Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici serale, Celentano attacca duramente concorrente e divide il pubblico

Amici Serale 2026, quarta puntata nel segno dei “lupi” in studio

Nel pieno della quarta puntata del Serale di Amici 2026, negli studi di Roma, la protagonista assoluta è ancora una volta la maestra di danza classica Alessandra Celentano. Nel primo guanto di sfida, andato in onda in prima serata nel weekend, la squadra Zerbi-Cele ha vinto il confronto tra l’allievo Nicola e Alessio, in una gara contestata per presunta mancanza di equità.

Al centro dello scontro, la gestione degli stili – dal classico al latino fino all’hip-hop – e il tema ricorrente dei “lupi”, simbolo di furbizia e competizione.

Le tensioni storiche tra il team Zerbi-Cele e la squadra Pettinelli-Lo emergono con forza, alimentando il dibattito sulla correttezza dei guanti di sfida e sulla linea pedagogica dei coach, cruciale per il percorso televisivo e professionale dei ragazzi.

In sintesi:

La squadra Zerbi-Cele vince il primo guanto Nicola contro Alessio nella quarta puntata.

vince il primo guanto Nicola contro nella quarta puntata. Emanuel Lo contesta l’equità del guanto, giudicato sbilanciato sugli stili.

contesta l’equità del guanto, giudicato sbilanciato sugli stili. Elena D’Amario parla di “lupi” e chiede maggiore centralità del moderno.

parla di “lupi” e chiede maggiore centralità del moderno. Alessandra Celentano rivendica genuinità, ammettendo una furbizia non strategica.

Guanto Nicola‑Alessio, accuse di squilibrio e metafora dei “lupi”

Il primo guanto della serata, firmato dalla squadra Zerbi-Cele, ha messo a confronto Nicola e Alessio in un mix di classico, latino e hip-hop. La vittoria di Nicola ha premiato la proposta di Alessandra Celentano, ma ha aperto un fronte polemico sulla reale parità di condizioni.

Emanuel Lo, in rappresentanza della squadra Pettinelli-Lo, ha contestato apertamente la struttura del guanto, definendo fuorviante la narrazione che vedeva Alessio “avvantaggiato” solo per aver studiato un po’ di latino: *“Equo? La cosa che mi interessa è la furbizia che c’è in questa lettera… Le parole alle volte confondono le menti mentre i giudici devono ascoltare la verità”*.

La replica della Celentano è stata netta: il guanto, sostiene, era stato espressamente richiesto ai coreografi come prova di pari difficoltà. In questo clima si inserisce l’intervento di Elena D’Amario, che definisce il contesto “terreno scivoloso” e confessa di sentirsi *“circondata da lupi”*, pur riconoscendo la qualità spettacolare del numero.

Per la ballerina professionista, la vera equità sarebbe stata più evidente puntando su uno stile “centrale” per entrambi, cioè il moderno: *“Io credo che l’equità della maestra sarebbe stata più evidente se al centro di questo guanto ci fosse stato uno stile più centrale, che è il moderno. Riconosco la grande esperienza e maestria nell’architettare questo guanto, un momento di spettacolo meraviglioso”*.

La metafora del lupo, evocata in studio e richiamata anche dal riferimento al lupo come *“animale nobile”* associato da Amadeus, diventa chiave di lettura della serata: furbizia, istinto competitivo e capacità di muoversi tra regolamenti e percezione del pubblico.

In questo contesto, la Celentano continua a incarnare il ruolo di giudice temibile ma coerente, capace di trasformare ogni guanto in un dispositivo narrativo potente, che spesso sovrasta persino la performance degli allievi.

La “non strategia” di Celentano e l’effetto sul percorso degli allievi

Interrogata sulle accuse di calcolo, Alessandra Celentano respinge l’idea di aver orchestrato una strategia nascosta: *“Io non sono una persona strategica. Sono genuina, faccio tutto alla luce del giorno. Se poi nella mia genuinità sono furbetta sono contenta, vuol dire che non sono scema”*.

La maestra rivendica così una posizione complessa: rifiuta l’etichetta di stratega, ma accetta quella di “furbetta” come esito naturale della propria esperienza professionale. In termini televisivi, questa auto-narrazione rafforza il suo ruolo di figura cardine del Serale, capace di orientare sia l’andamento delle puntate sia la percezione di meritocrazia del pubblico.

Per gli allievi, il messaggio è duplice: ogni guanto è insieme prova tecnica e partita psicologica, dove la lettura delle intenzioni dei coach conta quanto l’esecuzione. E la dialettica sui “lupi” promette di restare un filo conduttore nelle prossime puntate, incidendo su consensi, voti e futuro professionale dei concorrenti.

FAQ

Chi ha vinto il primo guanto della quarta puntata del Serale 2026?

Ha vinto Nicola della squadra Zerbi-Cele, superando Alessio in un guanto misto tra classico, latino e hip-hop.

Perché Emanuel Lo ha contestato il guanto Nicola‑Alessio ad Amici 2026?

Lo ha contestato il guanto ritenendolo non equo, criticando la lettera di accompagnamento e l’asserito vantaggio di Alessio nel latino.

Cosa ha detto Elena D’Amario sui “lupi” nella puntata del Serale?

Elena D’Amario ha dichiarato di sentirsi *“circondata da lupi”*, riconoscendo però la grande maestria e spettacolarità del guanto proposto.

Alessandra Celentano si considera strategica nelle sue scelte al Serale?

No, la Celentano si definisce genuina e non strategica, pur ammettendo di essere “furbetta” grazie all’esperienza maturata.

Da quali fonti è stata rielaborata l’analisi su Amici Serale 2026?

L’analisi è stata elaborata dalla Redazione a partire da contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.