Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / YouTuber denunciano Apple per uso illecito di dati da YouTube nell’addestramento dell’intelligenza artificiale

YouTuber statunitensi citano in giudizio Apple per uso illecito dei loro video

Tre canali YouTube statunitensi, h3h3 Productions, MrShortGameGolf e Golfholics, hanno avviato una class action federale contro Apple negli Stati Uniti. Contestano al colosso di Cupertino di aver “scrapato” i loro video protetti da copyright su YouTube per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa, in violazione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Secondo l’atto di citazione, Apple avrebbe aggirato le limitazioni del sistema di streaming controllato di YouTube per accedere ai file video completi e utilizzarli nei propri sistemi di AI, tra cui i recenti servizi di intelligenza artificiale integrati nei dispositivi Apple.

La causa, identificata per prima da MacRumors, si inserisce in un’ondata crescente di contenziosi simili che mirano a chiarire, in sede giudiziaria, i limiti legali dell’uso di contenuti protetti per l’addestramento delle piattaforme di AI generativa.

In sintesi:

YouTuber accusano Apple di avere usato video protetti per addestrare i propri modelli di AI.

La causa invoca il DMCA e l’aggiramento dell’architettura di streaming controllato di YouTube.

Gli stessi creatori hanno già intentato azioni simili contro Meta, Nvidia, ByteDance e Snap.

Il caso si inserisce nel più ampio scontro legale globale su copyright e intelligenza artificiale.

Dettagli della causa e contesto legale per Apple e l’AI generativa

Nel ricorso collettivo, i creatori sostengono che i loro video, pur essendo fruibili liberamente sulla piattaforma, restano protetti da un’“architettura di streaming controllato” che impedisce il download sistematico dei contenuti.

Secondo la causa, Apple avrebbe invece realizzato scraping massivo dei filmati, eludendo tali barriere tecniche per alimentare i propri sistemi di intelligenza artificiale generativa, in violazione delle sezioni anti-circumvention del DMCA.

I querelanti affermano che il “successo finanziario massiccio” di Apple in ambito AI non sarebbe stato possibile senza il valore economico dei contenuti video prodotti dai loro canali. MacRumors ricorda che gli stessi YouTuber hanno già depositato azioni analoghe contro altre big tech, tra cui Meta, Nvidia, ByteDance e Snap.

La vicenda si somma ad altri casi di alto profilo: OpenAI e Microsoft sono state accusate dal New York Times di usare articoli protetti per addestrare chatbot, mentre Perplexity è stata citata in giudizio da Reddit e Encyclopaedia Britannica.

Nel 2025, inoltre, Apple era già stata coinvolta in un’altra class action promossa da due professori di neuroscienze per l’uso non autorizzato delle loro opere accademiche. L’azienda, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali.

Implicazioni future per creator, piattaforme e regolazione dell’intelligenza artificiale

La causa contro Apple potrebbe diventare un precedente decisivo per l’intero ecosistema AI, chiarendo se l’addestramento dei modelli su contenuti protetti richieda licenze esplicite o possa rientrare nel fair use.

Per i creator digitali, il contenzioso rappresenta un possibile strumento di riequilibrio dei rapporti di forza con le big tech: eventuali risarcimenti o obblighi di revenue sharing potrebbero ridefinire il valore economico dei cataloghi video su piattaforme come YouTube.

Per i regolatori, il caso offre un banco di prova concreto per aggiornare le norme su copyright, text and data mining e trasparenza dei dataset di training, in vista di nuove leggi su AI e diritti d’autore sia negli Stati Uniti sia in Europa.

FAQ

Cosa viene contestato esattamente ad Apple nella nuova class action?

La causa sostiene che Apple abbia aggirato le protezioni di streaming di YouTube, scaricando video completi protetti da copyright per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa.

Chi sono i creatori YouTube coinvolti nel procedimento contro Apple?

I canali sono h3h3 Productions, MrShortGameGolf e Golfholics, noti contenuti statunitensi focalizzati rispettivamente su intrattenimento, golf e contenuti video legati al mondo del golf.

Perché il DMCA è centrale in questa controversia legale?

Il DMCA vieta l’aggiramento delle misure tecniche di protezione. I querelanti accusano Apple di aver eluso l’architettura di streaming controllato di YouTube, commettendo una violazione anti-circumvention.

Questa causa può influenzare altri progetti di intelligenza artificiale?

Sì, una sentenza sfavorevole creerebbe un precedente rilevante, costringendo molti operatori AI a rinegoziare licenze, rivedere dataset di training e aumentare la trasparenza sull’origine dei contenuti utilizzati.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su questa causa Apple-YouTube?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione secondo i criteri giornalistici EEAT.