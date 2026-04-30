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Amici 25 tensione alle stelle tre alunni a rischio e due eliminati

Amici 25 tensione alle stelle tre alunni a rischio e due eliminati

Amici 25, scontro decisivo prima del gran finale: cosa è successo

Il serale di Amici di Maria De Filippi 25 entra nella fase più tesa: nella puntata registrata giovedì 30 aprile e in onda su Canale 5 sabato 2 maggio, tre allievi – Lorenzo, Riccardo e Gard – finiscono al ballottaggio finale, con due eliminazioni previste.
In studio, davanti a Maria De Filippi e ai professori, si sfidano i tre team rimasti in gara – Zerbi-Cele, Emanuel Lo-Pettinelli e Cuccarini-Peparini – in tre manche serrate tra canto e ballo.
La registrazione, anticipata dal portale Superguidatv, definisce la lista dei possibili finalisti e chiarisce i rapporti di forza tra le squadre alla vigilia delle ultime puntate, con ospiti musicali e televisivi di primo piano a rafforzare il peso mediatico dell’episodio.

In sintesi:

  • Tre allievi al ballottaggio finale: Lorenzo, Riccardo e Gard, due saranno eliminati.
  • La squadra Zerbi-Cele domina due manche su tre, decisiva la reazione dei rivali.
  • Protagonisti della puntata gli ospiti Gaia, Sarah Toscano, Marco Bocci, Giulia Michelini e Carlo Amleto.
  • L’esito del ballottaggio, non svelato in studio, sarà rivelato in TV sabato.

La puntata, cruciale per la corsa verso la finale, vede un forte protagonismo del team Zerbi-Cele, che conquista le prime due manche contro le squadre avversarie, relegando ai vari ballottaggi Gard, Lorenzo e Riccardo.
Gli ospiti, tra cui la cantautrice Gaia con il nuovo singolo “Bossa Nostra” e Sarah Toscano con “Atlantide”, oltre agli attori Marco Bocci e Giulia Michelini e al comico Carlo Amleto, contribuiscono a rafforzare l’appeal di una puntata strategica per ascolti e narrazione.
Il verdetto definitivo del ballottaggio rimane coperto fino alla messa in onda, scelta che mantiene alto l’interesse del pubblico e alimenta il dibattito sui social e tra i fan dei talenti coinvolti.

Manche, sfide e ballottaggio: come cambia la corsa alla finale

Nella prima manche si fronteggiano i team Zerbi-Cele e Emanuel Lo-Pettinelli, con vittoria di Zerbi-Cele.

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Nel ballo, Alessio perde contro Emiliano. Nel guanto di sfida di canto tra Gard e Riccardo, prevale Riccardo; la valutazione tecnica di Anna Pettinelli sul si bemolle, giudicato “urlato”, viene contestata dallo stesso allievo e trova una sponda in Gigi D’Alessio.

La sfida tra Alessio ed Elena si chiude con la vittoria di Elena. Gard risulta eliminato provvisorio.

Nella seconda manche, Zerbi-Cele affronta Cuccarini-Peparini e vince ancora.

Il guanto di sfida tra Elena e Angie premia nuovamente Elena, mentre Emiliano supera Lorenzo. Lorenzo diventa così eliminato provvisorio.

La terza manche vede la rivincita del team Cuccarini-Peparini contro Zerbi-Cele: Angie batte prima Nicola e poi Riccardo, decretando Riccardo terzo eliminato provvisorio.

Nel gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan, la coppia formata da Marco Bocci e Amadeus sfida quella composta da Giulia Michelini e Maria De Filippi, con vittoria del duo Bocci-Amadeus.

Il regolamento prevede infine il ballottaggio tra i tre eliminati provvisori – Lorenzo, Riccardo e Gard – dal quale uscirà un solo concorrente salvo: l’esito verrà reso noto solo in onda.

Restano in gara: per il team Zerbi-Cele i cantanti Elena e Riccardo e i ballerini Emiliano e Nicola; per Emanuel Lo-Pettinelli il cantante Gard e il ballerino Alessio; per Cuccarini-Peparini le voci di Angie e Lorenzo.

Strategie dei coach e impatto mediatico sulle ultime puntate

Questa puntata ridisegna gli equilibri interni, confermando il peso competitivo del team Zerbi-Cele e la crescita costante di Angie, decisiva nella terza manche.

Le scelte dei professori – dai guanti di sfida alle assegnazioni di brani e coreografie – indicano una strategia mirata: massimizzare la visibilità dei talenti percepiti come più pronti per il mercato discografico e televisivo, in vista del dopo-programma.

Sul piano mediatico, la combinazione di ospiti noti, gioco leggero con Alessandro Cattelan e suspense sull’esito del ballottaggio rende la puntata strutturata per performare bene sia negli ascolti lineari sia sulle piattaforme digitali e su Google Discover, dove l’incertezza sul destino di Lorenzo, Riccardo e Gard alimenta ricerca e discussione.

FAQ

Quando andrà in onda la puntata di Amici 25 registrata il 30 aprile?

La puntata registrata giovedì 30 aprile andrà in onda sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5, nella fascia del serale.

Chi sono i tre allievi al ballottaggio finale in questa puntata?

Al ballottaggio finale finiscono i tre eliminati provvisori delle manche: i cantanti Lorenzo, Riccardo e Gard. Solo uno di loro sarà salvato.

Quale squadra risulta complessivamente più forte in questa puntata di Amici 25?

La squadra Zerbi-Cele vince la prima e la seconda manche, dimostrando superiorità complessiva. Solo nella terza manche prevale il team Cuccarini-Peparini.

Chi sono gli allievi ancora in gara dopo questa registrazione di Amici 25?

Restano in gioco: Elena, Riccardo, Emiliano, Nicola, Gard, Alessio, Angie e Lorenzo, in attesa del verdetto definitivo del ballottaggio.

Da quali fonti giornalistiche provengono le informazioni su questa puntata di Amici 25?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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