Home / SPETTACOLI & CINEMA / Corinne Clery racconta il dolore per i nipoti lontani e la malattia

Corinne Clery, frattura con il figlio e accuse a Serena Grandi

Corinne Clery, 76 anni, ha raccontato a La Volta Buona di Caterina Balivo il lungo conflitto con il figlio Alexander.

Da quasi dieci anni madre e figlio non si parlano, una distanza che coinvolge anche i nipoti e ha avuto ripercussioni sulla salute dell’attrice.

L’intervista, andata in onda dagli studi Rai di Roma, riporta al centro una vicenda familiare fatta di incomprensioni, tribunali e ferite irrisolte, che la stessa Clery definisce come un “lutto” vissuto in vita.

In sintesi:

Corinne Clery non parla con il figlio Alexander da 9 anni e non vede più i nipoti.

non parla con il figlio Alexander da 9 anni e non vede più i nipoti. L’attrice racconta di essersi ammalata per lo stress e di essere recentemente svenuta.

Il conflitto è arrivato in tribunale, dove ha testimoniato anche Serena Grandi .

. Clery accusa la collega di vendetta personale e le chiede di smettere di parlarle contro.

La rottura con il figlio Alexander e il dolore per i nipoti

Corinne Clery ripercorre l’origine della frattura con il figlio Alexander, nato dal matrimonio giovanile con il produttore Hubert Wayaffe.

“Mi sono sposata piccolissima, dopo un anno è nato lui e dopo un anno ho divorziato”, ricorda l’attrice, sottolineando una storia familiare segnata fin dall’inizio da instabilità e tensioni.

Nel tempo, i contrasti madre-figlio si sono moltiplicati, fino al punto di non ritorno: “Io l’ho sempre perdonato ma adesso non capisco più. Mi sono richiusa nei suoi confronti e, a un certo punto, ho dovuto difendermi”.

Oltre al rapporto interrotto con Alexander, la Clery denuncia la perdita del legame con i nipoti.

“Prima li vedevo una volta l’anno, ora non più. Io ho sempre scelto di non mettere in mezzo loro, invece lui lo fa”, afferma, descrivendo una distanza che nega ogni ruolo affettivo di nonna.

Lo stress emotivo, spiega, si è trasformato in malessere fisico: “Mi sono ammalata, sono svenuta qualche giorno fa. Vivere un lutto per un figlio che abita a tre chilometri da te è terribile”, sintetizzando la sofferenza di una rottura che si consuma a pochi chilometri di distanza.

Tribunale, Serena Grandi e le ombre di un vecchio rancore

La situazione è degenerata fino allo scontro legale.

Madre e figlio si sono ritrovati uno contro l’altra in tribunale, con Alexander che ha chiamato a testimoniare l’attrice Serena Grandi.

Le due interpreti condividono un passato comune: entrambe sono state sposate con Beppe Ercole, e tra loro, ammette la stessa Clery, non c’è mai stato un vero clima di serenità.

Corinne Clery non risparmia accuse dirette alla collega, contestando le sue dichiarazioni pubbliche: “Perché quando va a fare le interviste deve parlare di me? Io rispondo perché mi dà fastidio”.

In studio, l’attrice lancia un appello duro e personale: “Fatti la tua vita per favore e non parlare più di me”.

Quanto al ruolo della Grandi nel processo, la lettura della Clery è netta: “Mi sembra una vendetta per ferirmi. Purtroppo la vedova di Beppe sono io”, frase che rivela l’intreccio mai risolto tra rivalità professionale, memorie coniugali e una battaglia giudiziaria che pesa su una vicenda familiare già estremamente fragile.

FAQ

Perché Corinne Clery e il figlio Alexander non si parlano più?

La rottura, racconta l’attrice, nasce da anni di conflitti irrisolti. Dopo numerosi scontri e incomprensioni, la situazione è degenerata fino allo stop totale dei rapporti circa nove anni fa.

Corinne Clery vede ancora i suoi nipoti?

No, l’attrice afferma di non vedere più i nipoti. Un tempo li incontrava almeno una volta l’anno, ma oggi il rapporto risulta completamente interrotto.

Quali conseguenze ha avuto questa vicenda sulla salute di Corinne Clery?

Secondo il suo racconto, lo stress le ha causato problemi fisici significativi. Corinne dice di essersi ammalata e riferisce di essere anche svenuta pochi giorni fa.

Che ruolo ha avuto Serena Grandi nella causa tra Corinne e il figlio?

Serena Grandi è stata chiamata a testimoniare da Alexander in tribunale. Corinne interpreta questa scelta come una vendetta personale e le chiede pubblicamente di smettere di parlare di lei.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questo articolo è stato elaborato dalla nostra Redazione a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.