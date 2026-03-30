michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

OpenAI chiarisce lo stop a Sora e svela le motivazioni reali dietro la decisione

OpenAI chiarisce lo stop a Sora e svela le motivazioni reali dietro la decisione

Perché OpenAI ha spento Sora e cosa significa per l’AI generativa

OpenAI ha chiuso Sora la scorsa settimana, sospendendo il servizio di generazione video che prometteva di rivoluzionare l’intrattenimento digitale. La piattaforma, attiva globalmente, bruciava circa un milione di dollari al giorno senza riuscire a trattenere gli utenti. Nel frattempo, il concorrente Anthropic conquistava sviluppatori e aziende con soluzioni più redditizie. La decisione, comunicata perfino a Disney meno di un’ora prima dell’annuncio pubblico, segnala una brusca correzione di rotta: concentrare risorse su ChatGPT e sugli strumenti di coding AI, dove si gioca la vera competizione economica e tecnologica nel medio periodo.

In sintesi:

  • Sora consumava circa 1 milione di dollari al giorno con utenti in calo.
  • La generazione video AI si è rivelata troppo costosa e poco usata.
  • Anthropic guadagna terreno tra sviluppatori e aziende con Claude Code.
  • OpenAI rifocalizza tutto su ChatGPT e Codex per restare competitiva.

Costi insostenibili, utenti in fuga e l’avanzata di Anthropic

Dopo un lancio spettacolare, Sora ha toccato circa un milione di utenti attivi globali, per poi scendere sotto i 500.000. Ogni video personalizzato, soprattutto con volti caricati dagli utenti, richiedeva enormi risorse di calcolo da un pool di chip AI limitato.

La generazione video è tra i processi di intelligenza artificiale più costosi: nel caso di Sora, il rapporto tra costo infrastrutturale e utilizzo reale è diventato rapidamente insostenibile. Non era un prodotto adorato ma caro; era un prodotto caro e progressivamente ignorato.

Mentre un intero team di OpenAI cercava di rendere Sora scalabile, Anthropic consolidava la propria posizione tra sviluppatori e aziende. In particolare, Claude Code erodeva la quota di mercato di OpenAI nel segmento del coding AI, oggi uno dei più profittevoli per margini e crescita.

Di fronte a questi numeri, Sam Altman ha scelto di “uccidere” Sora, liberare capacità computazionale e rifocalizzare la strategia su ChatGPT e Codex, la “missione secondaria” da evitare, come indicato da Fidji Simo, erano proprio i progetti dispersivi come Sora.

Il caso Disney e la lezione strategica per il mercato AI

La brutalità della decisione emerge chiaramente dal caso Disney. Il gruppo aveva impegnato circa un miliardo di dollari nella partnership con OpenAI per licenze di personaggi, contenuti AI su Disney Plus e integrazione nell’ecosistema Sora. Ha scoperto la chiusura meno di un’ora prima del pubblico, segnale di quanto poco peso residuo avesse Sora nella strategia complessiva di OpenAI.

L’episodio diventa un caso di studio sull’eccesso di hype: demo virali, promesse di “futuro del video”, aspettative che non si traducono in utilizzo stabile. Altman ha sacrificato il prestigio di un prodotto di punta per la sopravvivenza competitiva, dopo aver bruciato all’incirca 180 milioni di dollari in sei mesi di operatività.

La conseguenza più interessante per il futuro riguarda la selezione naturale nell’AI generativa: i prossimi investimenti si concentreranno meno su esperimenti spettacolari e più su strumenti con ritorni economici misurabili, in particolare nel software enterprise e nello sviluppo di codice.

FAQ

Perché OpenAI ha davvero chiuso Sora

La chiusura è dovuta a costi computazionali elevatissimi, circa 1 milione di dollari al giorno, a fronte di un calo costante degli utenti attivi globali.

Sora raccoglieva dati biometrici dagli utenti

No, le indagini indicano che non era un progetto mirato alla raccolta biometrica, ma principalmente un servizio di generazione video insostenibile economicamente.

Cosa guadagna Anthropic dalla fine di Sora

Anthropic rafforza la propria posizione tra sviluppatori e aziende, soprattutto con Claude Code, aumentando la pressione competitiva su OpenAI nel coding AI.

Cosa cambia ora per ChatGPT e Codex

Cambia in modo positivo: la capacità di calcolo liberata da Sora sarà riallocata su ChatGPT e Codex, migliorando prestazioni e continuità del servizio.

Quali sono le fonti di questo articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache