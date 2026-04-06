Home / TECNOFITNESS / Commissione Europea lancia l’allarme: sigarette elettroniche porta d’ingresso al fumo per un giovane su cinque

Giovani europei e fumo digitale, l’allarme della Commissione Ue

La Commissione Europea lancia un allarme sul boom di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato tra i giovani nell’Unione europea.

Il nuovo rapporto di valutazione del quadro normativo sul controllo del tabacco, pubblicato a Bruxelles nel 2024, indica che dal 2012 i fumatori tradizionali sono scesi dal 28% al 24%, ma un under 20 su cinque ha iniziato a fumare proprio con l’uso regolare di e-cig.

Secondo la Commissione, le normative attuali non riescono più a tutelare efficacemente la salute pubblica, soprattutto dei ragazzi tra 15 e 19 anni, davanti all’esplosione di nuovi prodotti a base di nicotina, fortemente spinti dal marketing digitale.

In sintesi:

Dal 2012 al 2023 fumatori in calo, ma e-cig e tabacco riscaldato in forte crescita.

Un giovane su cinque tra 15 e 19 anni inizia a fumare con sigaretta elettronica.

Nel 2023 quasi 535.000 morti da fumo e 80,7 miliardi di costi sanitari annui.

Marketing digitale e social media trainano la diffusione dei nuovi prodotti nicotinici.

Dati su morti, costi sanitari e crescita dei nuovi prodotti

Nel 2023 il fumo ha provocato nell’Unione europea quasi 535.000 decessi e 14,5 milioni di anni di vita persi per disabilità legate al tabagismo.

I costi sanitari collegati, diretti e indiretti, ammontano a 80,7 miliardi di euro l’anno, con un peso crescente sui bilanci pubblici nazionali.

Le politiche fiscali restano efficaci: tra il 2012 e il 2023 il valore delle vendite dei prodotti di tabacco tradizionale è diminuito dell’8,5%, e circa il 40% di questo calo è attribuito all’aumento dei prezzi dei pacchetti.

Parallelamente, l’uso quotidiano di sigarette elettroniche è passato dall’1% nel 2020 all’1,7% nel 2023.

Tra gli under 30, la quota di utilizzatori giornalieri è salita dall’1,4% al 3% nello stesso periodo, segnalando un cambio generazionale nelle abitudini di consumo di nicotina.

Il mercato delle e-cig nell’Ue è cresciuto del 450% in valore tra il 2012 e il 2023, mentre i prodotti a tabacco riscaldato sono passati da 4 milioni di euro nel 2013 a 12,5 miliardi di euro nel 2023, soprattutto tra i 15-39enni.

Marketing digitale e obiettivo generazione senza tabacco a rischio

Secondo la Commissione, le strategie di marketing aggravano lo scenario: i nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina sono promossi in modo aggressivo tramite canali digitali e social media, spesso con linguaggi e formati pensati per adolescenti e giovani adulti.

Questa dinamica, unita a normative concepite in un’epoca di prevalenza delle sigarette tradizionali, allontana l’obiettivo europeo di una Tobacco-Free Generation entro il 2040.

I dati raccolti tramite consultazioni con cittadini ed esperti confermano quindi la necessità di aggiornare rapidamente il quadro regolatorio, con focus su divieti pubblicitari online, tassazione omogenea dei nuovi prodotti e protezione mirata delle fasce più giovani.

FAQ

Quanti fumatori tradizionali ci sono oggi nell’Unione europea?

Attualmente, secondo la valutazione Ue, i fumatori tradizionali rappresentano circa il 24% della popolazione, in calo rispetto al 28% registrato nel 2012.

Quanto è diffusa la sigaretta elettronica tra i giovani under 30?

La Commissione indica che l’uso quotidiano di sigarette elettroniche tra gli under 30 è salito dall’1,4% al 3% tra il 2020 e il 2023.

Quali sono i principali costi economici del fumo per l’Unione europea?

Secondo il rapporto Ue, i costi sanitari complessivi legati al fumo raggiungono 80,7 miliardi di euro l’anno, sommando spese dirette e indirette.

Quanto è cresciuto il mercato dei prodotti a tabacco riscaldato?

Il mercato dei prodotti a tabacco riscaldato è passato da 4 milioni di euro nel 2013 a 12,5 miliardi nel 2023, soprattutto tra i 15-39enni.

Qual è la fonte dei dati utilizzati in questo articolo sul fumo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.