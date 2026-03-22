Home / FINTECH / Tari, nuove agevolazioni sulla tassa rifiuti: requisiti, istruzioni, benefici

Bonus sociale Tari 2026: chi ne ha diritto e quanto si risparmia

Nel 2026 le famiglie italiane con redditi bassi o in disagio economico potranno beneficiare del nuovo bonus sociale Tari 2026, uno sconto strutturale sulla tassa rifiuti valido su tutto il territorio nazionale.

L’agevolazione, regolata dall’Autorità ARERA, si applica alla Tari dovuta nel 2026 dai nuclei residenti con ISEE entro determinati limiti, inclusi quelli numerosi con almeno quattro figli a carico.

Lo sconto, pari al 25% della tariffa al netto delle riduzioni comunali, nasce per alleggerire un’imposta che impatta in modo trasversale le famiglie, specialmente in un contesto di inflazione e rincari dei servizi locali.

In sintesi:

Sconto del 25% sulla Tari 2026 per famiglie con ISEE basso o numerose.

per famiglie con ISEE basso o numerose. Requisiti: ISEE fino a 9.796 euro, o 20.000 euro con almeno quattro figli.

fino a 9.796 euro, o 20.000 euro con almeno quattro figli. Il bonus si calcola dopo eventuali riduzioni e agevolazioni comunali sulla Tari.

Per molti aventi diritto il riconoscimento è automatico, senza domanda specifica.

Il bonus sociale sulla Tari 2026 rientra nel pacchetto dei bonus sociali già noti per luce, gas e acqua, ma finora meno sfruttato. L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha chiarito che l’intervento è strutturale e integrato nel sistema di tutela dei nuclei in condizioni di disagio economico.

Per ottenerlo è essenziale avere un ISEE in corso di validità per il 2026. Chi non lo possiede deve presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS, così da aggiornare l’indicatore sulla base di redditi e patrimoni dei due anni precedenti.

In molti casi il bonus Tari viene riconosciuto in automatico ai beneficiari dei bonus sociali per le utenze domestiche, riducendo gli adempimenti burocratici per le famiglie più fragili.

Requisiti ISEE e calcolo pratico dello sconto Tari 2026

Nel 2026 il bonus Tari consiste in uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti. Ne hanno diritto le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro e le famiglie numerose, cioè con almeno quattro figli a carico, aventi ISEE fino a 20.000 euro.

L’ARERA precisa che la percentuale di sconto non si applica all’importo lordo, ma alla tariffa al netto di eventuali riduzioni già applicate dal Comune. Questo passaggio è cruciale per capire il vero beneficio economico.

Esempio concreto: se la Tari annuale è pari a 400 euro e il Comune riconosce una riduzione di 50 euro, la base di calcolo diventa 350 euro. Il 25% si applica quindi su 350 euro, generando un risparmio effettivo di 87,50 euro, non di 100 euro.

Nella maggioranza dei Comuni, per chi già usufruisce dei bonus luce, gas e acqua, non è necessario presentare domanda: l’agevolazione viene attribuita in modo automatico incrociando i dati ISEE e le utenze domestiche.

Resta comunque determinante consultare le delibere comunali sulla Tari, perché le amministrazioni locali possono prevedere ulteriori riduzioni, modalità di erogazione differenziate o tempi specifici di applicazione in bolletta.

Perché il bonus Tari 2026 pesa sulle politiche locali e sulle famiglie

Il bonus sociale Tari 2026 non è solo uno sconto in bolletta, ma uno strumento che può incidere sulle politiche tariffarie dei Comuni e sulla sostenibilità del servizio rifiuti.

L’intervento, coordinato da ARERA, spinge le amministrazioni a integrare le proprie agevolazioni con i meccanismi nazionali, rendendo indispensabile una pianificazione attenta delle delibere comunali per non disperdere le risorse.

Per le famiglie vulnerabili, la combinazione tra bonus Tari, bonus energetici e altre misure sociali può determinare un alleggerimento significativo del carico fiscale locale nel 2026. Restano centrali due azioni: mantenere aggiornato l’ISEE e verificare puntualmente le comunicazioni del proprio Comune per massimizzare il risparmio effettivo sulla tassa rifiuti.

FAQ

Chi ha diritto al bonus Tari 2026?

Hanno diritto al bonus Tari 2026 le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro e i nuclei numerosi con almeno quattro figli e ISEE fino a 20.000 euro.

Di quanto è lo sconto sulla Tari 2026?

Lo sconto è pari al 25% della Tari dovuta nel 2026, calcolato sull’importo al netto delle riduzioni comunali già riconosciute.

Serve presentare domanda per ottenere il bonus Tari 2026?

Nella maggior parte dei casi il bonus Tari 2026 viene riconosciuto automaticamente se l’ISEE è aggiornato e si percepiscono già altri bonus sociali.

Come si calcola il bonus Tari dopo le riduzioni comunali?

Il bonus si calcola applicando il 25% sull’importo della Tari residuo dopo aver sottratto sconti, esenzioni o riduzioni previste dal Comune.

Qual è la fonte delle informazioni sul bonus Tari 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie e dati di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.