile a determinare il cambio di scenario più marcato. I venti di Scirocco, intensi e umidi, trasporteranno verso l’Italia grandi quantità di polveri desertiche in quota.

Le simulazioni indicano una progressiva estensione del pulviscolo dalla Sardegna e dalla Sicilia verso il Centro-Nord, con cieli opachi e talvolta quasi giallastri; localmente la caligine potrà rendere poco distinguibile la linea dell’orizzonte, specie sui bacini tirrenici. Gli esperti ricordano che *“la caligine prodotta dalla presenza di queste polveri in sospensione provoca un peggioramento della qualità dell’aria e una riduzione della visibilità che può influire sull’aviazione”*.

Sul fronte sanitario, la criticità principale riguarda le particelle più fini, le PM2,5: queste micro-polveri penetrano nelle vie respiratorie profonde, possono seccare le mucose e aggravare asma, bronchiti croniche e altre patologie polmonari preesistenti, soprattutto tra anziani, bambini e cardiopatici.

Impatto ambientale e possibili ricadute future sull’Italia

La presenza di polveri sahariane non è solo un fattore di disturbo per la visibilità o la salute: diversi studi evidenziano una funzione ecologica rilevante. Il ferro contenuto nel pulviscolo agisce come fertilizzante naturale, stimolando la fotosintesi del fitoplancton e di batteri marini e contribuendo così alla produttività degli oceani e alla cattura di CO₂.

In prospettiva, il possibile aumento della frequenza di questi eventi, legato alle dinamiche climatiche sul Nord Africa e sul Mediterraneo, potrebbe imporre a città italiane e compagnie aeree protocolli specifici per la gestione di episodi di caligine intensa, dall’informazione sanitaria preventiva agli adeguamenti nelle operazioni aeroportuali.

FAQ

Quando sono previste le prime polveri sahariane sull’Italia?

Le prime concentrazioni significative sono previste da domenica 12 aprile su Sardegna, Sicilia e Calabria, con ulteriore estensione nelle 24 ore successive.

Quali regioni avranno il peggior peggioramento della qualità dell’aria?

È atteso un peggioramento marcato su Sardegna, Sicilia e Ionio; condizioni critiche localmente anche su Pianura Padana e versanti tirrenici.

Come proteggersi dalle polveri sahariane se ho problemi respiratori?

È consigliato limitare l’attività all’aperto, chiudere le finestre nelle ore peggiori e usare mascherine filtranti FFP2 in caso di esposizione prolungata.

Che impatto hanno le polveri sahariane sui voli aerei?

Le polveri riducono la visibilità e possono richiedere variazioni di rotta, quote operative differenti o ritardi, soprattutto negli scali mediterranei interessati dalla caligine.

Da quali fonti provengono i dati utilizzati in questo articolo?

I contenuti derivano da un’elaborazione congiunta di informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.