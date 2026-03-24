Home / APPLE / Apple WWDC confermata, conferenze e workshop per sviluppatori in programma al quartier generale di Cupertino

WWDC 2026, Apple prepara novità su IA, sistemi operativi e sviluppatori

La Worldwide Developer Conference 2026 di Apple si terrà dall’8 al 12 giugno presso il campus Apple Park a Cupertino, con evento di apertura in presenza e interamente in streaming.

Il colosso guidato da Tim Cook presenterà i nuovi aggiornamenti delle piattaforme software, con un focus dichiarato sui progressi nell’intelligenza artificiale, sugli strumenti dedicati agli sviluppatori e sulle evoluzioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.

La conferenza, pensata per profili tecnici, punta però anche al grande pubblico, che potrà seguire in diretta le novità consumer legate all’ecosistema Apple e alle funzionalità di IA generativa integrate nei servizi chiave dell’azienda.

In sintesi:

WWDC 2026 di Apple si terrà dall’8 al 12 giugno all’Apple Park, anche in streaming globale.

Attesi aggiornamenti su IA, piattaforme software e strumenti di sviluppo per l’ecosistema Apple.

Possibili novità su Apple Intelligence, Siri con IA generativa e nuova app Salute riprogettata.

Gli aggiornamenti software proseguiranno la strada tracciata da “Liquid Glass” e unificazione versioni.

IA generativa, Siri evoluta e continuità con Liquid Glass

Nella nota ufficiale, Apple anticipa che la WWDC 2026 “punterà i riflettori sugli aggiornamenti per le piattaforme Apple, tra cui progressi nel campo dell’IA e novità in termini di software e strumenti di sviluppo”.

Secondo indiscrezioni del sito specializzato Engadget, al centro potrebbe esserci una versione potenziata di Apple Intelligence e un importante rinnovamento di Siri, che verrebbe arricchita con funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Oggi Siri si appoggia a ChatGPT per gestire le richieste che richiedono l’intervento di large language model, capaci di generare risposte più articolate e contestuali rispetto alle interazioni tradizionali.

Engadget ipotizza inoltre una app Salute completamente riprogettata e un nuovo sistema avanzato di gestione della batteria per iPhone, pensato per migliorare sia l’autonomia sia la longevità dei dispositivi.

I prossimi aggiornamenti software, identificati internamente con il numero 27, dovrebbero proseguire il percorso avviato alla WWDC 2025 con l’introduzione di “Liquid Glass”, la nuova interfaccia grafica unificata ispirata a visionOS.

In quell’occasione Apple aveva allineato la numerazione dei sistemi a iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe, puntando su coerenza visiva tra i vari dispositivi, inclusi i visori di realtà mista Apple Vision Pro.

Impatto strategico di WWDC 2026 su ecosistema e sviluppatori

Le giornate di WWDC 2026 saranno decisive per definire la roadmap di Apple nel settore dell’IA applicata ai dispositivi consumer e professionali.

Per gli sviluppatori, l’evento rappresenterà l’occasione per accedere a nuove API, strumenti di sviluppo ottimizzati e linee guida su interfacce e privacy, cruciali per restare in linea con gli standard dell’ecosistema Apple.

Per utenti e mercato, l’attenzione sarà concentrata sulla reale integrazione dell’IA generativa nell’esperienza quotidiana: da Siri più proattiva fino ad automazioni intelligenti su iPhone, Mac e Vision Pro, con potenziali effetti competitivi diretti verso Google e Microsoft.

FAQ

Quando si svolgerà esattamente la WWDC 2026 di Apple?

La WWDC 2026 si svolgerà dall’8 al 12 giugno, con evento di apertura previsto all’Apple Park e diretta streaming globale.

Si potrà seguire la WWDC 2026 anche senza essere sviluppatori?

Sì, l’evento di apertura sarà trasmesso in streaming gratuitamente sul sito Apple e sull’app Developer, accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Quali novità di intelligenza artificiale sono più attese alla WWDC 2026?

Sono attesi avanzamenti di Apple Intelligence, una Siri con funzioni di IA generativa e strumenti dedicati agli sviluppatori per integrare l’IA nelle app.

Che ruolo avrà Vision Pro nella WWDC 2026?

Vision Pro avrà un ruolo centrale, con possibili nuovi strumenti per sviluppatori, ottimizzazioni di visionOS e integrazione più profonda con l’interfaccia Liquid Glass.

Quali sono le fonti delle informazioni su WWDC 2026 riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.