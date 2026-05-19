19 Maggio 2026

Home / NEWS / José Luis Zapatero indagato in Spagna per presunto riciclaggio e traffico di influenze nel caso Plus Ultra

Zapatero indagato sul salvataggio Plus Ultra: cosa sappiamo finora

L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato il 2 giugno dall’Audiencia Nacional di Madrid come indagato nell’inchiesta sul salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziata con 53 milioni di euro durante la pandemia. Secondo l’ordinanza del giudice José Luis Calama, citata da fonti giudiziarie, a Zapatero vengono contestati presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti, legati a una presunta rete di mediazione opaca attorno agli aiuti di Stato. L’indagine, alimentata da rogatorie di Svizzera e Francia su flussi sospetti di denaro, è senza precedenti nella Spagna democratica perché coinvolge per la prima volta un ex capo di governo in una maxi inchiesta per corruzione di potenziale impatto politico nazionale.

In sintesi:

Zapatero indagato sul salvataggio pubblico da 53 milioni alla compagnia aerea Plus Ultra .

. Contestati traffico di influenze, associazione per delinquere e falso in documenti.

Ipotesi di rete stabile di mediazione illecita con società di consulenza e fondi opachi.

Tempesta politica per il governo Pedro Sanchez, tra difesa e attacchi delle opposizioni.

Come nasce e cosa prevede l’inchiesta sulla rete Plus Ultra

Il fascicolo giudiziario ricostruisce il percorso dei 53 milioni erogati alla compagnia Plus Ultra tramite il fondo statale per imprese strategiche durante il Covid. Le indagini, avviate dopo le segnalazioni di autorità di Svizzera e Francia su possibili flussi sospetti, si sono intrecciate con i rapporti economici della compagnia in Venezuela, area in cui Zapatero ha storicamente svolto attività di mediazione politica e consulenza.

A fine 2025 sono stati arrestati il presidente di Plus Ultra, Julio Martinez Sola, e l’amministratore delegato Roberto Roselli. Secondo gli inquirenti, oltre 400mila euro sarebbero arrivati in cinque anni a Zapatero tramite la società di consulenza Analisis Rilevante S.L., riconducibile all’imprenditore e amico personale Julio Martinez Martinez; la società avrebbe incassato circa 460mila euro da Plus Ultra per incarichi in Venezuela.

Un contratto sequestrato dall’unità per i crimini economici (Udef) prevede per Martinez una commissione dell’1% qualora il governo spagnolo avesse approvato il salvataggio pubblico. Gli investigatori ritengono che tali accordi possano aver creato un circuito di intermediazione privata parallelo alle procedure ufficiali per l’accesso agli aiuti.

La posizione di Zapatero, il ruolo delle figlie e l’impatto politico

Nell’ordinanza di 85 pagine, il giudice José Luis Calama descrive Zapatero come presunto leader di una “struttura stabile e gerarchizzata di traffico di influenze”, finalizzata a ottenere vantaggi economici mediante accesso privilegiato a decisori pubblici. La rete, secondo l’accusa, avrebbe usato società di comodo, documentazione alterata e canali finanziari opachi per occultare origine e destinazione dei fondi.

Nel mirino anche la società Whathefav SL, i cui amministratori e soci sono le figlie di Zapatero, indicata come beneficiaria di entrate considerate “fittizie”. Gli investigatori parlano di due linee parallele di influenza verso gli aiuti: una riconducibile all’allora ministro dei Trasporti José Luis Abalos, l’altra all’ex premier, ritenuta di “ruolo predominante” nel successo della richiesta di Plus Ultra.

Zapatero nega qualsiasi coinvolgimento nel processo di salvataggio e sostiene che i più di 400mila euro percepiti siano regolari e dichiarati fiscalmente, frutto di consulenze senza relazione con gli aiuti di Stato. Davanti alla commissione d’inchiesta del Senato, ha ribadito che i compensi sono stati dichiarati al fisco.

Il governo di Pedro Sanchez parla di massima tranquillità e difende la presunzione di innocenza, invitando il Partito Socialista a “difendere il buon nome” dell’ex premier. Dall’opposizione, il Partito Popolare parla di accuse di “gravità estrema”, mentre Vox, con il leader Santiago Abascal, definisce l’imputazione “un altro episodio del governo di Sanchez” e rilancia la richiesta di una mozione di censura. Anche Podemos, con Ione Belarra, pur definendo Zapatero “bersaglio della destra”, mette in dubbio la capacità dell’esecutivo di “continuare a governare”.

Scenari futuri per la Spagna tra giustizia, istituzioni e stabilità politica

La convocazione di José Luis Rodriguez Zapatero come indagato apre una fase delicatissima per la Spagna, sul piano sia giudiziario sia istituzionale. L’ipotesi di una rete strutturata di traffico di influenze attorno agli aiuti di Stato a Plus Ultra mette sotto pressione i meccanismi di controllo sull’uso delle risorse pubbliche e può diventare un precedente per future inchieste su fondi emergenziali.

Per il governo Psoe-Sumar, la gestione politica del caso sarà cruciale: l’equilibrio della legislatura potrebbe risentire di ulteriori sviluppi, specie se verranno depositate nuove prove sulle consulenze internazionali e sul ruolo delle società riconducibili alla famiglia Zapatero. L’esito dell’udienza del 2 giugno e delle eventuali misure cautelari sarà un primo banco di prova per misurare la resilienza delle istituzioni e la tenuta della maggioranza parlamentare di Pedro Sanchez di fronte a una vicenda giudiziaria senza precedenti.

FAQ

Perché Zapatero è indagato nel caso Plus Ultra?

Zapatero è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso, legati al salvataggio pubblico da 53 milioni di Plus Ultra.

Quando Zapatero dovrà presentarsi davanti ai giudici spagnoli?

Zapatero è stato convocato per il 2 giugno dall’Audiencia Nacional di Madrid per essere interrogato formalmente come indagato nella maxi inchiesta.

Che ruolo ha avuto la società Analisis Rilevante S.L. nell’inchiesta?

Analisis Rilevante S.L. avrebbe incassato circa 460mila euro da Plus Ultra, versandone oltre 400mila a Zapatero come compensi di consulenza ritenuti sospetti dagli inquirenti.

Cosa contesta il giudice Calama alla rete guidata da Zapatero?

Il giudice Calama ipotizza una struttura stabile di traffico di influenze che avrebbe usato società di comodo e documenti falsi per ottenere vantaggi economici illeciti.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su Zapatero e Plus Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.