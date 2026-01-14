Berna spinge le Olimpiadi svizzere: il piano segreto che cambia il gioco e divide il Paese

Sostegno federale e motivazioni

Berna conferma il proprio appoggio ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038, indicando un ventaglio di benefici strategici per il Paese. Il Consiglio federale sottolinea che l’evento può fungere da catalizzatore per lo sviluppo dello sport, dal vertice alla base, con ricadute strutturali e formative misurabili. L’esecutivo evidenzia inoltre l’opportunità di consolidare un’immagine internazionale positiva della Svizzera, grazie a standard organizzativi elevati e a una governance trasparente.

Parallelamente, il governo richiama il potenziale di accelerazione nelle tecnologie applicate a infrastrutture, sostenibilità e gestione dei flussi, considerandole leve per migliorare servizi pubblici e sicurezza. In quest’ottica, le Olimpiadi diventano un laboratorio per soluzioni replicabili oltre l’evento.

Tra le motivazioni figura anche la coesione sociale: una piattaforma inclusiva capace di aggregare regioni e comunità, valorizzando il volontariato e il movimento paralimpico. La linea federale è orientata a massimizzare l’eredità a lungo termine, con criteri chiari su costi, impatti e responsabilità, in un quadro di sostenibilità economica e ambientale verificabile.

Impatto economico e turistico

L’organizzazione dei Giochi invernali del 2038 è valutata come volano per l’economia nazionale, con effetti diretti su occupazione, filiera degli eventi e servizi di mobilità. L’indotto previsto coinvolge cantoni alpini e aree urbane, con una domanda aggiuntiva per ricettività, ristorazione e forniture locali.

L’evento diventa un acceleratore per la qualità dell’offerta turistica, orientando investimenti verso strutture esistenti e potenziamenti mirati, in linea con criteri di sostenibilità e utilizzo post-Giochi. La destagionalizzazione è considerata un obiettivo chiave per distribuire flussi oltre il periodo olimpico.

La visibilità internazionale rafforza il posizionamento della Svizzera come destinazione montana ad alto valore, puntando su accessibilità, sicurezza e standard operativi. La gestione dei flussi punta a minimizzare impatti ambientali, con mobilità pubblica potenziata e servizi digitali per informare e distribuire i visitatori.

L’attenzione al lungo periodo guida la selezione degli interventi: prevalgono soluzioni riutilizzabili, accordi pubblico-privati e governance trasparente per evitare sovracosti. Le ricadute attese includono formazione professionale, upskilling del personale turistico e maggiore resilienza delle località ospitanti.

Il quadro economico si fonda su metriche verificabili: costi tracciabili, benefici misurabili sul territorio e una legacy orientata a consolidare competitività e attrattività del sistema turistico nazionale.

Innovazione e coesione sociale

La piattaforma olimpica è concepita come banco di prova per soluzioni digitali applicate a mobilità, sicurezza e gestione energetica, con standard replicabili nei servizi pubblici. L’adozione di sistemi di monitoraggio in tempo reale e di infrastrutture intelligenti punta a ridurre consumi e ottimizzare i flussi logistici.

La continuità tecnologica è garantita da criteri di interoperabilità e riuso, per lasciare strumenti operativi alle comunità ospitanti. La spinta all’innovazione include protocolli per edifici a basse emissioni, data governance trasparente e processi certificabili.

Sul piano sociale, l’evento è indirizzato a valorizzare il volontariato e a rafforzare il movimento paralimpico, favorendo accessibilità e inclusione nei siti di gara e nelle aree urbane.

La collaborazione tra cantoni, città e federazioni sportive mira a creare reti stabili tra scuole, associazioni e imprese, con programmi formativi orientati alle competenze digitali e alla gestione eventi. La dimensione partecipativa è considerata leva per l’aggregazione tra regioni e identità linguistiche, con attenzione ai territori periferici.

Le iniziative di community engagement privilegiano strumenti misurabili: indicatori di partecipazione, tracciamento del volontariato, valutazioni d’impatto sull’accessibilità. L’obiettivo è costruire un’eredità sociale concreta, integrando sport di base, pari opportunità e fruizione culturale diffusa.

FAQ