Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gianluca Gazzoli provoca Alessandro Cattelan con un commento tagliente sul lavoro

Gianluca Gazzoli e Pablo Trincia, quando il podcasting anticipa i media tradizionali

Chi sono i protagonisti? Il conduttore e creator Gianluca Gazzoli e il giornalista e podcaster Pablo Trincia.

Che cosa accade? In un lungo confronto sul podcast di Gazzoli, i due ripercorrono la nascita del podcasting italiano e il prezzo dell’essere in anticipo.

Dove? Nel Basement di Gianluca Gazzoli, ormai hub riconosciuto per conversazioni approfondite con ospiti di primo piano.

Quando? Nella recente puntata che celebra il ruolo pionieristico di Veleno e l’evoluzione del formato audio.

Perché è rilevante? Perché mostra come l’innovazione nei media venga spesso sottovalutata, salvo poi essere imitata dagli stessi soggetti che inizialmente la screditavano.

In sintesi:

Pablo Trincia ricorda quando con Veleno dovette spiegare cosa fosse un podcast.

ricorda quando con dovette spiegare cosa fosse un podcast. Il rifiuto iniziale del Post evidenzia la diffidenza dei media tradizionali verso il true crime audio.

evidenzia la diffidenza dei media tradizionali verso il true crime audio. Gianluca Gazzoli denuncia chi derideva il suo podcast e ora ne copia il format.

denuncia chi derideva il suo podcast e ora ne copia il format. L’episodio conferma che nel podcasting chi innova paga un prezzo prima di essere riconosciuto.

Il caso Veleno, il Post e la crescita del Basement di Gazzoli

Nel dialogo, Pablo Trincia torna al 2017, quando lanciò Veleno sul sito di Repubblica, aprendo di fatto la stagione del podcast narrativo true crime in Italia.

All’epoca il termine “podcast” risultava quasi esotico in redazione. «Ricordo di averlo proposto anche al Post e che il direttore mi disse che non gli piacevano le cose crime anche se adesso fanno Indagini», racconta Trincia, evidenziando lo scarto tra rifiuto iniziale e successivo allineamento del giornale al filone investigativo audio.

Gianluca Gazzoli coglie il punto sul timing: proporre un formato quando il mercato non è pronto significa scontrarsi con scetticismo, pur avendo ragione in anticipo. Il successo di Veleno dimostrerà infatti la domanda latente per storie lunghe, complesse, costruite con linguaggio giornalistico e ritmo seriale.

In parallelo, il Basement di Gazzoli si è trasformato da scommessa personale a piattaforma di riferimento per interviste in profondità, posizionandosi stabilmente nell’ecosistema podcast italiano.

Frecciate nel podcasting e il nodo dell’identità professionale

Nel prosieguo della puntata, Gianluca Gazzoli lascia emergere una frustrazione maturata nel tempo. «Ho tante testimonianze pubbliche di chi mi pigliava per il c*lo per il mio podcast perché all’inizio sembrava a tutti strano: screditavano quello che stavo facendo. Vedere poi quelle stesse persone mettersi a fare la stessa cosa, anche molto simile alla mia, mi ha fatto riflettere», afferma.

La frecciatina, secondo molti utenti, potrebbe alludere ad Alessandro Cattelan, collega di Gazzoli a Radio Deejay e oggi alla guida di Supernova, podcast ricco di ospiti di peso e vicino, per impianto, al format del BSMT.

Gazzoli non fa nomi, a differenza di Trincia che cita apertamente il Post; questa prudenza segnala però una fase di passaggio: fra il desiderio di togliersi sassolini dalla scarpa e la necessità di definire la propria identità nel mercato audio, ora che la concorrenza è affollata e spesso ispirata proprio dai pionieri.

FAQ

Perché Veleno di Pablo Trincia è considerato un podcast pionieristico?

È considerato tale perché nel 2017 ha introdotto in Italia il true crime narrativo seriale, dimostrando che il podcast poteva sostenere inchieste lunghe, complesse e giornalisticamente rigorose.

Che ruolo ha il Basement di Gianluca Gazzoli nel podcasting italiano?

Ha un ruolo centrale perché è diventato uno spazio stabile per interviste approfondite con ospiti trasversali, contribuendo a normalizzare il podcast come canale principale di racconto e non semplice contenuto accessorio.

Come reagiscono i media tradizionali alle innovazioni nei podcast?

Reagiscono spesso con diffidenza iniziale, salvo poi adottare format simili quando il mercato conferma l’interesse, come dimostra il passaggio dal rifiuto di Veleno al successo di Indagini.

Il commento di Gazzoli è rivolto direttamente ad Alessandro Cattelan?

Non esplicitamente. Gianluca Gazzoli non cita nomi; l’interpretazione che la frecciatina riguardi Alessandro Cattelan e Supernova nasce da letture e ipotesi degli utenti.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo sul podcasting italiano?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.