19 Maggio 2026

Home / NEWS / Anticiclone africano in rinforzo sull’Italia: le regioni dove si supereranno per prime le soglie dei 30 gradi

Maggio 2026, quando arriva il caldo estivo in Italia

In Italia, dopo una prima metà di maggio segnata da piogge e clima quasi autunnale, sta per insediarsi l’anticiclone africano.

L’ondata di alta pressione, attesa da mercoledì 20 maggio, interesserà progressivamente Nord, Centro, Sardegna e poi parte del Sud, con massime fino a 30 gradi nel weekend del 23-24 maggio.

Il cambiamento, descritto dagli esperti di 3bmeteo, segnerà il primo vero passaggio verso condizioni estive e un rialzo termico deciso rispetto ai valori sotto media dei giorni scorsi.

In sintesi:

Ultimi temporali tra Liguria , Toscana , Nord-Est e rilievi alpini-appenninici.

, , Nord-Est e rilievi alpini-appenninici. Da mercoledì 20 maggio alta pressione africana e clima più stabile.

Tra giovedì e weekend massime fino a 28-30 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

Sud temporaneamente più fresco per venti di Maestrale, poi graduale rialzo termico.

Nelle prossime ore sono attesi gli ultimi acquazzoni sparsi, localmente intensi, tra Levante ligure, Alta Toscana, Nord-Est e principali rilievi alpini e appenninici.

Da mercoledì 20 maggio l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi su gran parte della Penisola, con le prime schiarite durature e un graduale aumento delle temperature, in particolare sulle pianure del Centro-Nord.

Contestualmente, la circolazione verrà influenzata da venti di Maestrale che, nella seconda parte della settimana, renderanno il clima del Sud leggermente più fresco rispetto al resto del Paese, prima di un allineamento verso valori più tipicamente estivi.

Dettaglio del rialzo termico e aree più calde

Secondo le elaborazioni di 3bmeteo, il nuovo regime anticiclonico non coinvolgerà solo l’Italia ma gran parte dell’Europa occidentale.

Le temperature passeranno da valori inferiori alla media climatica di 6-8°C a valori superiori di analoga entità, disegnando un vero e proprio “switch” stagionale.

Mercoledì sono attese massime di 26-27°C sulle pianure di Nord e Centro Italia, con condizioni via via più soleggiate e tassi di umidità in iniziale calo.

Giovedì 21 maggio il rialzo si estenderà in modo deciso anche alla Sardegna, dove i termometri, insieme alle regioni centro-settentrionali, potranno toccare i 28°C.

Il picco è previsto nel weekend del 23-24 maggio: al Centro, in Sardegna e in Campania sono possibili punte intorno ai 30°C, valori che rappresentano il primo episodio quasi estivo dell’anno.

Il Sud resterà inizialmente più contenuto, con massime sui 25-26°C, complice la ventilazione settentrionale, ma con prospettive di ulteriore aumento nella settimana successiva.

Prospettive meteo e impatti sulla vita quotidiana

L’arrivo dell’anticiclone africano anticipa di alcune settimane il tipico quadro estivo mediterraneo, con possibili ripercussioni su consumi energetici e gestione delle risorse idriche.

Un innalzamento termico così brusco, dopo giorni freschi e piovosi, può favorire rapida evaporazione dei suoli umidi e incremento dell’afa nelle aree urbane, specie in Pianura Padana e grandi città del Centro.

Nei prossimi giorni sarà quindi importante adattare gradualmente abitudini e attività all’aperto, pianificando gli spostamenti nelle ore meno calde e prestando attenzione alle categorie più fragili.

Gli analisti meteo monitorano l’evoluzione dell’anticiclone per capire se questa fase stabile rappresenterà solo un episodio di inizio stagione o l’avvio di un periodo più prolungato di caldo sopra la media, con possibili effetti anche su agricoltura e qualità dell’aria nelle aree metropolitane.

FAQ

Quando finisce il maltempo di maggio in Italia?

La fase instabile si esaurisce tra oggi e domani, con ultimi temporali su Nord-Est, Liguria di Levante, Alta Toscana e rilievi.

Da quando si sentirà il primo caldo estivo diffuso?

Già da mercoledì 20 maggio si registrerà un aumento termico deciso, con massime fino a 26-27°C al Centro-Nord.

Dove si raggiungeranno i 30 gradi nel weekend?

Nel fine settimana 23-24 maggio i 30°C sono probabili su Centro Italia, Sardegna e Campania, con clima quasi estivo.

Perché il Sud inizialmente sarà meno caldo del Centro-Nord?

Il Sud sarà temporaneamente rinfrescato da venti di Maestrale, che limiteranno le massime sui 25-26°C prima del successivo rialzo.

Quali sono le fonti ufficiali di questo aggiornamento meteo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.