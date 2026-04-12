Home / SPETTACOLI & CINEMA / Simona Izzo attacca Francesca Fialdini sul caso Elettra contro Povia

Canzonissima, perché il brano di Povia divide giuria e pubblico

A Canzonissima, nello studio Rai di Roma, la scelta di Elettra Lamborghini di interpretare I Bambini Fanno Ooh di Povia ha acceso un acceso confronto tra le giurate Simona Izzo, Francesca Fialdini e Caterina Balivo.

La puntata andata in onda l’11 aprile 2026 ha mostrato come un brano nato come hit per l’infanzia sia oggi un terreno sensibile, complice la figura divisiva del suo autore.

L’episodio evidenzia la tensione, nella tv generalista, tra necessità di spettacolo, libertà artistica dei concorrenti e responsabilità di chi commenta contenuti percepiti da parte del pubblico come problematici.

In sintesi:

Elettra Lamborghini canta Povia a Canzonissima e riapre il dibattito sul cantautore

Simona Izzo critica la scelta del brano, definendolo “ninna nanna” poco adatta

Francesca Fialdini difende Elettra, accusata però di esprimere solo giudizi positivi

Caterina Balivo ricorda le precedenti polemiche legate alle uscite pubbliche di Povia

La discussione nasce dal peso simbolico che Povia ha assunto nel dibattito pubblico, tra vecchie polemiche su frasi considerate omofobe e prese di posizione divisive.

Per questo Caterina Balivo definisce “coraggiosa” la scelta di Elettra: il brano è semplice, ma l’autore no. La conduttrice richiama implicitamente il precedente del 2020, quando ospitò Povia a Vieni da Me e lui si lasciò andare alla frase: “sono un gay mancato”, giudicata da lei stessa in diretta una battuta fuori luogo.

In questo contesto, l’esibizione a Canzonissima diventa un test di sensibilità televisiva: fino a che punto è possibile separare canzone e autore? E quanto può permettersi un talent show Rai, in prima serata, di rievocare figure così polarizzanti senza un chiaro quadro critico?

La lite Izzo–Fialdini e il nodo della critica in tv

La miccia si accende quando Simona Izzo contesta non tanto Elettra, quanto il pezzo scelto: avrebbe preferito per lei un brano rock come Una vita spericolata di Vasco Rossi, giudicando I Bambini Fanno Ooh troppo “ninna nanna” per il suo temperamento scenico.

Elettra replica sorpresa: per lei il brano è semplicemente una canzone che ama, a prescindere dall’autore. In quel momento interviene Francesca Fialdini, che parla di scelta “perfetta” e sottolinea come la performance renda visibile un lato emotivo inedito della cantante.

Izzo allora sposta il confronto sul ruolo stesso dei giurati: accusa la collega di considerare tutto bello, svuotando il dibattito critico. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera rivendica invece di valutare anche la capacità di “far propria” una canzone, non solo il gusto personale.

La tensione mette in luce un tema chiave di ogni talent show: la giuria deve essere rassicurante e celebrativa o esplicitamente divisiva, per generare discussione e quindi attenzione social?

Canzonissima tra immagine Rai, social e futuro della giuria

Quando i toni si fanno accesi, è la stessa Elettra Lamborghini a chiedere di non litigare, ma finisce per esplicitare la sua frustrazione: qualunque cosa canti, percepisce che non venga mai considerata “giusta”.

Francesca Fialdini insiste nel raccontare la traiettoria narrativa di Elettra nel programma, quasi come un’avvocata difensore, mentre Simona Izzo chiude con un secco: “Mi sembri un avvocato”.

La scena conferma due tendenze: da un lato l’aspettativa del pubblico social di vedere conflitti autentici in giuria; dall’altro la necessità per la Rai di presidiare temi sensibili, specie quando riemergono figure controverse come Povia.

Per i “Magnifici Sette” di Canzonissima, lo scontro potrebbe diventare un banco di prova: preservare la pluralità di sguardi – dalla severità di Izzo al sostegno empatico di Fialdini – senza scivolare né nel conformismo, né nella rissa gratuita, sarà decisivo per la tenuta del format nelle prossime puntate.

FAQ

Perché I Bambini Fanno Ooh di Povia è considerata una scelta divisiva?

Lo è perché Povia è percepito come autore controverso, legato a uscite pubbliche giudicate offensive. La canzone, pur innocua, richiama inevitabilmente il dibattito sull’artista.

Cosa ha detto Povia da Caterina Balivo che ha fatto discutere?

Nel 2020 a Vieni da Me disse in collegamento: “sono un gay mancato”. Caterina Balivo lo rimproverò in diretta, definendo la frase una “cretinata” non divertente.

Perché Simona Izzo critica la scelta di Elettra Lamborghini a Canzonissima?

Perché ritiene che Elettra Lamborghini possa valorizzarsi meglio con brani più energici. Considera I Bambini Fanno Ooh una “ninna nanna” poco adatta al suo potenziale scenico.

Francesca Fialdini viene accusata di dare solo giudizi positivi?

Sì, secondo Simona Izzo la Fialdini indulge in giudizi sempre entusiastici, riducendo il confronto critico. Fialdini replica di valutare soprattutto l’interpretazione personale dell’artista.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.