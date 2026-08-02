Truth lancia Truth API, feed in tempo reale dei post di Trump per il trading

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Truth Social presenta Truth API , un feed a bassa latenza per messaggi rilevanti sui mercati.

presenta , un feed a bassa latenza per messaggi rilevanti sui mercati. Il servizio punta a società di trading algoritmico e ad alta frequenza.

Il prezzo indicato è di 100.000 dollari mensili per l’accesso professionale.

TMTG mira a ricavi ricorrenti monetizzando dati e asset proprietari.

Riassunto generato con AI

Truth API porta i post di Trump nel trading

Truth Social, la piattaforma controllata da Trump Media & Technology Group (TMTG), ha lanciato Truth API, un servizio professionale che offre in tempo reale un feed dei “Truths”, i messaggi pubblicati sul social. La novità, riportata nelle ultime ore da Criptovaluta.it®, è destinata soprattutto a fondi e imprese finanziarie che operano con sistemi automatizzati e potrebbero considerare determinanti anche pochi secondi di vantaggio informativo.

Il costo indicato è di 100.000 dollari al mese. Il progetto riguarda in particolare i post che possono influenzare le quotazioni e la percezione degli investitori, rendendo disponibili dati leggibili dai computer e progettati per ridurre i ritardi nella ricezione delle informazioni.

La ragione commerciale dichiarata è trasformare un asset proprietario della piattaforma in una fonte di entrate ad alto margine e ricorrenti. Il tema è rilevante perché i messaggi di Donald Trump possono essere seguiti dai mercati per il loro potenziale impatto su aziende, settori e politiche economiche.

Clienti target e modello di ricavi

Kevin McGurn, CEO ad interim di TMTG, ha descritto l’obiettivo del prodotto nel comunicato diffuso dalla società: “Truth API offre un feed dei Truths che muovono i mercati con licenza e in tempo reale, mentre ci permette di far avanzare la nostra strategia di monetizzare gli asset proprietari attraverso un flusso di ricavi ad alto margine e ricorrente.”

La società identifica esplicitamente come destinatari le organizzazioni più esposte al costo dei ritardi informativi. Tra queste rientrano le imprese di trading ad alta frequenza e le realtà specializzate nel trading algoritmico, che utilizzano procedure automatizzate per elaborare dati e inviare ordini sui mercati.

Secondo la presentazione del servizio, il vantaggio non consiste nel monitoraggio manuale dei contenuti, ma in un flusso strutturato, interpretabile dai software e a bassa latenza. L’impostazione chiarisce il posizionamento di Truth API: non un prodotto rivolto al pubblico generale, bensì un’infrastruttura dati per operatori disposti a pagare per velocità e automazione.

Il servizio concentra quindi valore economico su una caratteristica centrale delle comunicazioni digitali: la rapidità con cui un’informazione potenzialmente sensibile per i mercati viene intercettata, classificata e utilizzata. La proposta di TMTG lega la monetizzazione della piattaforma alla domanda professionale di dati immediatamente elaborabili.

Il nodo della velocità informativa

L’iniziativa rende più evidente la differenza tra accesso pubblico ai messaggi e accesso professionale a un feed costruito per sistemi di trading. Il prezzo mensile e il pubblico individuato da TMTG suggeriscono che il servizio sia pensato per clienti istituzionali, non per utenti ordinari.

La conseguenza potenziale è un’ulteriore valorizzazione commerciale delle comunicazioni che vengono percepite come capaci di muovere i mercati. Resta centrale la trasparenza sulle modalità con cui gli operatori utilizzeranno i dati ricevuti attraverso Truth API.

Per Truth Social, l’operazione apre soprattutto un canale di ricavi basato sulla licenza dei propri contenuti e sulla domanda di bassa latenza.

FAQ

Quanto costa Truth API?

Sì, il servizio viene indicato a 100.000 dollari al mese per l’accesso al feed professionale dei messaggi pubblicati su Truth Social.

Chi può usare Truth API?

Sì, TMTG indica soprattutto società di trading ad alta frequenza e di trading algoritmico, considerate più esposte al costo dei ritardi informativi.

Che cosa sono i Truths?

Sì, i Truths sono i messaggi pubblicati su Truth Social, descritti come contenuti assimilabili ai tweet nella fonte esaminata.

Perché serve un feed a bassa latenza?

Sì, il feed è progettato per essere letto dai computer e per evitare il tracciamento manuale, riducendo il ritardo nell’elaborazione delle informazioni.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Criptovaluta.it®.