Home / SPETTACOLI & CINEMA / David Riondino rinnova l’arte orale e ispira la nuova poesia

L’eredità viva di David Riondino, poeta della narrazione orale

A Roma, nei giorni immediatamente precedenti la sua scomparsa, David Riondino ha continuato a lavorare alle sue ultime terzine e ai progetti didattici dedicati alla narrazione orale in versi. Nel suo studio pieno di libri, appunti e tavole illustrate, l’attore, musicista e poeta ha definito un vero “testamento intellettuale”, pensato per i giovani narratori italiani e internazionali, da Cuba alle colline umbre. Riondino, con il supporto della moglie Giovanna, ha voluto garantire che canzoni, testi e percorsi formativi restassero accessibili e completi, perché la tradizione dell’affabulazione non si interrompa con la sua morte ma trovi nuove voci capaci di proseguire il racconto del mondo.

In sintesi:

David Riondino ha lavorato fino all’ultimo alla propria eredità artistica e didattica.

ha lavorato fino all’ultimo alla propria eredità artistica e didattica. Nella casa-studio di Roma ha ordinato testi, canzoni e percorsi di narrazione orale.

Ha formato “allievi ideali” più a un metodo che a una scuola personale.

L’eredità creativa resta aperta a poeti e narratori in Italia e nel mondo.

Un testamento intellettuale costruito tra libri, musica e allievi ideali

Tra scaffali traboccanti di volumi, appunti e album illustrati di storie fantastiche, David Riondino ha perseguito fino all’ultimo una missione precisa: trasferire l’arte della narrazione orale a nuove generazioni di poeti e performer. Negli ultimi anni si è dedicato quasi a tempo pieno a seminari, incontri e “lezioni virtuali” che, per sua scelta, lezioni non erano mai davvero.

Preferiva conversazioni aperte, in cui prendeva una storia del mondo, ne ribaltava la prospettiva dei personaggi e la restituiva come se fosse inedita. Poteva trattarsi del confronto con i repentisti contadini dell’Avana su uno dei tanti palchi da lui calcati a Cuba, oppure delle gesta degli dei dell’Olimpo reinventate a beneficio degli amici nel patio di una villa sulle colline di Attigliano.

In questi contesti, Riondino non si presentava come maestro tradizionale, ma come vettore di un metodo: ascoltare, ribaltare, reinventare, seriamente e giocando. Con l’aiuto di Giovanna, nulla è rimasto incompiuto: né le canzoni, né i testi, né il materiale destinato alla trasmissione della sua poetica.

La baraonda creativa che diventa patrimonio comune

Alla sua morte, David Riondino ha lasciato una casa invasa da fogli, bozze, appunti a coprire persino le medicine. Ma dietro quella baraonda creativa, il nucleo della sua eredità è sorprendentemente ordinato: un sistema coerente di storie, versi e strumenti per l’improvvisazione poetica, messo a disposizione di chi vorrà raccogliere il testimone.

Questa “eredità gratuita”, concepita perché la musica delle parole non smetta di risuonare, trasforma la sua assenza fisica in presenza metodologica. Non un archivio chiuso, ma un cantiere permanente per nuove voci, chiamate a far vivere l’affabulazione orale in forme sempre diverse. La sua missione – dimostrare che il racconto in versi, leggero e nomade, non muore mai – può ora continuare oltre i confini biografici di chi l’ha incarnata.

FAQ

Chi era David Riondino e perché è considerato importante?

David Riondino era attore, musicista e poeta. È considerato centrale per la narrazione orale contemporanea, per l’intreccio di teatro, musica e poesia improvvisata.

In cosa consiste il testamento intellettuale lasciato da Riondino?

Consiste in testi, canzoni, appunti e percorsi didattici strutturati per trasmettere metodo, tecniche e libertà della narrazione orale in versi.

Come Riondino insegnava la narrazione orale ai suoi allievi?

Lo faceva attraverso conversazioni e “lezioni virtuali” informali, ribaltando le storie note e invitando gli allievi a riscriverne i punti di vista.

Qual è il ruolo di Cuba e Attigliano nel lavoro di Riondino?

Cuba rappresenta il dialogo con i poeti repentisti; Attigliano è il laboratorio informale dove sperimentava miti e racconti con amici.

Quali sono le fonti su cui si basa questo articolo su David Riondino?

L’articolo deriva da elaborazione giornalistica di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.