michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Apple blocca quattro nuovi dispositivi tra ritardi e criticità nello sviluppo avanzato di Siri

Apple blocca quattro nuovi dispositivi tra ritardi e criticità nello sviluppo avanzato di Siri

Apple rinvia nuovi dispositivi: Siri con AI blocca i lanci fino al 2027

Apple ha già completato almeno quattro nuovi dispositivi per la casa connessa, ma rimarranno fermi finché il nuovo Siri basato su intelligenza artificiale non sarà pronto.
Secondo ricostruzioni interne, i prodotti includono una nuova Apple TV 4K, HomePod 3, HomePod mini 2 e un inedito display domestico con HomePod integrato.

Il blocco riguarda soprattutto le funzionalità di Apple Intelligence, che dovrebbero trasformare Siri in un vero assistente domestico avanzato. Le tempistiche iniziali, legate a iOS 26.4, sono già slittate verso iOS 26.5 e soprattutto iOS 27.
Apple avrebbe scelto deliberatamente di ritardare il lancio hardware per evitare di proporre nuovi prodotti con un assistente vocale ancora percepito come obsoleto.

In sintesi:

  • Almeno quattro dispositivi casa-intrattenimento Apple completati ma non ancora lanciati.
  • Il collo di bottiglia è il nuovo Siri con funzioni di Apple Intelligence.
  • Le principali novità software sembrano rinviate fino a iOS 27.
  • Apple preferisce ritardare l’hardware piuttosto che uscire con un assistente arretrato.

Nuovi HomePod e Apple TV pronti ma frenati dal software

Le informazioni disponibili indicano che i dispositivi parcheggiati nei magazzini di Apple appartengono tutti all’area casa e intrattenimento: una nuova Apple TV 4K, un rinnovato HomePod 3 a grandezza standard, il HomePod mini 2 e un display domestico con HomePod integrato, spesso citato come “HomePad” o “HomePod Touch”.
Si tratterebbe di uno schermo intelligente per la casa connessa, pensato per gestire domotica, streaming e comunicazione, in competizione con gli smart display di altri ecosistemi ma profondamente integrato nell’ambiente Apple.

Le previsioni interne iniziali collocavano Apple TV 4K e HomePod mini 2 verso fine 2025, ma lo sviluppo rallentato del nuovo Siri avrebbe imposto un ripensamento completo del calendario.
L’azienda non vorrebbe lanciare nuovi hub domestici con un assistente vocale ancorato alle vecchie capacità, incapace di valorizzare Apple Intelligence nella gestione quotidiana di contenuti e domotica.

Secondo le ricostruzioni, l’hardware sarebbe già in versione definitiva, stoccato in attesa che le funzioni avanzate legate a iOS 26.5 e soprattutto iOS 27 raggiungano un livello di affidabilità coerente con gli standard Apple.

Quanto pesa davvero il ritardo di Siri sulla strategia Apple

Il congelamento di più prodotti finiti evidenzia quanto Apple stia puntando sull’evoluzione di Siri come perno dell’ecosistema domestico.
Un lancio affrettato di HomePod e Apple TV senza un assistente realmente conversazionale, contestuale e integrato con Apple Intelligence rischierebbe di indebolire la percezione complessiva della strategia AI di Cupertino.

Nel medio periodo, questo ritardo potrebbe aprire spazio competitivo agli ecosistemi rivali nel segmento degli smart display e degli speaker intelligenti.
Ma, se il nuovo Siri su iOS 27 manterrà le promesse, Apple potrebbe riposizionare in blocco l’offerta casa-intrattenimento con un portafoglio di dispositivi già pronti, coordinando un lancio simultaneo fortemente integrato lato software.

FAQ

Quando potrebbero arrivare i nuovi HomePod e la prossima Apple TV?

È verosimile un lancio solo dopo l’uscita delle funzioni chiave di Siri con Apple Intelligence, presumibilmente in coincidenza con iOS 27.

Perché Apple ritarda hardware già pronto per la vendita?

Apple sta deliberatamente attendendo che il nuovo Siri raggiunga un livello di maturità tale da valorizzare pienamente i dispositivi domestici.

Il ritardo di Siri può favorire gli ecosistemi concorrenti?

Sì, nel breve termine consente a competitor di consolidarsi negli smart display, ma Apple punta su un rilancio più maturo e integrato.

Il nuovo dispositivo “HomePad” sostituirà gli attuali HomePod?

No, con ogni probabilità si posizionerà come categoria aggiuntiva, affiancando HomePod e HomePod mini con funzioni avanzate su schermo.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Apple e Siri?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache