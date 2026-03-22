Home / SOCIAL MEDIA / Giorgia Meloni protagonista al seggio, l’elettore si concede un selfie e poi annuncia il suo no

Selfie con Meloni, ma il giovane annuncia il suo “no” al referendum

Un diciottenne, Filippo Moini, si è avvicinato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere un selfie, trasformandolo in una dichiarazione politica.

È accaduto in Italia, in un contesto di incontro pubblico, a ridosso del voto referendario.

Dopo lo scatto, il ragazzo ha detto sorridendo: “È il mio primo voto, ma voto no”, indicando la sua scelta di dissenso.

Meloni, sorpresa, ha replicato: “Ma come voti no…”, per poi archiviare la scena con un commento disincantato: “Evabbè, è la democrazia… Funziona così”.

L’episodio sintetizza in pochi secondi il rapporto tra leadership politica, giovani elettori e partecipazione democratica, mostrando come anche un semplice selfie possa diventare un atto di micro-protesta simbolica.

In sintesi:

Diciottenne chiede un selfie a Giorgia Meloni e annuncia: “Voto no” .

e annuncia: . La premier reagisce con sorpresa, poi accetta: “È la democrazia, funziona così” .

. L’episodio mostra il distacco di parte dei giovani dall’attuale governo.

Il selfie diventa strumento di espressione politica e di dissenso civile.

Un selfie che diventa gesto politico e termometro generazionale

La breve interazione tra Filippo Moini e Giorgia Meloni racconta più di molte analisi sui rapporti tra governo e nuova generazione di elettori.

L’uso del selfie come rito di avvicinamento alla leadership politica è ormai consueto, ma qui il ragazzo rovescia il copione: chiede la foto, poi afferma, sorridendo, la sua distanza dal fronte governativo dichiarando il “no” al voto.

La reazione della premier – un misto di stupore e accettazione – è significativa. Prima l’obiezione spontanea, “Ma come voti no…”, quindi l’ammissione istituzionale: “Evabbè, è la democrazia… Funziona così”.

In poche frasi, si condensano il diritto a dissentire, la legittimazione del voto contrario e la consapevolezza che il consenso tra i neo-maggiorenni non è scontato.

L’episodio è un frammento virale potenzialmente capace di circolare su social e piattaforme video, intercettando il sentimento di una fascia di elettorato che vive la politica come esperienza quotidiana, immediata e spesso ironica.

Giovani elettori, social e nuove forme di dissenso

Il gesto di Moini evidenzia come i giovani utilizzino linguaggi ibridi – tra intrattenimento e impegno – per posizionarsi rispetto al potere politico.

Il selfie con il leader non è più solo celebrazione, ma può trasformarsi in dichiarazione pubblica di dissenso, facilmente condivisibile online.

Per Meloni, la scena rappresenta sia una prova di tenuta comunicativa sia un promemoria: l’accesso anticipato al voto e la centralità dei social rendono il rapporto con i diciottenni strategico e fragile al tempo stesso.

La sua risposta, che riconosce la fisiologia del confronto democratico, può essere letta come tentativo di mantenere un profilo istituzionale aperto al pluralismo.

Nei prossimi mesi episodi simili potrebbero moltiplicarsi, diventando materiali simbolici di campagne pro o contro il governo, in un ecosistema mediatico dove pochi secondi di video bastano a fissare narrazioni durature su consenso, dissenso e rappresentanza.

FAQ

Chi è il ragazzo che ha detto “voto no” a Giorgia Meloni?

Si tratta di Filippo Moini, giovane appena diciottenne, al suo primo appuntamento elettorale e quindi al suo primo voto.

Cosa ha detto esattamente Filippo Moini a Giorgia Meloni?

Ha chiesto un selfie e poi ha dichiarato, sorridendo: “È il mio primo voto, ma voto no”, esprimendo dissenso politico.

Come ha reagito Giorgia Meloni alla dichiarazione di voto contrario?

Giorgia Meloni ha prima risposto: “Ma come voti no…”, poi ha concluso rassegnata: “Evabbè, è la democrazia… Funziona così”.

Perché questo episodio è rilevante per l’analisi del voto giovanile?

È rilevante perché mostra, in forma spontanea, distanza e critica di parte dei nuovi elettori verso l’attuale governo.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.