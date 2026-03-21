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Amici 25 serale, guida completa a cast, giuria e nuove squadre

Amici 25 serale, guida completa a cast, giuria e nuove squadre

Amici 25, debutto del Serale: squadre, giuria, ospiti e novità

Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5 dagli studi Titanus Elios di Roma, parte il Serale della 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. In gara 17 concorrenti tra cantanti e ballerini, divisi in tre squadre guidate dai professori storici. La sfida proseguirà fino alla Finalissima di maggio, quando verrà proclamato un unico vincitore del talent. La nuova edizione introduce un rafforzamento della giuria e un innesto comico‑televisivo pensato per ampliare il pubblico e la permanenza su Mediaset in ottica family entertainment. Le performance saranno costruite dal direttore artistico Stephane Jarny, chiamato a confermare il posizionamento del format come incubatore di star discografiche e del mondo della danza.

In sintesi:

  • Parte il Serale di Amici 25 dagli studi Titanus Elios di Roma su Canale 5.
  • Diciassette concorrenti divisi in tre squadre guidate dai professori storici del talent.
  • In giuria arrivano Gigi D’Alessio e il nuovo game “Password” con Alessandro Cattelan.
  • Ospiti comici Pio e Amedeo e performance live di Annalisa con “Canzone estiva”.

Squadre, giuria e nuovi format nel Serale di Amici 25

Le tre squadre confermano la struttura competitiva che ha consolidato il brand Amici nel mercato dei talent. Nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ci sono i cantanti Angie, Lorenzo, Michele e i ballerini Alex e Simone.
Guidati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi competono le voci di Caterina, Elena, Plasma, Riccardo e i danzatori Antonio, Emiliano, Nicola.
Nel team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo troviamo i cantanti Gard, Opi, Valentina e i ballerini Alessio e Kiara.

La direzione artistica è affidata per il sesto anno consecutivo a Stephane Jarny, elemento di continuità che consente al format di mantenere standard scenici e televisivi internazionali.
In giuria, accanto ai confermati Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, entra Gigi D’Alessio, “incoronato” da Maria De Filippi durante un recente concerto romano, a rafforzare la componente musicale e la credibilità discografica del giudizio.

Novità di rilievo è l’arrivo di Alessandro Cattelan al debutto su Mediaset con il game “Password”, ispirato all’omonimo format Usa rilanciato da Jimmy Fallon.
Nel gioco, giuria e professori si sfidano nel far indovinare la stessa parola: chi perde viene punito con uova schiacciate in testa, innesto leggero pensato per incrementare share e viralità social senza snaturare il focus sul talento.

Ospiti, strategie cross‑media e il ruolo di Annalisa

Lo spazio comico è affidato a Pio e Amedeo, che utilizzano la vetrina di Amici per lanciare il nuovo show in prima serata “Stanno tutti invitati” su Canale 5.
Le tre serate evento verranno registrate il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo, con un parterre di ospiti che miscela musica, televisione e sport.

Tra gli artisti annunciati figurano Annalisa, Gigi D’Alessio, Pooh, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D’Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni.
Sul fronte televisivo e sportivo spiccano Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Belen Rodriguez, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, a conferma di una strategia Mediaset orientata alla convergenza di pubblico.

Per lo spazio musicale di puntata arriva Annalisa con il nuovo singolo “Canzone estiva”, brano dal testo spiazzante che include versi come “Andate in pace e così sia. Mi vuoi più suora o pornodiva? Questa non è una canzone estiva”.
Ad aprile l’artista prosegue il percorso di consolidamento nei palasport con il Capitolo II del tour “Ma Noi Siamo Fuoco”, già caratterizzato da diverse date sold out e raddoppiate: una presenza perfettamente coerente con il ruolo di Amici come piattaforma di lancio e rilancio per la musica pop italiana.

FAQ

Quando inizia il Serale di Amici 25 e dove viene registrato?

Il Serale di Amici 25 inizia sabato 21 marzo, in prima serata, dagli studi Titanus Elios di Roma, in onda su Canale 5.

Quanti concorrenti partecipano al Serale di Amici 25?

Partecipano 17 concorrenti tra cantanti e ballerini, suddivisi in tre squadre guidate dai professori, con un solo vincitore previsto nella Finalissima di maggio.

Chi sono i giudici del Serale di Amici 25?

La giuria del Serale è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e dal nuovo ingresso Gigi D’Alessio, scelto da Maria De Filippi.

Che cos’è il gioco Password condotto da Alessandro Cattelan?

Password” è un gioco interno al Serale in cui giuria e professori devono far indovinare la stessa parola; chi perde subisce la punizione delle uova schiacciate in testa.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia su Amici 25?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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