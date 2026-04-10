Home / TURISMO / Treni alta velocità fermi sulla Roma Firenze per lavori straordinari e pesanti disagi ai viaggiatori

Stop ai treni tra Roma e Firenze per lavori sull’alta velocità

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione dei treni tra Roma e Firenze, sia sulla linea tradizionale sia sull’alta velocità, sarà sospesa in entrambi i sensi per lavori di ammodernamento.

I convogli, compresi i servizi Frecciarossa e Italo, verranno deviati sulla linea tirrenica via Civitavecchia, Grosseto e Pisa, con tempi di viaggio più lunghi e possibili ritardi rilevanti.

Lo stop è necessario per installare il sistema di sicurezza Ertms sulla Direttissima Roma–Firenze, unico tratto AV italiano ancora privo di questa tecnologia, in una fase già critica per la rete a causa del recente blocco sulla linea adriatica in Molise provocato dalla frana di Petacciato.

In sintesi:

Sospensione Roma–Firenze tra sabato 11 e domenica 12 aprile su linea AV e tradizionale.

Deviazione dei treni via Tirrenica con ritardi significativi per Frecce, Italo e Intercity.

Lavori per installare il sistema di sicurezza Ertms finanziato dal Pnrr.

Disagi aggiuntivi dopo il blocco della linea adriatica in Molise per frana.

Come funzioneranno sospensioni, deviazioni e lavori finanziati dal Pnrr

La sospensione tra Roma e Firenze avverrà in finestre differenziate. Per l’alta velocità lo stop scatterà sabato a mezzanotte e terminerà domenica alle 15.

Per Intercity e treni regionali l’interruzione inizierà sabato alle 14 e finirà domenica alle 5, riducendo a meno di 15 ore il blocco totale dei servizi convenzionali.

La circolazione non sarà azzerata: tutti i convogli saranno instradati sulla storica linea tirrenica, infrastruttura a capacità e velocità inferiori, con conseguenti limitazioni di marcia, congestione e ritardi accumulati lungo l’intero corridoio tirrenico.

Al centro dell’intervento c’è l’installazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System) sulla Direttissima Roma–Firenze, primo tracciato AV d’Europa, inaugurato nel 1977 e oggi unico segmento della rete italiana ad alta velocità privo del sistema.

L’operazione, dal valore di 147 milioni di euro, è finanziata con risorse del Pnrr e punta a uniformare gli standard di sicurezza, capacità e interoperabilità europea della dorsale ferroviaria italiana.

I lavori si inseriscono in una strategia di potenziamento che, nel breve periodo, comporterà disagi sensibili per viaggiatori e pendolari, ma nel medio termine promette una gestione più efficiente del traffico e una maggiore puntualità complessiva.

Frana in Molise e futura resilienza della rete ferroviaria italiana

La sospensione tra Roma e Firenze arriva a meno di 24 ore dal ripristino, solo parziale, della circolazione sulla linea adriatica danneggiata in Molise dalla frana di Petacciato.

Le forti piogge hanno provocato movimenti del terreno e disallineamento dei binari, obbligando a blocchi e verifiche di sicurezza straordinarie.

Trenitalia ha avvertito che sulla direttrice adriatica, sebbene riaperta, persisteranno ritardi, cancellazioni e modifiche di percorso per servizi alta velocità, Intercity e regionali, con monitoraggio costante dei versanti instabili.

La coincidenza tra i lavori Ertms sulla Direttissima e la criticità della linea adriatica mette in evidenza la fragilità infrastrutturale di alcuni nodi chiave del Paese.

Nel medio periodo, l’estensione dell’Ertms e gli interventi finanziati dal Pnrr dovranno aumentare resilienza, sicurezza e capacità della rete, riducendo l’impatto di eventi meteorologici estremi e manutenzioni programmate sulla mobilità nazionale.

FAQ

Quando sarà sospesa la linea alta velocità Roma Firenze?

La sospensione della linea alta velocità tra Roma e Firenze scatterà sabato a mezzanotte e terminerà domenica alle 15, con deviazione via Tirrenica.

Come viaggeranno i Frecciarossa e Italo durante i lavori Ertms?

I treni Frecciarossa e Italo saranno deviati sulla linea tirrenica tradizionale, con velocità ridotte, maggiore traffico e tempi di percorrenza più lunghi.

Cosa cambia per Intercity e regionali tra Roma e Firenze?

Per Intercity e regionali lo stop durerà da sabato alle 14 a domenica alle 5, con possibili ritardi, sostituzioni e instradamenti alternativi.

La linea adriatica in Molise è tornata completamente operativa?

La linea adriatica in Molise è stata riaperta solo parzialmente: la circolazione resta monitorata, con probabili ritardi, cancellazioni e modifiche alle corse programmati.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questi disagi ferroviari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.