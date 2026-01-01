Incendio in bar di località sciistica svizzera: decine disperse e centinaia in pericolo nella notte di Capodanno

Aggiornamenti sull’incendio a crans-montana

Crans-Montana è al centro di una grave emergenza dopo un incendio sviluppatosi nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation. L’evento, avvenuto attorno alle 1:30 del 1° gennaio, ha colpito un locale affollato nel pieno dell’alta stagione sciistica. Le autorità del Cantone Vallese hanno confermato un numero elevato di vittime e feriti, mentre la zona è stata completamente isolata e sottoposta a no-fly zone. I soccorsi sono tuttora operativi. In attesa di riscontri definitivi, le istituzioni cantonali e comunali coordinano una risposta straordinaria, con aggiornamenti diffusi via conferenze stampa e canali ufficiali, e una linea telefonica dedicata per assistenza ai familiari.

L’incendio è scoppiato attorno alle 1:30 del 1° gennaio all’interno del bar Le Constellation, nel comprensorio turistico di Crans-Montana, in Vallese. Il locale era gremito per i festeggiamenti di Capodanno. Le autorità hanno rapidamente delimitato l’area e attivato una no-fly zone sopra il perimetro interessato. Secondo la polizia cantonale, le operazioni sono ancora in corso e l’accesso rimane interdetto. Testimonianze locali riportano uno scenario di forte shock nella comunità e tra i visitatori. La linea di supporto per informazioni ai cittadini è stata attivata al numero 00 41 84 811 21 17.

Quando è iniziato l’incendio?

L’incendio è stato segnalato attorno alle 1:30 del 1° gennaio.

Dove si è verificato l’evento?

All’interno del bar Le Constellation, a Crans-Montana, nel Cantone Vallese.

L’area è accessibile?

No, la zona è completamente isolata e vige una no-fly zone.

Esiste un numero di assistenza?

Sì: 00 41 84 811 21 17.

Ci sono aggiornamenti ufficiali continui?

Sì, tramite conferenze stampa della polizia cantonale e canali istituzionali.

Il locale era affollato al momento dell’incendio?

Sì, il bar era molto frequentato per i festeggiamenti di Capodanno.

Bilancio delle vittime e dei feriti

Crans-Montana, nel cuore del Vallese, è stata teatro di un grave incendio nel bar Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo le comunicazioni ufficiali, si temono “diverse decine” di vittime e circa 100 feriti gravi. I pazienti sono stati trasferiti in più strutture, tra cui Sion, Losanna, Ginevra e Zurigo, per garantire capacità e specializzazioni adeguate. Le autorità hanno indicato che i coinvolti potrebbero essere di nazionalità diverse, vista l’alta presenza di turisti. Tutti i feriti hanno ricevuto assistenza immediata; il bilancio resta provvisorio e soggetto a verifica incrociata con i registri ospedalieri e i riscontri delle squadre sul campo.

Operazioni di soccorso e stato d’emergenza

Operazioni di soccorso e stato d’emergenza a Crans-Montana sono stati attivati immediatamente dopo l’allerta, con un dispiegamento straordinario di risorse per gestire evacuazioni, triage e trasferimenti sanitari. La zona interessata è stata isolata e sottoposta a no-fly zone per garantire sicurezza e corridoi operativi ai mezzi aerei. In campo operano la polizia cantonale e municipale, il servizio antincendio regionale, unità di protezione civile e squadre mediche avanzate. Le autorità del Vallese hanno dichiarato lo stato d’emergenza per accelerare la mobilitazione inter-cantonale e il supporto specialistico. Le comunicazioni pubbliche vengono coordinate tramite conferenze stampa e canali ufficiali, mentre una linea telefonica dedicata assiste familiari e turisti in cerca di informazioni aggiornate.

Quali risorse sono state mobilitate?

Sono stati impiegati elicotteri, ambulanze, vigili del fuoco, polizia e unità mediche avanzate.

Perché è stata istituita una no-fly zone?

Per proteggere le operazioni aeree di soccorso e garantire la sicurezza del perimetro.

Chi coordina l’emergenza?

La polizia cantonale del Vallese con il supporto delle autorità comunali e dei servizi regionali.

Dove vengono trasportati i feriti?

In ospedali di Sion , Losanna , Ginevra e Zurigo , in base alla gravità.

È attiva una linea informativa?

Sì, il numero dedicato è 00 41 84 811 21 17.

Lo stato d’emergenza cosa comporta?

Permette l’impiego rapido di risorse aggiuntive e il coordinamento inter-istituzionale.

Indagini sulle cause ed esclusione di attacco

La polizia cantonale del Vallese ha avviato accertamenti tecnici sul bar Le Constellation per ricostruire punto d’innesco, propagazione e fattori favorenti dell’incendio. La procuratrice Béatrice Pilloud ha chiarito che gli elementi raccolti portano a trattare l’evento come incendio e non come attacco. Iniziali segnalazioni di una possibile esplosione restano al vaglio, ma senza riscontri che indichino intenzionalità. I periti analizzano impianti, materiali e vie di fuga, mentre vengono acquisite testimonianze e immagini. L’obiettivo è consolidare una cronologia forense degli eventi e accelerare la restituzione delle salme alle famiglie nel rispetto delle procedure.

