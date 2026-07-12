12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple Wallet userà l’AI per dividere i conti dagli scontrini

La notizia in sintesi

Apple Wallet introdurrà la divisione dei conti basata sugli scontrini.

introdurrà la divisione dei conti basata sugli scontrini. Apple Intelligence leggerà prodotti, tasse e mance tramite la fotocamera dell’iPhone.

leggerà prodotti, tasse e mance tramite la fotocamera dell’iPhone. I rimborsi potranno passare da Apple Cash , Wallet e Messages.

, Wallet e Messages. Beta pubblica prevista nelle prossime settimane, rilascio stabile in autunno.

(Riassunto generato con AI)

Apple Wallet punta alla divisione intelligente delle spese

Apple Wallet sarà tra le funzioni più concrete dell’aggiornamento a iOS 27: nelle prossime versioni del sistema, l’app userà l’intelligenza artificiale per leggere gli scontrini e suddividere un conto tra più persone. La novità riguarda gli utenti iPhone che condividono spese, come cene o acquisti di gruppo, e punta a eliminare i passaggi manuali necessari per ricostruire voci, tasse e mance. Apple affida il riconoscimento dei documenti ad Apple Intelligence, integrandolo direttamente nell’esperienza di Wallet invece di proporlo come funzione isolata.

Il meccanismo parte dalla fotocamera dell’iPhone: l’utente inquadra lo scontrino e il sistema prova a identificare gli articoli acquistati, associandoli alle persone coinvolte. Una volta calcolata la quota individuale, i rimborsi potranno essere avviati attraverso Apple Cash, direttamente da Wallet o da Messages. L’obiettivo è rendere più immediata una procedura quotidiana nella quale errori e arrotondamenti sono frequenti.

Dallo scontrino al rimborso nello stesso ecosistema

Il valore della nuova funzione non risiede soltanto nella lettura automatica dello scontrino, ma nel collegamento tra documento, contatti e pagamento. Apple prova così a concentrare l’intero flusso nelle proprie applicazioni: acquisizione della spesa, attribuzione delle singole voci, calcolo delle quote e rimborso. Questa impostazione riduce il ricorso a servizi esterni per dividere un conto e trasforma un documento cartaceo in un’informazione operativa e condivisibile.

Nel calcolo rientreranno anche tasse e mance, due elementi che rendono meno lineare la ripartizione manuale del totale. L’utilità concreta dipenderà dalla precisione con cui Apple Intelligence riconoscerà i prodotti e dalla corretta assegnazione delle voci alle persone. Per il pubblico italiano resta inoltre da chiarire la disponibilità effettiva delle funzioni di pagamento, legata ai mercati nei quali i servizi finanziari di Apple sono attivi.

L’evoluzione di Wallet si colloca in una tendenza più ampia dell’AI destinata ai consumatori: meno dimostrazioni separate e più automazione applicata ad attività ripetitive. Il testo indica una direzione analoga a quella associata a modelli generativi come Claude, cioè risultati rapidi e verificabili in operazioni pratiche. In questo caso, la verifica per l’utente coincide con la possibilità di controllare voci, quote e rimborso prima di completare l’operazione.

Carte fedeltà, Apple Watch e nuovo checkout

L’aggiornamento di Apple Wallet non riguarda solo gli scontrini. L’app potrà digitalizzare carte fedeltà e tessere associative fisiche usando la fotocamera oppure un codice a barre già disponibile in formato digitale. I pass potranno poi essere sincronizzati con Apple Watch e fissati nella Smart Stack, con l’obiettivo di renderli più rapidi da recuperare quando servono.

Anche Apple Pay riceverà un checkout ridisegnato nelle app e sul web, con uno scorrimento più semplice tra le carte. Saranno visibili informazioni quali saldo premi, saldo del conto di debito e opzioni pay later disponibili. Per i commercianti è previsto Tap to Pay con Tap to Share, pensato per condividere in sicurezza dati come account fedeltà, indirizzi di spedizione e contatti.

Il passaggio da archivio a strumento operativo

Le novità sono già disponibili agli sviluppatori attraverso il programma Apple Developer. La beta pubblica è attesa nelle prossime settimane, mentre il rilascio stabile è indicato per l’autunno. Se le funzioni saranno abilitate nei singoli mercati, Wallet potrà evolvere da contenitore di carte, biglietti e chiavi digitali a livello operativo capace di interpretare documenti e avviare azioni successive.

FAQ

Come funziona la divisione del conto in Apple Wallet?

Sì, l’utente inquadra lo scontrino con l’iPhone e Apple Intelligence prova a riconoscere prodotti, persone, tasse e mance.

Apple Wallet invierà i rimborsi automaticamente?

Sì, i rimborsi potranno essere avviati tramite Apple Cash direttamente da Wallet oppure da Messages, dopo il calcolo delle quote.

La funzione sarà disponibile subito in Italia?

No, la disponibilità italiana non è chiarita: le funzioni di pagamento dipenderanno dai mercati in cui i servizi finanziari Apple sono attivi.

Quali novità arrivano per carte fedeltà e tessere?

Sì, Wallet potrà digitalizzare tessere fisiche tramite fotocamera o codice a barre e sincronizzare i pass con Apple Watch.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.