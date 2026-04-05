Home / NEWS / Opec+ decide un aumento graduale della produzione di petrolio a partire da maggio

Opec+, via libera all’aumento simbolico della produzione di petrolio

L’alleanza Opec+, guidata da Arabia Saudita e Russia, ha deciso di aumentare le quote di produzione di petrolio da maggio, in piena tensione geopolitica legata alla guerra in Iran e ai rischi nello stretto di Hormuz. L’intesa, raggiunta in videoconferenza tra i principali produttori mondiali, prevede un incremento complessivo di circa 206.000 barili al giorno, misura giudicata più simbolica che risolutiva per riequilibrare un mercato sotto pressione.

La scelta arriva mentre le quotazioni del greggio corrono ai massimi recenti, sospinte dai timori di interruzioni dell’offerta lungo una delle rotte marittime più strategiche al mondo.

L’obiettivo politico-economico è duplice: segnalare ai mercati la volontà di evitare un rally incontrollato dei prezzi e allo stesso tempo preservare margini di manovra futura in caso di peggioramento del quadro mediorientale.

In sintesi:

Opec+ aumenta la produzione di circa 206.000 barili di petrolio al giorno da maggio

Decisione maturata in videoconferenza tra Arabia Saudita, Russia e altri grandi produttori

Obiettivo: contenere i prezzi mentre lo stretto di Hormuz resta a rischio

Infrastrutture energetiche danneggiate rendono lenta e costosa la normalizzazione dell’offerta

Come l’aumento Opec+ incide su prezzi e sicurezza energetica

L’incremento di circa 206.000 barili al giorno concordato dall’Opec+ rappresenta una correzione moderata in un mercato mondiale che consuma oltre 100 milioni di barili quotidiani. La mossa è dunque soprattutto un segnale di rassicurazione ai trader, più che una svolta strutturale sull’offerta.

Nel briefing congiunto, i partner dell’alleanza hanno richiamato l’attenzione sulle infrastrutture energetiche danneggiate dal conflitto in Medio Oriente, sottolineando che la loro piena riparazione è *“costosa e richiede molto tempo”*.

Questo elemento aumenta la vulnerabilità del sistema, perché anche piccoli shock logistici nello stretto di Hormuz possono innescare forti oscillazioni delle quotazioni, con effetti immediati su inflazione, bollette e costi di trasporto a livello globale.

La scelta di procedere con un aumento graduale delle quote consente a Arabia Saudita, Russia e agli altri produttori di conservare leva negoziale: se la situazione nell’area del Golfo dovesse deteriorarsi, il cartello potrà rimodulare rapidamente i livelli produttivi per difendere prezzi e stabilità dei propri bilanci pubblici.

Per i Paesi importatori, invece, il margine di manovra resta limitato: nel breve periodo la volatilità del greggio continuerà a rappresentare un fattore di rischio macroeconomico rilevante, soprattutto per Europa e Asia.

Scenari futuri tra ricostruzione energetica e transizione green

La lentezza e l’elevato costo della ricostruzione delle infrastrutture energetiche in Medio Oriente aprono uno scenario in cui la volatilità del prezzo del petrolio potrebbe protrarsi a lungo, alimentando l’urgenza di diversificare rotte, fornitori e fonti.

Se le tensioni nello stretto di Hormuz dovessero intensificarsi, l’attuale aumento simbolico deciso dall’Opec+ potrebbe rivelarsi insufficiente a calmierare i mercati, costringendo il cartello a scelte più aggressive, tra nuove strette o ulteriori rialzi produttivi.

Al tempo stesso, gli shock ripetuti spingono governi e industrie a rafforzare investimenti in stoccaggi strategici, efficienza energetica e rinnovabili, accelerando – per necessità più che per scelta – la transizione verso un mix meno dipendente dal greggio mediorientale.

FAQ

Di quanti barili aumenta la produzione di petrolio l’Opec+ da maggio?

L’aumento concordato è di circa 206.000 barili di petrolio al giorno a partire da maggio, rispetto agli attuali livelli produttivi.

Perché l’aumento della produzione Opec+ è considerato principalmente simbolico?

Lo è perché 206.000 barili al giorno incidono poco su un mercato sopra 100 milioni di barili giornalieri, ma inviano un segnale rassicurante ai mercati.

Qual è il ruolo dello stretto di Hormuz per il mercato petrolifero globale?

Lo stretto di Hormuz è uno dei principali chokepoint mondiali: da lì transita una quota rilevante delle esportazioni di greggio del Golfo Persico.

In che modo le infrastrutture danneggiate influenzano i prezzi del petrolio?

Incidono negativamente perché la riparazione è lenta e costosa, riducendo capacità disponibile e aumentando il rischio di improvvisi shock di offerta e di prezzo.

Quali sono le fonti dell’analisi su Opec+ e produzione di petrolio?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.