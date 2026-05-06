Home / FINTECH / Pensionati, in arrivo a maggio il nuovo credito da lavoro dipendente

Perché alcuni pensionati ricevono fino a 800 euro in più a maggio

A maggio 2025 diversi titolari di prestazioni INPS hanno trovato importi più alti sul cedolino, anche di circa 800 euro. Succede soprattutto a chi percepisce Ape sociale o Isopensione, trattate fiscalmente come redditi di lavoro dipendente. L’accredito, indicato spesso come bonus lavoro dipendente credito 2025, nasce dal conguaglio fiscale annuale effettuato dall’INPS. Non si tratta di un errore, né di somme da restituire: è il riconoscimento di un credito IRPEF maturato nel 2025. Il fenomeno interessa in tutta Italia i percettori di prestazioni ponte verso la pensione che, nel corso dell’anno, hanno subito trattenute più alte del dovuto. Il motivo è l’allineamento tra imposte provvisorie e imposta effettiva dovuta, con restituzione in un’unica soluzione nel mese di maggio.

In sintesi:

A maggio 2025 alcuni percettori di Ape sociale e Isopensione ricevono importi più alti dall’INPS.

Gli accrediti derivano dal bonus lavoro dipendente riconosciuto anche alle prestazioni previdenziali assimilate.

Le somme rappresentano crediti IRPEF da conguaglio fiscale annuale effettuato dall’INPS.

Non sono importi indebiti: non è previsto alcun obbligo di restituzione al fisco.

Come funziona il bonus lavoro dipendente per Ape sociale e Isopensione

L’INPS, ogni anno, effettua il conguaglio fiscale sui trattamenti che gestisce come sostituto d’imposta. Le prestazioni come Ape sociale e Isopensione, pur non essendo pensioni definitive, sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

Durante l’anno possono quindi essere applicate trattenute IRPEF più alte del dovuto, sia per prudenza sia per variazioni nei redditi. A maggio, l’INPS ricalcola l’imposta effettiva e, se emerge un credito, lo restituisce in cedolino in un’unica soluzione.

Il bonus lavoro dipendente spetta, a grandi linee, fino a circa 20.000 euro di reddito, con importi mensili compresi tra 80 e 120 euro. Tra 20.000 e 40.000 euro, il beneficio assume la forma di riduzione dell’imposta. Nel caso del lettore Renato, l’ex percettore di Naspi passato ad Ape sociale nel marzo 2025, gli 800 euro corrispondono con ogni probabilità alla somma di più mensilità di bonus maturate e liquidate insieme.

Prospettive future e cosa controllare sul cedolino INPS

Questi conguagli positivi potrebbero ripetersi negli anni per chi percepisce Ape sociale o Isopensione, finché le norme fiscali rimarranno invariate. È comunque utile controllare con attenzione il cedolino INPS, verificando le voci relative a credito lavoro dipendente e le trattenute IRPEF applicate.

In presenza di dubbi, è consigliabile accedere al proprio fascicolo previdenziale online o rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale, così da confermare che l’importo derivi da un regolare conguaglio. In assenza di comunicazioni formali di indebito da parte dell’INPS, le somme accreditate a titolo di credito fiscale sono normalmente definitive.

FAQ

Perché la mia pensione Ape sociale è più alta a maggio 2025?

Succede perché l’INPS effettua il conguaglio fiscale annuale e riconosce il bonus lavoro dipendente come credito IRPEF maturato.

Il bonus lavoro dipendente indicato sul cedolino INPS va restituito?

No, il bonus deriva da imposte pagate in eccesso: è un rimborso IRPEF regolare, non un anticipo né un accredito indebito.

Chi percepisce Isopensione ha diritto al bonus lavoro dipendente?

Sì, l’Isopensione è fiscalmente assimilata al lavoro dipendente, quindi può beneficiare del credito, in base al reddito complessivo annuo dichiarato.

Come posso verificare il dettaglio del conguaglio fiscale INPS?

È possibile consultare online il cedolino pensione nel fascicolo previdenziale INPS oppure rivolgersi a un CAF per analisi dettagliata.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su bonus e conguagli INPS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.