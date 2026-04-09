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Roberto Cingolani lascia la guida di Leonardo, nuovo amministratore delegato sarà Lorenzo Mariani

Roberto Cingolani lascia la guida di Leonardo, nuovo amministratore delegato sarà Lorenzo Mariani

Rinnovo vertici Leonardo, Enel, Eni ed Enav: tutte le nuove nomine

Il governo italiano ha depositato oggi, a Roma, le liste per il rinnovo dei consigli di amministrazione di Leonardo, Enel, Eni ed Enav, grandi società partecipate dal ministero dell’Economia. Le nomine, che saranno votate nelle prossime settimane dalle assemblee dei soci, definiscono i nuovi presidenti, amministratori delegati e consiglieri in aziende chiave per difesa, energia e gestione dello spazio aereo. Il cambio più atteso riguarda la guida di Leonardo, in pieno contesto di guerra in Europa e tensioni globali, con l’uscita di Roberto Cingolani e l’arrivo di Lorenzo Mariani. Le scelte del Tesoro sono determinanti perché detiene partecipazioni di controllo o comunque molto rilevanti, condizionando governance, strategie industriali e fiducia dei mercati.

In sintesi:

  • Cambio alla guida di Leonardo: esce Roberto Cingolani, entra Lorenzo Mariani come amministratore delegato.
  • Conferma di Claudio Descalzi in Eni e del tandem Paolo ScaroniFlavio Cattaneo in Enel.
  • Nuovi vertici per Enav con Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato.
  • Il Tesoro, azionista di riferimento, orienta governance e strategie delle principali partecipate quotate.

Le nuove squadre di vertice e il peso per mercati e politica

Il dossier più sensibile era quello di Leonardo, principale gruppo italiano della difesa. Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione energetica e manager stimato nel settore, lascia dopo un periodo di risultati considerati positivi ma con crescente logoramento politico. Nei giorni scorsi le indiscrezioni sulla sua uscita avevano inciso negativamente sul titolo in Borsa, segnalando la forte attenzione degli investitori alla stabilità della governance.

Il governo ha scelto come nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, già dirigente di Leonardo e attualmente manager di Mbda, società di missili partecipata dallo stesso gruppo: un profilo interno al perimetro industriale, con forte specializzazione nel settore difesa.

Cambio anche alla presidenza: Stefano Pontecorvo sarà sostituito da Francesco Macrì, già componente del consiglio di amministrazione della società, soluzione che garantisce continuità di conoscenza dell’azienda.

Su Eni, il governo punta alla continuità: confermato amministratore delegato Claudio Descalzi, figura centrale nelle strategie energetiche e nella diversificazione delle forniture, mentre la presidenza andrà a Giuseppina Di Foggia, oggi amministratrice delegata di Terna, portando competenze sulla rete e transizione energetica.

In Enel viene rinnovato l’attuale assetto, con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo amministratore delegato per un ulteriore mandato, a conferma della linea strategica su generazione, reti e rinnovabili.

Per Enav, società che gestisce lo spazio aereo italiano, le liste indicano Sandro Pappalardo come presidente e Igor de Biasio come amministratore delegato, rafforzando la dimensione industriale e regolatoria in un settore critico per traffico civile e cargo.

Le liste proposte dal ministero dell’Economia, azionista di riferimento nelle quattro quotate, saranno sottoposte alle assemblee dei soci, dove sono presenti anche investitori privati e istituzionali. La prassi, considerato il peso delle quote pubbliche, rende altamente probabile la ratifica delle proposte governative.

Implicazioni strategiche future per difesa, energia e cielo italiano

La nuova mappa dei vertici delle partecipate ridefinisce gli equilibri tra indirizzo politico e gestione industriale in tre snodi strategici: complesso militare-industriale, sicurezza energetica e infrastrutture aeroportuali.

L’arrivo di Lorenzo Mariani in Leonardo coincide con una fase di forte crescita degli investimenti in difesa in Europa, aprendo spazi per consolidamenti e alleanze internazionali, soprattutto nel comparto missilistico.

La conferma di Claudio Descalzi in Eni e del team Paolo ScaroniFlavio Cattaneo in Enel indica che il governo intende mantenere continuità nelle politiche di sicurezza energetica, decarbonizzazione e sviluppo delle reti, temi decisivi per il Pnrr e la competitività industriale.

Su Enav, la coppia Sandro PappalardoIgor de Biasio si troverà a gestire un traffico aereo in ripresa strutturale e l’evoluzione dello spazio aereo europeo, con ricadute operative su puntualità, sicurezza e costi per compagnie e passeggeri.

FAQ

Chi è il nuovo amministratore delegato di Leonardo

Il nuovo amministratore delegato di Leonardo è Lorenzo Mariani, manager con lunga esperienza nel settore e un recente ruolo apicale in Mbda.

Perché è stato sostituito Roberto Cingolani alla guida di Leonardo

La sostituzione di Roberto Cingolani deriva da un progressivo venir meno dei sostegni politici, nonostante risultati industriali positivi e apprezzamento tra addetti ai lavori.

Chi resta alla guida di Eni ed Enel dopo le nuove liste del governo

Restano confermati Claudio Descalzi amministratore delegato di Eni e il tandem Paolo ScaroniFlavio Cattaneo alla presidenza e guida esecutiva di Enel.

Quando saranno formalizzate le nomine dei nuovi consigli di amministrazione

Le nomine saranno formalizzate nelle prossime settimane, durante le assemblee dei soci delle quattro società quotate, chiamate a votare le liste proposte dal Tesoro.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo articolo

L’articolo è stato elaborato partendo da una sintesi congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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