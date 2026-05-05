Home / APPLE / iPhone 18 Pro rivoluziona l’esperienza mobile con sei innovazioni chiave in arrivo entro fine anno

iPhone 18 Pro: cosa cambia davvero nella nuova generazione Apple

I nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, attesi per settembre 2026, rappresenteranno l’evoluzione principale della gamma premium di Apple, nonostante i riflettori sul futuro pieghevole iPhone Ultra. I leak provenienti da fonti vicine alla filiera asiatica indicano un aggiornamento profondo di design, fotocamera, chip e connettività, con l’obiettivo di rafforzare la leadership nel segmento high‑end 5G globale. Cupertino punta su un nuovo processore a 2nm, un comparto fotografico più flessibile e batterie più capienti, in risposta alle esigenze di creator, gamer e utenti business che richiedono autonomia e prestazioni elevate per l’uso quotidiano in mobilità.

In sintesi:

Design affinato con Dynamic Island più piccola, colori più uniformi e nuove finiture

più piccola, colori più uniformi e nuove finiture Nuovo chip A20 Pro a 2nm, orientato a prestazioni ed efficienza per l’IA

a 2nm, orientato a prestazioni ed efficienza per l’IA Fotocamera principale a diaframma variabile e teleobiettivo migliorato

e teleobiettivo migliorato Batterie più grandi e modem 5G C2 sviluppato internamente da Apple

Secondo le informazioni disponibili, il posizionamento commerciale non cambierà: i modelli Pro resteranno il cuore delle vendite della lineup autunnale, rivolti alla fascia alta del mercato smartphone globale. Per Apple, il perché di queste scelte è chiaro: incrementare margini, controllo sulla supply chain e differenziazione tecnologica rispetto ai concorrenti Android, puntando su chip proprietari e integrazione hardware‑software sempre più profonda.

Design, chip A20 Pro e modem C2: gli assi strategici di Cupertino

Le dimensioni di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero restare simili agli attuali 17 Pro, ma con tre cambi estetici chiave. La Dynamic Island si ridurrà, grazie al trasferimento sotto il display di parte dei sensori Face ID, ottenendo il notch più discreto visto finora su un iPhone.

Sul retro, il design bicolore introdotto con iPhone 17 Pro sarà rivisto: Apple starebbe lavorando a una transizione cromatica più fluida tra telaio in alluminio e vetro, per un look più uniforme e meno divisivo. In test anche nuove colorazioni, sulla scia del buon riscontro per le tinte più accese della generazione 17 Pro, con l’obiettivo di rafforzare l’appeal nei mercati asiatici e statunitensi.

La novità tecnica più rilevante è il chip A20 Pro, primo processore Apple realizzato a 2nm e abbinato a packaging WMCM (Wafer Level Multi Chip Module). Rispetto all’A19 Pro, le aspettative parlano di un incremento sensibile sia della potenza CPU/GPU sia dell’efficienza energetica, con particolare attenzione ai carichi di lavoro per intelligenza artificiale on‑device, fotografia computazionale e gaming ad alto frame rate.

La connettività 5G compie un ulteriore passo verso l’integrazione interna. Dopo i modem C1 su iPhone 16e e C1X su iPhone Air, iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero adottare il nuovo modem C2 sviluppato da Apple. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da Qualcomm, migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare la gestione del segnale in contesti complessi, come reti congestionate e roaming internazionale.

Fotocamera variabile, batteria e tasto Camera Control: cosa aspettarsi

Il comparto fotografico resta centrale nella strategia di Cupertino. La principale innovazione attesa su iPhone 18 Pro è una fotocamera con apertura variabile, soluzione già vista nel mondo Android ma finora assente su iPhone. Questa scelta offrirà maggiore controllo sulla profondità di campo: da un marcato effetto sfocato per ritratti e soggetti ravvicinati, a una scena completamente a fuoco per paesaggi e fotografie di viaggio.

Le indiscrezioni indicano anche un teleobiettivo con apertura più ampia, pensato per migliorare resa in condizioni di scarsa luminosità e ridurre il rumore alle lunghe focali. Il tutto sarà presumibilmente supportato da nuove funzioni di fotografia computazionale, potenziate dall’A20 Pro e dai modelli IA dedicati alla gestione colore e alla riduzione degli artefatti.

Sul fronte autonomia, iPhone 17 Pro e Pro Max hanno già introdotto le batterie più capienti mai adottate da Apple. Le prime informazioni parlano di un iPhone 18 Pro Max leggermente più spesso e pesante, segno di una batteria ancora più grande. Per il modello Pro standard, non esistono ancora conferme, ma lo storico di iPhone 17 Pro suggerisce un possibile aumento parallelo della capacità.

Resta al centro del re‑design anche il tasto Camera Control, introdotto con iPhone 16. Sui nuovi Pro verrebbero eliminati i componenti sensibili al tocco, semplificando l’esperienza d’uso dopo i feedback critici su gesture ritenute poco intuitive. L’obiettivo è tornare a un controllo più diretto, adatto sia all’utente comune sia a creator che necessitano di avvio rapido e affidabile della fotocamera.

Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi della finestra di lancio autunnale, fonti della supply chain e analisti del settore potrebbero fornire ulteriori dettagli su memoria, prezzi e roadmap degli aggiornamenti software legati alle funzionalità IA della nuova generazione Pro.

FAQ

Quando usciranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

I modelli arriveranno con alta probabilità a settembre 2026, in linea con il tradizionale calendario autunnale di lancio Apple.

Quali miglioramenti porterà il chip A20 Pro a 2nm

Il chip A20 Pro offrirà prestazioni superiori all’A19 Pro, con maggiore efficienza energetica e potenza dedicata all’intelligenza artificiale on‑device.

Cosa cambia con la fotocamera a apertura variabile su iPhone 18 Pro

La fotocamera a diaframma variabile consentirà di controllare meglio profondità di campo, sfocato e resa in scarsa luminosità.

Il modem C2 garantirà un 5G più veloce e stabile

Il modem C2 dovrebbe offrire gestione più efficiente del segnale 5G, con migliore autonomia e prestazioni costanti anche in reti congestionate.

Da quali fonti sono state elaborate le informazioni su iPhone 18 Pro

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.