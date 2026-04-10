michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Treni alta velocità fermi sulla Roma Firenze per lavori straordinari e pesanti disagi ai viaggiatori

Treni alta velocità fermi sulla Roma Firenze per lavori straordinari e pesanti disagi ai viaggiatori

Stop ai treni tra Roma e Firenze per lavori sull’alta velocità

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione dei treni tra Roma e Firenze, sia sulla linea tradizionale sia sull’alta velocità, sarà sospesa in entrambi i sensi per lavori di ammodernamento.
I convogli, compresi i servizi Frecciarossa e Italo, verranno deviati sulla linea tirrenica via Civitavecchia, Grosseto e Pisa, con tempi di viaggio più lunghi e possibili ritardi rilevanti.
Lo stop è necessario per installare il sistema di sicurezza Ertms sulla Direttissima Roma–Firenze, unico tratto AV italiano ancora privo di questa tecnologia, in una fase già critica per la rete a causa del recente blocco sulla linea adriatica in Molise provocato dalla frana di Petacciato.

In sintesi:

  • Sospensione Roma–Firenze tra sabato 11 e domenica 12 aprile su linea AV e tradizionale.
  • Deviazione dei treni via Tirrenica con ritardi significativi per Frecce, Italo e Intercity.
  • Lavori per installare il sistema di sicurezza Ertms finanziato dal Pnrr.
  • Disagi aggiuntivi dopo il blocco della linea adriatica in Molise per frana.

Come funzioneranno sospensioni, deviazioni e lavori finanziati dal Pnrr

La sospensione tra Roma e Firenze avverrà in finestre differenziate. Per l’alta velocità lo stop scatterà sabato a mezzanotte e terminerà domenica alle 15.
Per Intercity e treni regionali l’interruzione inizierà sabato alle 14 e finirà domenica alle 5, riducendo a meno di 15 ore il blocco totale dei servizi convenzionali.
La circolazione non sarà azzerata: tutti i convogli saranno instradati sulla storica linea tirrenica, infrastruttura a capacità e velocità inferiori, con conseguenti limitazioni di marcia, congestione e ritardi accumulati lungo l’intero corridoio tirrenico.

Al centro dell’intervento c’è l’installazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System) sulla Direttissima Roma–Firenze, primo tracciato AV d’Europa, inaugurato nel 1977 e oggi unico segmento della rete italiana ad alta velocità privo del sistema.
L’operazione, dal valore di 147 milioni di euro, è finanziata con risorse del Pnrr e punta a uniformare gli standard di sicurezza, capacità e interoperabilità europea della dorsale ferroviaria italiana.
I lavori si inseriscono in una strategia di potenziamento che, nel breve periodo, comporterà disagi sensibili per viaggiatori e pendolari, ma nel medio termine promette una gestione più efficiente del traffico e una maggiore puntualità complessiva.

Frana in Molise e futura resilienza della rete ferroviaria italiana

La sospensione tra Roma e Firenze arriva a meno di 24 ore dal ripristino, solo parziale, della circolazione sulla linea adriatica danneggiata in Molise dalla frana di Petacciato.
Le forti piogge hanno provocato movimenti del terreno e disallineamento dei binari, obbligando a blocchi e verifiche di sicurezza straordinarie.
Trenitalia ha avvertito che sulla direttrice adriatica, sebbene riaperta, persisteranno ritardi, cancellazioni e modifiche di percorso per servizi alta velocità, Intercity e regionali, con monitoraggio costante dei versanti instabili.

La coincidenza tra i lavori Ertms sulla Direttissima e la criticità della linea adriatica mette in evidenza la fragilità infrastrutturale di alcuni nodi chiave del Paese.
Nel medio periodo, l’estensione dell’Ertms e gli interventi finanziati dal Pnrr dovranno aumentare resilienza, sicurezza e capacità della rete, riducendo l’impatto di eventi meteorologici estremi e manutenzioni programmate sulla mobilità nazionale.

FAQ

Quando sarà sospesa la linea alta velocità Roma Firenze?

La sospensione della linea alta velocità tra Roma e Firenze scatterà sabato a mezzanotte e terminerà domenica alle 15, con deviazione via Tirrenica.

Come viaggeranno i Frecciarossa e Italo durante i lavori Ertms?

I treni Frecciarossa e Italo saranno deviati sulla linea tirrenica tradizionale, con velocità ridotte, maggiore traffico e tempi di percorrenza più lunghi.

Cosa cambia per Intercity e regionali tra Roma e Firenze?

Per Intercity e regionali lo stop durerà da sabato alle 14 a domenica alle 5, con possibili ritardi, sostituzioni e instradamenti alternativi.

La linea adriatica in Molise è tornata completamente operativa?

La linea adriatica in Molise è stata riaperta solo parzialmente: la circolazione resta monitorata, con probabili ritardi, cancellazioni e modifiche alle corse programmati.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questi disagi ferroviari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache