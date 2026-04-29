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Crans Montana, emergono nuovi dettagli: il dj trovato senza vita mentre cercava un estintore

Crans Montana, emergono nuovi dettagli: il dj trovato senza vita mentre cercava un estintore

Crans-Montana, nuovi video svelano i minuti che hanno preceduto la strage

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Chi: i ragazzi presenti al Constellation, la titolare Jessica Moretti, il dj, il buttafuori e il personale del locale.
Che cosa: le immagini integrali delle 14 telecamere interne, finora secretate, mostrano errori decisivi nella gestione dell’emergenza.
Dove: nel bar Constellation di Crans-Montana e al Commissariato di Sion, dove i video vengono visionati.
Quando: la notte di Capodanno, tra l’1.20 e l’1.28, e dal 27 aprile per la visione dei filmati.
Perché: per chiarire cause, responsabilità e omissioni che hanno portato a 41 morti e 115 feriti gravi, e che oggi guidano l’inchiesta penale svizzera.

In sintesi:

  • Le telecamere mostrano la totale assenza di procedure antincendio e segnalazioni chiare degli estintori.
  • La titolare Jessica Moretti partecipa al corteo con candele e lascia la sala senza dare l’allarme.
  • L’incendio dura pochi minuti, ma mancano bombole di ossigeno e barelle per i ragazzi intossicati.
  • I video confermano una catena di errori strutturali, gestionali e di soccorso ancora al centro dell’indagine.

I filmati interni e le prime responsabilità emerse dall’inchiesta

Le immagini delle 14 telecamere mostrano anzitutto il disorientamento: dj e buttafuori si muovono tra la folla cercando estintori che non trovano, perché non segnalati e, in un caso, coperti da uno sgabello posto davanti a una via d’emergenza. Nessuna procedura, nessun piano di evacuazione visibile, personale impreparato.
In un frame, il dj individua un estintore e prova a usarlo, mentre il fumo denso riempie la sala fino a oscurare il campo visivo. Sono otto minuti, dall’1.20 all’1.28, che gli avvocati delle famiglie, su appuntamento e senza copie, possono visionare solo in una stanza riservata al quinto piano del Commissariato di Sion, secondo la modalità di visione “selettiva” stabilita dagli inquirenti elvetici.

Tra i primi legali italiani ad analizzare i filmati c’è l’avvocato Fabrizio Ventimiglia, che assiste la famiglia di Sofia Donadio, 15enne milanese sopravvissuta. Ventimiglia conferma che nei video si vede Jessica Moretti accendere le candele e partecipare al corteo con maschera, insieme alla barista che trasporta il secchio di scintille poi arrivate al soffitto. *«Poi il fuoco e il panico. Lei fugge, supera tutti i ragazzini e non avvisa né il buttafuori né il dj»*, racconta il legale, sottolineando che la titolare è *«tra i primi dieci a uscire»* mentre all’ingresso continuano a entrare persone ignare.

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Secondo Ventimiglia, le sequenze sono *«estremamente dure»* e consolidano i dubbi sulla versione finora fornita, aprendo a una ricostruzione più severa delle responsabilità gestionali.

Soccorsi, mancanza di ossigeno e le conseguenze per le vittime

Dai video emerge che i vigili del fuoco arrivano in tempi rapidi e trovano un incendio già spento: le fiamme sono durate pochissimo. Ciò che manca è però cruciale: barelle e soprattutto bombole di ossigeno sufficienti per la massa di ragazzi intossicati dai fumi tossici.
Le riprese mostrano numerosi giovani che riescono a uscire dal Constellation ma non respirano, barcollano, collassano al suolo. *«Non ci sono abbastanza bombole. Senza ossigeno le condizioni peggiorano rapidamente»*, osserva Ventimiglia. Molti riportano danni respiratori permanenti: la stessa Sofia Donadio oggi è completamente afona, simbolo di lesioni profonde e invisibili che, secondo il legale, erano in larga parte evitabili con misure di prevenzione e soccorso adeguate.

Per gli inquirenti svizzeri, i filmati non chiudono le indagini ma rafforzano l’ipotesi di una catena di errori: assenza di formazione del personale, dispositivi antincendio inaccessibili, mancato allarme tempestivo, carenze logistiche nei primi soccorsi.

Intanto, mentre da Sion arrivano dettagli sempre più drammatici, a Lens, a dieci minuti da Crans-Montana, si prepara la riapertura di uno dei tre locali gestiti dalla coppia Moretti, Le Vieux Chalet, dove lavorava Jacques la notte della tragedia: un elemento che riaccende il dibattito pubblico su controlli, licenze e responsabilità future.

FAQ

Che cosa mostrano le telecamere del Constellation durante l’incendio?

Mostrano personale disorientato, estintori non visibili, assenza di un piano di evacuazione e l’innesco del fuoco durante un corteo con candele e scintille.

Perché gli avvocati possono vedere i video solo a Sion?

Possono vederli a Sion perché la Procura svizzera ha imposto una visione controllata, senza copie, per tutelare l’indagine penale in corso.

Qual è il ruolo attribuito a Jessica Moretti nelle nuove immagini?

È indicata mentre accende candele, partecipa al corteo e abbandona la sala tra i primi, senza avvisare personale e clienti dell’incendio.

Perché molti ragazzi sono morti nonostante l’incendio sia durato poco?

Sono morti principalmente per inalazione di fumi tossici, aggravata dalla carenza di bombole di ossigeno e barelle nelle fasi iniziali dei soccorsi.

Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata a partire da una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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