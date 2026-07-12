Apple porta Write with Siri nella beta di iOS 27

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Apple introduce Write with Siri nella seconda beta di iOS 27 .

introduce Write with Siri nella seconda beta di . La funzione sostituisce gli Strumenti di Scrittura di Apple Intelligence.

Il sistema consente di generare, correggere e riscrivere testi con richieste naturali.

Su iPhone e iPad italiani la funzione non sarebbe disponibile per UE e DMA.

(Riassunto generato con AI)

Write with Siri debutta nella beta di iOS 27

Apple ha introdotto Write with Siri nella seconda developer beta di iOS 27, secondo quanto riportato da iSpazio nell’articolo firmato da Fabiano Confuorto. La novità riguarda gli strumenti di scrittura di Apple Intelligence e sostituisce il precedente pannello Writing Tools, usato per correggere o riformulare testi attraverso comandi predefiniti.

Write with Siri permette invece di chiedere all’assistente, con istruzioni in linguaggio naturale, di creare nuovo testo, intervenire su un contenuto esistente o modificarne lo stile. La funzione è accessibile durante la scrittura nelle app che adottano i componenti testuali standard del sistema, a partire da Note. Il cambiamento punta a rendere l’elaborazione del testo più integrata con l’assistente vocale e con il contesto dell’attività aperta sul dispositivo.

Come cambia la scrittura assistita da Apple Intelligence

Con la beta 2, la barra dei suggerimenti della tastiera mostra l’azione Write with Siri prima ancora che l’utente inizi a digitare. Se invece il testo è già in fase di inserimento, accanto ai tre suggerimenti predittivi compare un pulsante Siri più piccolo, pensato per richiamare rapidamente la funzione.

Toccando il comando, dal Dynamic Island si espande un campo nel quale descrivere l’operazione da eseguire sul documento corrente. L’utente può chiedere di riscrivere un passaggio, correggerlo oppure produrre un testo nuovo, senza limitarsi alle opzioni fisse che caratterizzavano il vecchio pannello, tra cui Amichevole e Professionale.

Quando Siri modifica un contenuto già presente, il sistema visualizza un pannello nella parte inferiore dello schermo con il confronto tra la versione precedente e quella aggiornata. Da qui è possibile rivedere l’intervento, annullarlo tramite i pulsanti dedicati oppure scegliere Edit with Siri per continuare la revisione. Secondo iSpazio, la stretta integrazione con Siri consente inoltre di includere nelle richieste informazioni legate al contesto personale dell’utente.

Un’altra modalità di attivazione passa dalla voce: la nuova Siri, grazie alla cosiddetta on-screen awareness, può riconoscere che l’utente intende effettuare un’operazione di scrittura nell’app visibile in primo piano. Si tratta di una differenza rilevante rispetto alla prima developer beta di iOS 27, anche se la piattaforma è ancora in una fase iniziale di sviluppo. La valutazione definitiva dipenderà quindi dall’evoluzione delle prossime versioni beta e dalla distribuzione effettiva delle capacità di Apple Intelligence.

Disponibilità prevista e limite segnalato per l’Italia

Write with Siri è presente anche in macOS Golden Gate e iPadOS 27. Apple ha comunicato che la prima beta pubblica di iOS 27 sarà disponibile a luglio, mentre il rilascio pubblico del sistema è atteso in autunno, probabilmente a settembre insieme alla nuova gamma di iPhone.

Per l’Italia, iSpazio segnala tuttavia un limite importante: le funzioni potrebbero essere utilizzabili soltanto su macOS, mentre su iOS 27 e iPadOS 27 non sarebbero presenti a causa delle regole dell’Unione Europea e del DMA. La conseguenza pratica è una disponibilità potenzialmente disomogenea della stessa esperienza Apple Intelligence tra Mac, iPhone e iPad.

FAQ

Che cos’è Write with Siri?

Sì, è la nuova funzione di Apple Intelligence che consente di generare, correggere e riscrivere testi tramite richieste rivolte a Siri.

Quale funzione sostituisce Write with Siri?

Sì, sostituisce gli Strumenti di Scrittura, chiamati anche Writing Tools, introdotti con la prima ondata di Apple Intelligence su iOS 18.

Dove si può usare Write with Siri?

Sì, può essere provata in Note e nella maggior parte delle app che utilizzano i componenti di testo standard del sistema.

Come si annullano le modifiche di Siri?

Sì, dopo la riscrittura compare un pannello con il confronto prima-dopo e con pulsanti dedicati per annullare rapidamente le modifiche.

Da quali fonti è stata verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui iSpazio.