12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple rilascia iOS 27 beta 2 con novità per Siri e Wallet

La notizia in sintesi

Apple distribuisce iOS 27 beta 2 agli sviluppatori.

distribuisce iOS 27 beta 2 agli sviluppatori. La build introduce Write with Siri e nuove funzioni in Wallet.

Migliorano HomeKit, RCS, iPhone Mirroring e la gestione di AirPods Max 2.

Il rilascio finale di iOS 27 è previsto in autunno.

Riassunto generato con AI

iOS 27 beta 2 amplia Siri e Wallet

Apple ha rilasciato nelle ultime ore la seconda beta per sviluppatori di iOS 27, primo aggiornamento successivo alla presentazione del sistema operativo alla WWDC. La build 24A5370h è disponibile per gli iscritti al programma Developer Beta su iPhone compatibili, attraverso Impostazioni, Generali e Aggiornamento Software.

Secondo quanto riportato da iSpazio, l’aggiornamento arriva due settimane dopo la prima beta e concentra gli interventi su Siri AI, Apple Intelligence, Wallet, messaggistica e smart home. L’obiettivo emerge dalle funzioni già visibili: rendere più naturali gli strumenti di scrittura, semplificare la gestione dei dispositivi e correggere alcune criticità emerse nel primo test.

La beta resta destinata agli sviluppatori e può includere bug, consumi anomali della batteria e incompatibilità con le app. Per questo non è consigliata per l’iPhone usato quotidianamente, almeno fino a una maggiore maturità delle versioni di prova.

Le novità principali della build 24A5370h

La modifica più rilevante è Write with Siri, evoluzione degli strumenti di scrittura basati su Apple Intelligence. In Note, Mail e nelle app compatibili, la tastiera può suggerire l’accesso a Siri per scrivere, correggere, riassumere o riscrivere un testo attraverso richieste formulate in linguaggio naturale.

Quando interviene su un contenuto esistente, il sistema mostra il confronto tra versione precedente e modificata, consentendo di verificare il risultato e tornare indietro. I tester segnalano inoltre una Siri AI più reattiva rispetto alla beta 1, mentre le opzioni Ritmo ed Espressività di Expressive Voice Preview risultano indicate come coming soon.

In Apple Wallet compare anche Insights, funzione non ancora operativa che punta a mostrare spese, movimenti ricorrenti, saldi e andamento finanziario collegando conti e carte. Apple indica che i dati sarebbero recuperati, categorizzati e standardizzati da una società interamente controllata dall’azienda, senza essere memorizzati.

La portata concreta di Insights dipenderà dal supporto delle banche e dalla disponibilità geografica, ancora non definita per l’Italia. Wallet riceve inoltre nuove texture per i pass personalizzati, confermando l’intenzione di ampliare il ruolo dell’app oltre pagamenti, carte e biglietti.

Tra gli altri cambiamenti, iPhone Mirroring appare più stabile con macOS 27 Golden Gate, pur restando non disponibile in Italia. Le AirPods Max 2 possono aggiornare nuovamente il firmware, mentre l’app Casa permette di aggiornare una Apple TV 4K dalla sezione Aggiornamenti, come già accade per HomePod e HomePod mini.

Nei messaggi RCS arrivano le risposte a un messaggio specifico e una migliore visualizzazione delle reazioni su foto e video. Apple interviene inoltre su HomeKit Secure Video, Fotocamera, Meteo, Foto RAW e notifiche di backup iCloud, mentre alcuni accessori come le luci Philips Hue tornano a rispondere correttamente dopo i problemi iniziali.

Compatibilità e prossime tappe del test

iOS 27 è compatibile con iPhone 11 e modelli successivi, oltre a iPhone SE di seconda generazione e successivi. Le funzioni legate a Siri AI e Apple Intelligence richiedono tuttavia hardware più recente, quindi non saranno accessibili su tutti i dispositivi supportati.

Apple proseguirà il beta testing per tutta l’estate: la prima beta pubblica è attesa a luglio, mentre la versione finale dovrebbe arrivare a settembre insieme alla nuova gamma di iPhone. Un segnale da seguire riguarda AirPort Utility: l’app non sarà più scaricabile, anche se chi l’ha già ottenuta potrà riscaricarla senza garanzie di funzionamento su iOS 27.

La seconda beta suggerisce una fase di affinamento più che un semplice intervento estetico. Stabilità, controlli sulla privacy e integrazione fra iPhone, Apple TV e Casa restano i punti centrali dell’aggiornamento.

FAQ

Chi può installare iOS 27 beta 2?

Sì, possono installarla gli iscritti al programma sviluppatori Apple selezionando iOS 27 Developer Beta negli Aggiornamenti Beta di Impostazioni.

Qual è il numero della build?

Sì, la seconda beta per sviluppatori di iOS 27 distribuita da Apple porta il numero di build 24A5370h.

Write with Siri cosa permette di fare?

Sì, permette di scrivere, correggere, riassumere e riscrivere testi con richieste naturali nelle app compatibili, mostrando anche le modifiche apportate.

Insights di Wallet è già disponibile?

No, Insights compare in Apple Wallet ma non sembra ancora funzionante; dovrebbe mostrare spese, saldi, movimenti ricorrenti e andamento finanziario.

Da quali fonti nasce questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui iSpazio.