Home / MOBILE / Amazon rilancia nel mobile con Transformer, il nuovo smartphone che sfida i colossi del settore

Il ritorno di Amazon negli smartphone con il progetto segreto Transformer

Amazon sta lavorando in gran segreto a un nuovo smartphone chiamato in codice “Transformer”, oltre dieci anni dopo il flop di Fire Phone. Secondo un’esclusiva di Reuters, il dispositivo è sviluppato dalla divisione dispositivi e servizi di Amazon negli Stati Uniti e punta a debuttare non prima del 2026.

Al centro del progetto ci sarebbe l’intelligenza artificiale con Alexa integrata profondamente, per trasformare il telefono in un accesso privilegiato all’ecosistema Amazon.

L’obiettivo dichiarato sarebbe facilitare al massimo gli acquisti, l’uso di Prime Video, Prime Music e dei servizi digitali del colosso di Seattle, riducendo la dipendenza dai tradizionali store di app. Una scelta che potrebbe ridefinire il ruolo degli smartphone ma anche innescare nuove tensioni regolatorie e concorrenziali.

In sintesi:

Amazon sviluppa un nuovo smartphone con nome in codice “Transformer” centrato su Alexa e intelligenza artificiale.

Il progetto è guidato dalla nuova divisione ZeroOne , diretta dal veterano tecnologico J Allard.

, diretta dal veterano tecnologico J Allard. In studio anche una versione “dumbphone” minimale ispirata al Light Phone , pensata come secondo dispositivo.

, pensata come secondo dispositivo. Il ritorno nel mobile arriva mentre gli analisti prevedono un forte calo del mercato smartphone nel 2026.

Come nasce Transformer e perché Amazon punta su Alexa mobile

Il progetto Transformer è affidato a ZeroOne, nuova unità interna di Amazon che risponde direttamente a J Allard, ex dirigente di Microsoft, co-fondatore di Xbox e tra i creatori dello Zune. Allard, entrato in Amazon nel 2023, ha il mandato di inventare nuove categorie di prodotti consumer ad alto valore strategico.

Secondo le fonti citate da Reuters, il nuovo smartphone non adotterebbe per forza un sistema operativo proprietario ma integrerebbe Alexa come layer centrale, con funzioni di assistenza vocale avanzata, suggerimenti proattivi e percorsi d’acquisto semplificati. L’idea è rendere più immediato l’uso di Amazon, Prime Video e Prime Music, fino a ridurre il ruolo di Google Play e degli altri app store.

In parallelo, il team starebbe valutando una variante “dumbphone”, estremamente essenziale, ispirata al minimalista Light Phone: poche funzioni, nessun social, massima riduzione delle distrazioni, ma pieno accesso ai servizi Amazon. Un posizionamento come “secondo telefono” suggerisce la volontà di evitare uno scontro frontale con i flagship di Apple e Samsung, concentrandosi invece su nicchie ad alta fedeltà al brand.

I rischi del ritorno di Amazon negli smartphone e gli scenari futuri

Il precedente pesa: il Fire Phone del 2014, pur tecnologicamente curioso, fallì nel rompere la fedeltà degli utenti a iOS e Android, diventando uno dei casi emblematici di insuccesso hardware di Amazon.

Anche il contesto attuale è complesso. Diversi analisti prevedono per il 2026 un calo senza precedenti del mercato smartphone, tra saturazione, cicli di sostituzione più lunghi e incertezza macroeconomica. In questo quadro, l’ingresso (o rientro) di un nuovo player comporta rischi elevati in termini di investimenti, supply chain e marketing.

Le fonti di Reuters non hanno potuto quantificare l’impegno economico di Amazon su Transformer e non escludono che il progetto possa essere ridimensionato o accantonato se le priorità strategiche cambiassero. Tuttavia, un telefono profondamente integrato con l’AI e l’e-commerce potrebbe offrire ad Amazon un canale diretto e proprietario per dati, abitudini di consumo e fidelizzazione, con impatti potenzialmente rilevanti su pubblicità, logistica e servizi digitali.

FAQ

Quando potrebbe arrivare sul mercato lo smartphone Amazon Transformer?

È plausibile un lancio non prima del 2026, considerato lo stato ancora preliminare del progetto e l’incertezza sulle priorità interne di Amazon.

Transformer utilizzerà Android o un sistema operativo proprietario Amazon?

È probabile l’uso di una base Android personalizzata, con Alexa e i servizi Amazon posizionati come livello centrale dell’esperienza.

Cosa differenzierà Transformer dagli smartphone di Apple e Samsung?

Sarà centrale l’integrazione profonda con Alexa e l’e-commerce Amazon, pensata per acquisti immediati, contenuti Prime e servizi digitali proprietari.

La versione dumbphone di Amazon potrà sostituire lo smartphone principale?

È pensata soprattutto come secondo dispositivo minimalista, per ridurre distrazioni mantenendo accesso a servizi e acquisti Amazon essenziali.

Quali sono le fonti delle informazioni sul progetto Amazon Transformer?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.