Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI chiarisce lo stop a Sora e svela le motivazioni reali dietro la decisione

Perché OpenAI ha spento Sora e cosa significa per l’AI generativa

OpenAI ha chiuso Sora la scorsa settimana, sospendendo il servizio di generazione video che prometteva di rivoluzionare l’intrattenimento digitale. La piattaforma, attiva globalmente, bruciava circa un milione di dollari al giorno senza riuscire a trattenere gli utenti. Nel frattempo, il concorrente Anthropic conquistava sviluppatori e aziende con soluzioni più redditizie. La decisione, comunicata perfino a Disney meno di un’ora prima dell’annuncio pubblico, segnala una brusca correzione di rotta: concentrare risorse su ChatGPT e sugli strumenti di coding AI, dove si gioca la vera competizione economica e tecnologica nel medio periodo.

In sintesi:

Sora consumava circa 1 milione di dollari al giorno con utenti in calo.

La generazione video AI si è rivelata troppo costosa e poco usata.

Anthropic guadagna terreno tra sviluppatori e aziende con Claude Code.

OpenAI rifocalizza tutto su ChatGPT e Codex per restare competitiva.

Costi insostenibili, utenti in fuga e l’avanzata di Anthropic

Dopo un lancio spettacolare, Sora ha toccato circa un milione di utenti attivi globali, per poi scendere sotto i 500.000. Ogni video personalizzato, soprattutto con volti caricati dagli utenti, richiedeva enormi risorse di calcolo da un pool di chip AI limitato.

La generazione video è tra i processi di intelligenza artificiale più costosi: nel caso di Sora, il rapporto tra costo infrastrutturale e utilizzo reale è diventato rapidamente insostenibile. Non era un prodotto adorato ma caro; era un prodotto caro e progressivamente ignorato.

Mentre un intero team di OpenAI cercava di rendere Sora scalabile, Anthropic consolidava la propria posizione tra sviluppatori e aziende. In particolare, Claude Code erodeva la quota di mercato di OpenAI nel segmento del coding AI, oggi uno dei più profittevoli per margini e crescita.

Di fronte a questi numeri, Sam Altman ha scelto di “uccidere” Sora, liberare capacità computazionale e rifocalizzare la strategia su ChatGPT e Codex, la “missione secondaria” da evitare, come indicato da Fidji Simo, erano proprio i progetti dispersivi come Sora.

Il caso Disney e la lezione strategica per il mercato AI

La brutalità della decisione emerge chiaramente dal caso Disney. Il gruppo aveva impegnato circa un miliardo di dollari nella partnership con OpenAI per licenze di personaggi, contenuti AI su Disney Plus e integrazione nell’ecosistema Sora. Ha scoperto la chiusura meno di un’ora prima del pubblico, segnale di quanto poco peso residuo avesse Sora nella strategia complessiva di OpenAI.

L’episodio diventa un caso di studio sull’eccesso di hype: demo virali, promesse di “futuro del video”, aspettative che non si traducono in utilizzo stabile. Altman ha sacrificato il prestigio di un prodotto di punta per la sopravvivenza competitiva, dopo aver bruciato all’incirca 180 milioni di dollari in sei mesi di operatività.

La conseguenza più interessante per il futuro riguarda la selezione naturale nell’AI generativa: i prossimi investimenti si concentreranno meno su esperimenti spettacolari e più su strumenti con ritorni economici misurabili, in particolare nel software enterprise e nello sviluppo di codice.

FAQ

Perché OpenAI ha davvero chiuso Sora

La chiusura è dovuta a costi computazionali elevatissimi, circa 1 milione di dollari al giorno, a fronte di un calo costante degli utenti attivi globali.

Sora raccoglieva dati biometrici dagli utenti

No, le indagini indicano che non era un progetto mirato alla raccolta biometrica, ma principalmente un servizio di generazione video insostenibile economicamente.

Cosa guadagna Anthropic dalla fine di Sora

Anthropic rafforza la propria posizione tra sviluppatori e aziende, soprattutto con Claude Code, aumentando la pressione competitiva su OpenAI nel coding AI.

Cosa cambia ora per ChatGPT e Codex

Cambia in modo positivo: la capacità di calcolo liberata da Sora sarà riallocata su ChatGPT e Codex, migliorando prestazioni e continuità del servizio.

Quali sono le fonti di questo articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.