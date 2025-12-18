Intelligenza artificiale rischio atti fiscali con citazioni non verificate e conseguenze legali

L’uso improprio dell’intelligenza artificiale negli atti fiscali

Il tema dell’impiego scorretto dell’intelligenza artificiale (IA) negli atti fiscali emerge con crescente attenzione in ambito pubblico, sollevando importanti questioni di affidabilità e conformità normativa. Recentemente, sono emerse segnalazioni riguardanti atti di accertamento in cui risultano citazioni di provvedimenti giurisprudenziali e documenti ministeriali inesistenti. Queste anomalie, attribuite a errori generati da sistemi di IA, evidenziano il rischio di “allucinazioni” tecnologiche, cioè la produzione di contenuti apparentemente coerenti ma privi di fondamento reale. Tale fenomeno mina la credibilità e la correttezza degli atti amministrativi, con potenziali ripercussioni negative sulla certezza del diritto e sui diritti dei contribuenti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La natura di queste imprecisioni ha indotto l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) a segnalare formalmente la questione all’Amministrazione finanziaria, sottolineando come, indipendentemente dall’origine interna o esterna dei sistemi IA utilizzati, sia imprescindibile intensificare i controlli e applicare regole stringenti per la loro gestione. L’obiettivo fondamentale è garantire che gli strumenti di intelligenza artificiale non compromettano la qualità e la validità degli atti fiscali e amministrativi, preservando così il ruolo determinante della verifica umana e della responsabilità professionale nella redazione e approvazione degli stessi.

Le indagini e le misure disciplinari dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto prontamente alle segnalazioni provenienti dall’UNCAT, avviando un’approfondita attività di verifica interna su scala nazionale. L’indagine coinvolge tutte le strutture territoriali con lo scopo di accertare l’aderenza alle norme vigenti riguardanti l’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, formalmente regolamentate dalla policy emanata il 23 ottobre scorso. Tale policy vieta rigorosamente l’utilizzo diretto di sistemi IA per la redazione di atti amministrativi connessi all’attività istituzionale, inclusi accertamenti fiscali e gestione del contenzioso, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La chiarezza delle indicazioni è totale: ogni inadempienza, anche riferita a un singolo atto, non sarà minimizzata. L’Amministrazione ha infatti annunciato che procederà con l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei funzionari coinvolti. Il messaggio è inequivocabile: il controllo sull’uso corretto degli strumenti tecnologici deve essere rigoroso e costante, mettendo in primo piano la responsabilità individuale per evitare rischi di illegittimità e danni all’affidabilità dell’azione amministrativa.

Parallelamente, l’Agenzia ha instaurato un dialogo con l’UNCAT per approfondire le anomalie riscontrate, pur mantenendo il rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei contribuenti interessati, elementi imprescindibili in questa fase investigativa. Nel complesso, l’attività intrapresa sottolinea l’importanza di un rigoroso governo delle tecnologie innovative, affinché non compromettano la trasparenza e la correttezza degli atti istituzionali.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Opportunità, rischi e regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico

L’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa strategica per il settore pubblico, potenziando l’efficienza nelle attività di analisi, selezione e gestione delle informazioni. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie richiede un equilibrio attento tra innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei cittadini. I recenti episodi emersi evidenziano come l’assenza di regole chiare e controlli rigorosi possa generare rischi concreti, tra cui la produzione di dati errati o non verificati, con conseguenze potenzialmente gravi per l’amministrazione e per gli utenti.

L’evoluzione normativa deve procedere parallelamente all’implementazione tecnologica, imponendo limiti precisi all’impiego dell’intelligenza artificiale, soprattutto nei processi decisionali con impatto diretto sui contributi fiscali e sulle posizioni dei contribuenti. È indispensabile che ogni sistema automatizzato funzioni come supporto e non come sostituto delle valutazioni umane, mantenendo saldo il principio della responsabilità professionale e la supervisione del personale qualificato.

In quest’ottica, la regolamentazione deve prevedere non solo divieti specifici, ma anche protocolli di verifica e audit continuativi, per monitorare la correttezza dei risultati generati dai sistemi di IA generativa. L’integrazione di tecnologie avanzate va accompagnata da percorsi formativi dedicate per gli operatori pubblici, in modo da sviluppare competenze tecniche e consapevolezza critica rispetto alle possibilità e ai limiti degli strumenti digitali.

Solo attraverso un approccio sistematico, che coniughi innovazione, rigore e trasparenza, sarà possibile valorizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico senza compromettere la certezza del diritto e la fiducia dei cittadini nell’azione amministrativa.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 