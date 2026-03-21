Antonella Elia accende il GF Vip con scontro Volpe e rivelazioni

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GF Vip, nuovo scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe su Pietro Delle Piane

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda da Roma, la tensione tra Antonella Elia e Adriana Volpe è esplosa ancora una volta.

Il confronto tra le due opinioniste è degenerato quando è stato citato l’ex compagno di Elia, l’attore Pietro Delle Piane, da cui lei si è separata a ottobre dopo una relazione di sei anni.

L’episodio è diventato rapidamente tema centrale del dibattito social e televisivo perché mette in luce dinamiche di gelosia, fiducia e gestione pubblica dei rapporti sentimentali davanti alle telecamere del reality di Canale 5.

In sintesi:

Nuovo duro confronto tra Antonella Elia e Adriana Volpe al GF Vip .

e al . L’ex Pietro Delle Piane al centro del “triangolo” emotivo e mediatico.

al centro del “triangolo” emotivo e mediatico. Elia accusa Volpe di falsità, lei rivendica solo amicizia e sostegno.

Il pubblico premia Elia: è la preferita e conquista l’immunità.

La miccia si accende quando Elia rivela in diretta di aver scoperto che Delle Piane aveva contattato Volpe e messo “like” a una sua foto sui social.

“Mi ha dato molto fastidio anche che le abbia fatto gli auguri… l’ho trovato squallido… è stato scorretto. E sì, mi rode”, ammette la showgirl, sottolineando quanto l’episodio l’abbia ferita dopo la rottura.

Dal canto suo, Adriana, incalzata da Ilary Blasi, precisa: “L’ho conosciuto perché era il compagno di Antonella… è stato l’unico uomo che ha saputo tirare il meglio di lei… lui è innamoratissimo di Antonella”.

La risposta di Elia è durissima: “Adriana sei falsa, questa è follia”, trasformando il confronto in uno dei momenti più tesi di questa edizione.

Un triangolo emotivo tra reality, gelosia e fragilità personali

Nel dibattito interviene anche Selvaggia Lucarelli, chiamata a commentare il caso.

“Antonella non ha bisogno di un uomo per tirare fuori il meglio di sé… Tutte e due hanno ragione quando parlano dell’altra… Quando si specchiano sono lucide, quando si guardano loro non vedono i propri difetti”, osserva la giornalista, invitandole a riconoscere le fragilità reciproche.

Poco dopo, Elia viene convocata nella Myster Room per un faccia a faccia con se stessa. Qui racconta la fine del legame con Delle Piane, definito “profondo” e arrivato a un passo dal matrimonio.

“La decisione di troncare è stata motivata… non riesco a ricordare le cose belle… per sposarci non eravamo perfetti… noi non abbiamo mai costruito radici solide”, spiega, ammettendo la paura della solitudine e dell’invecchiare senza sentirsi più desiderabile.

Già a Verissimo aveva confessato: “Ho il timore di rimanere sola… mi guardo allo specchio e dico: ‘Sta crollando tutto’”.

Il pubblico però sembra schierato con lei: nella stessa puntata viene proclamata concorrente preferita, guadagnando l’immunità.

Significativa la chiusura di serata: all’uscita dalla Myster Room, Elia viene abbracciata proprio da Adriana Volpe, seguita dal resto del gruppo, in un tentativo di ricomposizione che apre nuovi scenari per le prossime puntate.

Prove di pace e possibili sviluppi nel gioco e fuori dallo schermo

L’abbraccio finale tra Antonella Elia e Adriana Volpe non cancella lo scontro, ma suggerisce un possibile cambio di tono nel loro rapporto in casa.

Per il Grande Fratello Vip, il “triangolo” con Pietro Delle Piane diventa una delle linee narrative chiave: intreccia passato sentimentale, dinamiche di amicizia e bisogno di consenso del pubblico.

Nelle prossime settimane sarà decisivo capire se Elia riuscirà a trasformare questa crisi in percorso di rinascita personale mediaticamente credibile, e se Volpe saprà ricostruire un’immagine di neutralità dopo le accuse di falsità, mantenendo il difficile equilibrio tra empatia televisiva e rispetto dei confini privati.

FAQ

Perché Antonella Elia e Adriana Volpe hanno litigato al GF Vip?

Il litigio nasce quando Elia scopre che l’ex compagno Pietro Delle Piane ha contattato e sostenuto sui social Adriana Volpe, sentendosi tradita e non rispettata.

Che rapporto c’era tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

Elia e Delle Piane sono stati insieme circa sei anni, avevano pensato al matrimonio, ma lei ha deciso di troncare a ottobre per mancanza di radici solide.

Come si è espressa Selvaggia Lucarelli sul caso Elia-Volpe?

Selvaggia Lucarelli ha criticato l’idea che un uomo debba “tirare fuori il meglio” da una donna, sostenendo che entrambe vedono lucidamente i difetti dell’altra.

Antonella Elia è favorita dal pubblico del Grande Fratello Vip?

Sì, nella puntata in cui è esploso il confronto, il pubblico ha eletto Antonella Elia concorrente preferita, garantendole l’immunità dalle nomination.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul GF Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate e rielaborate.