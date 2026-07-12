12 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Offerte di lavoro AI: sviluppatori in crescita del 15% negli Usa

La notizia in sintesi

Claude Code coincide con una crescita delle offerte software negli Stati Uniti.

coincide con una crescita delle offerte software negli Stati Uniti. Le posizioni per sviluppatori sono salite quasi del 15% dal febbraio 2025.

Il mercato occupazionale complessivo statunitense è invece diminuito del 7%.

I ruoli senior rappresentano il 71% dell’aumento registrato nel software.

Riassunto generato con AI

AI e lavoro software negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le offerte di lavoro per sviluppatori software sono aumentate di quasi il 15% dal lancio di Claude Code, avvenuto nel febbraio 2025, secondo i dati riportati da The Cryptonomist. Il rialzo emerge mentre le offerte complessive sul mercato statunitense sono diminuite del 7% nello stesso periodo. Il confronto segnala una ripresa specifica per le professioni tecnologiche più esposte all’intelligenza artificiale, dopo una fase di contrazione iniziata tra il 2022 e il 2026.

Il fattore centrale è la crescente integrazione dell’AI nei processi di sviluppo: Claude Code viene associato al cosiddetto vibecoding, modello nel quale l’intelligenza artificiale gestisce parti della codifica tecnica tramite istruzioni in linguaggio naturale. In questo schema, agli sviluppatori resta il compito di definire visione, obiettivi e direzione del prodotto. La dinamica non certifica un rapporto causale esclusivo, ma rende visibile una divergenza tra il lavoro software e l’andamento generale delle assunzioni.

Il dato è rilevante perché sposta l’attenzione dall’idea di una sostituzione lineare delle competenze alla possibile trasformazione della domanda professionale. Le offerte non riguardano soltanto la capacità di programmare, ma sembrano valorizzare chi sa utilizzare e governare strumenti AI nei flussi di lavoro. La fonte colloca questa evoluzione in un mercato ancora segnato da un calo generale delle opportunità.

Ruoli senior e domanda legata all’AI

Tra maggio 2025 e maggio 2026, il 71% della crescita delle offerte nel software è arrivato da ruoli senior. Questo elemento suggerisce che, nella fase osservata, le imprese abbiano ricercato soprattutto profili con esperienza per integrare l’AI nello sviluppo e nelle decisioni di prodotto. Il 37% delle offerte che contribuiscono alla crescita menziona inoltre l’AI direttamente nel titolo della posizione.

La presenza dell’intelligenza artificiale nell’intestazione degli annunci rende più esplicita la specializzazione richiesta, senza indicare che tutte le nuove assunzioni siano esclusivamente dedicate all’AI. Il dato conferma però che le competenze legate a questi strumenti sono diventate un criterio riconoscibile nella ricerca di personale software. La ripresa segue anni nei quali le occupazioni maggiormente esposte all’AI avevano registrato i cali più marcati nelle offerte.

Il cambiamento descritto da The Cryptonomist riguarda anche altre professioni esposte all’AI, pur con lo sviluppo software come caso più evidente. L’inversione osservata dall’inizio del 2025 può indicare un passaggio da una fase percepita come distruttiva per l’occupazione a una fase di nuova domanda. Restano tuttavia molte variabili che possono influenzare gli annunci, oltre alla diffusione degli strumenti AI.

Un segnale anche nelle economie avanzate

La crescita delle offerte per sviluppatori non è limitata agli Stati Uniti. Anche altre grandi economie sviluppate, in particolare i Paesi anglofoni, hanno mostrato un andamento positivo nel lavoro software. Secondo la lettura riportata, ciò potrebbe riflettere una maggiore rapidità nell’adozione di strumenti AI agentici.

La conseguenza da monitorare è quindi la qualità della domanda, non soltanto il numero degli annunci. Se i ruoli senior continueranno a trainare il mercato, l’adozione dell’AI potrebbe rafforzare il valore di esperienza, supervisione tecnica e capacità di tradurre esigenze aziendali in prodotti. I dati disponibili descrivono una tendenza in evoluzione, non una previsione definitiva sul futuro del lavoro.

FAQ

Quanto sono cresciute le offerte software?

Sì, negli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 15% dal lancio di Claude Code nel febbraio 2025.

Come è cambiato il mercato del lavoro USA?

Sì, le offerte complessive di lavoro negli Stati Uniti sono diminuite del 7% nello stesso periodo considerato dalla fonte.

Quali ruoli hanno trainato la crescita?

Sì, i ruoli senior hanno rappresentato il 71% dell’aumento delle offerte di lavoro nel software tra maggio 2025 e maggio 2026.

Quanti annunci citano l’AI nel titolo?

Sì, il 37% delle offerte software che contribuiscono alla crescita menziona l’AI nel titolo della posizione.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.