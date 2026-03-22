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Elettra Lamborghini critica Milly Carlucci e polemizza sulle troppe pubblicità

Elettra Lamborghini critica Milly Carlucci e polemizza sulle troppe pubblicità

Elettra Lamborghini protagonista irriverente nella prima puntata di Canzonissima

Chi: Elettra Lamborghini, affiancata da Milly Carlucci, Simona Izzo e Enrico Ruggeri.
Che cosa: esibizione con “Bella Vera” degli 883 e siparietti comici su pubblicità, hotel e intimo.
Dove: negli studi Rai della nuova edizione di Canzonissima.
Quando: nella puntata inaugurale del programma, trasmessa in prima serata.
Perché: la cantante inaugura il suo percorso nel varietà musicale, tra ironia, storytelling personale e forte engagement social.

In sintesi:

  • Elettra Lamborghini interrompe e commenta ironicamente i numerosi stacchi pubblicitari di Canzonissima.
  • Racconta una notte insonne tra intossicazione alimentare in hotel e rumori dalla stanza di Enrico Ruggeri.
  • Con “Bella Vera” degli 883 lega l’esibizione ai ricordi d’infanzia con la madre.
  • Dialoghi con Simona Izzo e corpo di ballo “mezzo nudo” alimentano la viralità social.

Dalla notte insonne alla “caciara” in studio: cosa è successo davvero

Nel debutto di Canzonissima, Elettra Lamborghini trasforma la sua esibizione in un caso televisivo e social. Già durante i “60 secondi” lanciati da Milly Carlucci, la cantante scherza su un succo di pere, poi, all’ennesimo stacco pubblicitario, esplode in un ironico: “Ancora? Ma quante pubblicità hai?”.
Rientrata in studio, la performer racconta di aver passato una notte difficile: intossicazione dovuta a “gamberi al curry arrivati con la panna”, richiesta di cambio hotel, febbre e continui “rumori bilaterali” dalla camera vicina a quella di Enrico Ruggeri. L’autoironia diventa parte integrante del personaggio: “Oggi ho avuto pure la febbre ma ora l’adrenalina mi ha fatto bene”.

Il botta e risposta con Simona Izzo alza ulteriormente il tono del varietà. Interrogata sul riferimento al tanga nel testo di “Bella Vera”, Lamborghini replica spiazzando: “Io porto sempre le stesse mutande, senza pizzo, lisce o color carne o nere”. Alla domanda sui ballerini mezzi nudi, precisa che la scelta è di Milly Carlucci, con la Izzo che la invita a tornare presto in gara proprio per rivedere il corpo di ballo.

Memoria, musica e futuro televisivo di Elettra Lamborghini

Nel contributo video che precede l’esibizione, Elettra Lamborghini offre una chiave di lettura meno superficiale del proprio personaggio. Si definisce un “dottor Jeckil e Mr Hyde”: riservata e spettinata a casa, ma perfettamente a suo agio sul palco, dove la musica conferma la sua vocazione artistica.
La scelta di “Bella Vera” degli 883 è motivata da un legame familiare preciso: la madre ascoltava il gruppo sia in gravidanza sia accompagnandola a scuola, con una cassetta sempre inserita in auto. L’obiettivo dichiarato è emergere nel confronto con gli altri concorrenti: “Spero siano tutte canzoni mosce in modo da sembrare la diva!”.

A chiudere la serata, tra meme in tempo reale su X e clip virali, arriva anche il riferimento alla futura conduzione dell’Eurovision, che la stessa Lamborghini accoglie con disarmante pragmatismo: “Per me va benissimo!”. Un passaggio che consolida il suo posizionamento: da erede di una famiglia imprenditoriale a figura televisiva centrale nel racconto dell’intrattenimento musicale italiano.

FAQ

Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e Milly Carlucci a Canzonissima?

È avvenuto uno scambio ironico: Lamborghini ha scherzato sui troppi stacchi pubblicitari, senza alcuna tensione reale con Milly Carlucci.

Perché Elettra Lamborghini ha chiesto di cambiare hotel dopo Canzonissima?

Ha dichiarato di aver avuto un’intossicazione alimentare per gamberi al curry con panna e disturbo notturno dalla camera di Enrico Ruggeri.

Perché Elettra Lamborghini ha cantato “Bella Vera” degli 883?

La scelta è legata ai ricordi d’infanzia: la madre ascoltava sempre gli 883 durante la gravidanza e nel tragitto verso la scuola.

Elettra Lamborghini condurrà davvero l’Eurovision Song Contest?

Sì, la cantante ha confermato la conduzione dell’Eurovision, giudicando l’opportunità positiva e perfettamente in linea con il suo percorso televisivo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Elettra Lamborghini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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