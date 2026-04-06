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Ambasciatore Cornado rientra in Svizzera e rilancia il caso Le Constellation chiedendo verità e giustizia

Ambasciatore Cornado rientra in Svizzera e rilancia il caso Le Constellation chiedendo verità e giustizia

Rientro dell’ambasciatore Cornado in Svizzera e nuova fase dell’inchiesta

L’ambasciatore italiano in Svizzera Silvio Mario Cornado è rientrato a Berna dopo mesi di forte tensione diplomatica tra Roma e la Confederazione Elvetica. La crisi era esplosa a fine gennaio, quando l’Italia aveva richiamato il diplomatico in patria per protesta contro la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, titolare del Costellazione e figura centrale dell’inchiesta che coinvolge entrambi i Paesi.
Il rientro di Cornado segna l’avvio di una nuova fase: il diplomatico lavorerà a stretto contatto con le autorità federali e cantonali svizzere, con le famiglie coinvolte e con i loro legali, per sostenere le richieste italiane di verità e giustizia.
L’inchiesta, guidata dalla Procura del Vallese, si è nel frattempo allargata, con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre otto persone oltre a Moretti, rafforzando il quadro investigativo.

In sintesi:

  • Rientro a Berna dell’ambasciatore italiano Cornado dopo il richiamo di protesta di gennaio.
  • Crisi scatenata dalla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, titolare del Costellazione.
  • Indagine della Procura del Vallese ampliata: oltre a Moretti, indagate altre otto persone.
  • L’Italia punta su cooperazione giudiziaria rafforzata e sostegno costante alle famiglie coinvolte.

Le priorità diplomatiche e giudiziarie dopo il richiamo di Roma

Dal suo rientro, Silvio Mario Cornado ha chiarito la linea dell’Italia: affiancare le famiglie delle vittime e mantenere alta l’attenzione politica e giudiziaria sul caso. Ai microfoni del Tg1 ha spiegato che lavorerà “a stretto contatto con le autorità competenti svizzere, federali e cantonali, e con le famiglie e i loro legali”, sottolineando che *“staremo sempre vicini ai familiari per ribadire le nostre richieste di verità e giustizia”*.

Il richiamo dell’ambasciatore a fine gennaio era stato un segnale diplomatico forte, con cui il governo italiano aveva contestato la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, considerandola in contrasto con la gravità dei fatti contestati.

Nel frattempo, l’indagine coordinata dalla procuratrice del Vallese, Piyu, ha registrato un’accelerazione: oltre a Moretti, risultano ora indagate altre otto persone, segno di un ampliamento del raggio investigativo e di un approfondimento delle responsabilità a vari livelli. Cornado ha espresso piena fiducia nella magistratura elvetica, richiamando la determinazione della procuratrice, che avrebbe assicurato di voler procedere *“senza guardare in faccia a nessuno”*, anche superando resistenze delle autorità comunali.

Le prospettive future tra cooperazione giudiziaria e pressioni politiche

Il rientro di Cornado apre una fase di dialogo più strutturata tra Italia e Svizzera, in cui la cooperazione giudiziaria dovrà tradursi in atti concreti su rogatorie, scambio di prove e tutela dei familiari.

Sul piano politico, Roma continuerà a monitorare tempi e modalità dell’inchiesta, pronta a intervenire nelle sedi diplomatiche se dovessero emergere nuovi attriti.

L’evoluzione del procedimento penale, con un numero crescente di indagati, potrebbe produrre sviluppi significativi nei prossimi mesi, incidendo tanto sulle responsabilità individuali quanto sui rapporti bilaterali, con potenziali effetti anche su altri dossier sensibili tra i due Paesi.

FAQ

Perché l’ambasciatore Cornado era stato richiamato dall’Italia

L’ambasciatore era stato richiamato perché il governo italiano contestava la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, ritenuta incompatibile con la gravità dell’inchiesta.

Qual è il ruolo attuale di Cornado in Svizzera

Cornado sta coordinando l’azione diplomatica italiana, dialogando con autorità federali e cantonali svizzere e assistendo famiglie e legali nelle richieste di verità.

Quante persone risultano indagate dalla Procura del Vallese

Risultano indagate in totale nove persone: Jacques Moretti e altre otto figure aggiunte successivamente nel registro degli indagati.

Che cosa ha dichiarato la procuratrice Piyu sul prosieguo dell’indagine

La procuratrice Piyu ha affermato di voler procedere con determinazione, *“senza guardare in faccia a nessuno”*, superando eventuali resistenze istituzionali.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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