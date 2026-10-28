28 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Amazon lancia in Italia quattro nuovi Echo da 104,99 euro

La notizia in sintesi Dal 28 ottobre disponibili in Italia Echo Dot, Kids Echo Dot, Echo Time ed Echo Studio con telecamera.

I prezzi dei quattro dispositivi vanno da 104,99 a 259,99 euro; Echo Show 16 arriverà prossimamente.

Echo Time usa sensori e ultrasuoni per le funzioni opzionali di monitoraggio del sonno e sveglia intelligente.

Alexa+ è in Accesso Anticipato gratuito; al termine sarà inclusa nell’abbonamento Prime.

Dal 28 ottobre 2026 Amazon mette in vendita in Italia quattro nuovi dispositivi Echo: Dot, la versione Kids per bambini, Time ed Echo Studio con telecamera. La gamma amplia le funzioni di Alexa per la gestione della casa, il risveglio e il riconoscimento degli oggetti attraverso una videocamera. I prezzi partono da 104,99 euro. È previsto anche un nuovo schermo, Echo Show 16, per il quale non è ancora indicata una data di disponibilità italiana.

L’acquisto dei nuovi modelli permette di accedere ad Alexa+, da cui dipendono alcune delle funzionalità annunciate. Il servizio è attualmente gratuito per tutti i clienti durante l’Accesso Anticipato in Italia; terminata questa fase, sarà compreso nell’abbonamento Prime.

Echo Dot integra l’hub per la casa

Il nuovo Echo Dot costa 104,99 euro e incorpora un hub compatibile con Zigbee e Matter, anche tramite Thread. Può quindi collegare ad Alexa dispositivi domestici compatibili, fra cui lampadine e termostati. Le colorazioni disponibili sono Grafite, Bianco ghiaccio, Verde agave e Rosa corallo.

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All’interno trova posto il processore Amazon AZ3, dotato di un acceleratore per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale sul dispositivo. Secondo l’azienda, il chip migliora il riconoscimento delle conversazioni e la separazione della voce dai rumori di fondo. La dotazione comprende inoltre un quarto microfono. Sul fronte audio, Amazon dichiara bassi più potenti del 50% rispetto alla generazione precedente.

Debutta in Italia anche Amazon Kids Echo Dot, che mantiene le caratteristiche del nuovo Dot e viene proposto nel design Polpo a 114,99 euro. Il prezzo include un anno di Kids+, con audiolibri Audible adatti all’età, radio e musica senza pubblicità. I genitori possono creare un profilo bambino per ottenere risposte calibrate sull’età.

Fra le attività disponibili c’è Storie con Alexa: il comando riportato da Amazon, “Alexa, voglio creare una storia”, avvia la creazione di racconti a partire dai personaggi e dalle trame suggeriti dai bambini. Con Kids+, Spazio nanna offre invece contenuti di Calm e Moshi per la routine serale. Gli orari si impostano dalla Parent Dashboard; per i bambini più grandi, Amazon indica anche il comando “Alexa, apri Spazio nanna”.

Echo Time, sveglia e sensori sul comodino

Echo Time è un orologio con touchscreen circolare da 3,2 pollici, senza videocamera, venduto a 214,99 euro nelle versioni Grafite, Bianco ghiaccio e Rosa corallo. La funzione opzionale di sveglia intelligente utilizza gli ultrasuoni per individuare le fasi di sonno più leggero e scegliere il momento del risveglio entro una finestra impostabile tra 10 e 60 minuti rispetto all’orario stabilito.

Avvicinandosi alla sveglia, lo schermo aumenta gradualmente la luminosità e il suono cresce di volume. Di sera, una modalità notturna riduce luminosità e luce blu, lasciando visibili l’ora o la prossima sveglia. Le suonerie diventano progressivamente più energiche quando il risveglio viene rimandato, fino a quattro volte.

Il sistema Omnisense combina temperatura ambientale, rilevamento della presenza e ultrasuoni, impiegati anche per rilevare respirazione e prossimità senza dispositivi indossabili. Con Alexa+ si possono inoltre coordinare sveglie e promemoria, richiedere musica per la sera e impostare la temperatura della stanza. Per personalizzare lo schermo sono previsti centinaia di quadranti: fra gli esempi di comando forniti da Amazon figura “Alexa, imposta un quadrante a tema stagionale”.

Echo Studio aggiunge la videocamera

Il nuovo Echo Studio con telecamera per la casa costa 259,99 euro ed è disponibile in Grafite. La configurazione audio comprende un woofer, tre driver a gamma completa e Dolby Atmos. Advanced Room Adaptation regola il suono in funzione dell’acustica dell’ambiente, mentre la videocamera permette al Volume adattivo di adeguare la riproduzione agli spostamenti dell’utente nella stanza.

La telecamera consente ad Alexa+ di riconoscere ciò che viene mostrato. Gli esempi descritti dall’azienda comprendono la spiegazione delle regole di un gioco da tavolo inquadrandone la scatola e il riconoscimento di una confezione di cereali per aiutare a riordinarli in altri gusti. La funzione Live View dell’app Alexa permette anche di vedere la stanza a distanza.

L’attivazione della videocamera viene segnalata da un LED e da un avviso acustico. Successivamente arriverà la possibilità di abbinare lo speaker a una Fire TV compatibile per effettuare videochiamate sul televisore. Rimane in vendita anche Echo Studio senza videocamera.

Echo Show 16 e controlli sulla privacy

Echo Show 16 avrà uno schermo ad alta definizione da 16 pollici, con un’opzione Nanomatte per ridurre i riflessi. La videocamera offrirà inquadratura automatica e visione notturna per Live View. Con Screen Styles lo schermo potrà mostrare calendari familiari, attività domestiche e pianificazione dei pasti, oppure funzionare da cornice digitale o pannello per i dispositivi della casa. Per l’Italia non sono indicati prezzo e data di vendita.

Sui dispositivi Echo un pulsante dedicato disattiva i microfoni e le eventuali videocamere integrate. Le funzioni di rilevamento del sonno richiedono un’attivazione esplicita e possono essere disabilitate dall’app Alexa o spegnendo il microfono con il pulsante. Sono quindi controlli da configurare separatamente rispetto all’uso ordinario della sveglia.