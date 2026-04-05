Home / APPLE / Apple blocca quattro nuovi dispositivi tra ritardi e criticità nello sviluppo avanzato di Siri

Apple rinvia nuovi dispositivi: Siri con AI blocca i lanci fino al 2027

Apple ha già completato almeno quattro nuovi dispositivi per la casa connessa, ma rimarranno fermi finché il nuovo Siri basato su intelligenza artificiale non sarà pronto.

Secondo ricostruzioni interne, i prodotti includono una nuova Apple TV 4K, HomePod 3, HomePod mini 2 e un inedito display domestico con HomePod integrato.

Il blocco riguarda soprattutto le funzionalità di Apple Intelligence, che dovrebbero trasformare Siri in un vero assistente domestico avanzato. Le tempistiche iniziali, legate a iOS 26.4, sono già slittate verso iOS 26.5 e soprattutto iOS 27.

Apple avrebbe scelto deliberatamente di ritardare il lancio hardware per evitare di proporre nuovi prodotti con un assistente vocale ancora percepito come obsoleto.

In sintesi:

Almeno quattro dispositivi casa-intrattenimento Apple completati ma non ancora lanciati.

Il collo di bottiglia è il nuovo Siri con funzioni di Apple Intelligence .

con funzioni di . Le principali novità software sembrano rinviate fino a iOS 27 .

. Apple preferisce ritardare l’hardware piuttosto che uscire con un assistente arretrato.

Nuovi HomePod e Apple TV pronti ma frenati dal software

Le informazioni disponibili indicano che i dispositivi parcheggiati nei magazzini di Apple appartengono tutti all’area casa e intrattenimento: una nuova Apple TV 4K, un rinnovato HomePod 3 a grandezza standard, il HomePod mini 2 e un display domestico con HomePod integrato, spesso citato come “HomePad” o “HomePod Touch”.

Si tratterebbe di uno schermo intelligente per la casa connessa, pensato per gestire domotica, streaming e comunicazione, in competizione con gli smart display di altri ecosistemi ma profondamente integrato nell’ambiente Apple.

Le previsioni interne iniziali collocavano Apple TV 4K e HomePod mini 2 verso fine 2025, ma lo sviluppo rallentato del nuovo Siri avrebbe imposto un ripensamento completo del calendario.

L’azienda non vorrebbe lanciare nuovi hub domestici con un assistente vocale ancorato alle vecchie capacità, incapace di valorizzare Apple Intelligence nella gestione quotidiana di contenuti e domotica.

Secondo le ricostruzioni, l’hardware sarebbe già in versione definitiva, stoccato in attesa che le funzioni avanzate legate a iOS 26.5 e soprattutto iOS 27 raggiungano un livello di affidabilità coerente con gli standard Apple.

Quanto pesa davvero il ritardo di Siri sulla strategia Apple

Il congelamento di più prodotti finiti evidenzia quanto Apple stia puntando sull’evoluzione di Siri come perno dell’ecosistema domestico.

Un lancio affrettato di HomePod e Apple TV senza un assistente realmente conversazionale, contestuale e integrato con Apple Intelligence rischierebbe di indebolire la percezione complessiva della strategia AI di Cupertino.

Nel medio periodo, questo ritardo potrebbe aprire spazio competitivo agli ecosistemi rivali nel segmento degli smart display e degli speaker intelligenti.

Ma, se il nuovo Siri su iOS 27 manterrà le promesse, Apple potrebbe riposizionare in blocco l’offerta casa-intrattenimento con un portafoglio di dispositivi già pronti, coordinando un lancio simultaneo fortemente integrato lato software.

FAQ

Quando potrebbero arrivare i nuovi HomePod e la prossima Apple TV?

È verosimile un lancio solo dopo l’uscita delle funzioni chiave di Siri con Apple Intelligence, presumibilmente in coincidenza con iOS 27.

Perché Apple ritarda hardware già pronto per la vendita?

Apple sta deliberatamente attendendo che il nuovo Siri raggiunga un livello di maturità tale da valorizzare pienamente i dispositivi domestici.

Il ritardo di Siri può favorire gli ecosistemi concorrenti?

Sì, nel breve termine consente a competitor di consolidarsi negli smart display, ma Apple punta su un rilancio più maturo e integrato.

Il nuovo dispositivo “HomePad” sostituirà gli attuali HomePod?

No, con ogni probabilità si posizionerà come categoria aggiuntiva, affiancando HomePod e HomePod mini con funzioni avanzate su schermo.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Apple e Siri?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.