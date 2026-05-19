19 Maggio 2026

Home / NEWS / Crans-Montana chiede risarcimento alla giustizia francese per la tragedia che ha sconvolto la località

Vittima di reato in Svizzera ricorre alla CIVI francese per il risarcimento

Una cittadina rappresentata dal suo avvocato ha deciso di ricorrere alla CIVI, la Commissione d’indennizzo delle vittime di reato francese, per ottenere un risarcimento dopo fatti avvenuti in Svizzera.

La procedura, avviata in Francia nelle ultime settimane, mira a garantirle i mezzi economici necessari per ricostruire la propria vita, parallelamente agli strumenti previsti dal diritto svizzero.

La scelta di combinare più vie legali nasce dalla constatazione che le conseguenze del crimine sono gravi e di lungo periodo: il risarcimento non può cancellare quanto accaduto, ma è ritenuto essenziale per consentire alla vittima di guardare al futuro con maggiore stabilità e sicurezza.

In sintesi:

Ricorso alla CIVI francese per l’indennizzo come vittima di reato.

francese per l’indennizzo come vittima di reato. Utilizzo congiunto di strumenti del diritto svizzero e francese.

Obiettivo: ottenere rapidamente mezzi economici per ricostruire la vita.

Il risarcimento non cancella il trauma ma sostiene il futuro della vittima.

Doppio binario legale tra Svizzera e Francia e ruolo della CIVI

Secondo il legale della donna, il caso viene affrontato su un doppio binario: da un lato le procedure previste dall’ordinamento svizzero, dall’altro il ricorso alla CIVI in Francia.

La Commissione francese d’indennizzo delle vittime di reato è uno strumento specificamente concepito per intervenire quando i danni subiti sono rilevanti e il sistema ordinario non garantisce, da solo, un ristoro adeguato o tempestivo.

L’avvocato spiega che *“il ricorso alla CIVI riflette la nostra volontà di mobilitare tutti gli strumenti del diritto – svizzero e francese – affinché la nostra mandante ottenga, il più rapidamente possibile, i mezzi per ricostruirsi una vita”*.

Ribadisce inoltre che *“nessun risarcimento potrà riparare ciò che ha vissuto. Ma il diritto deve, come minimo, permetterle di guardare al futuro con un po’ più di serenità”*, evidenziando il valore simbolico e pratico della procedura.

Prospettive future e impatto per le altre vittime transfrontaliere

Il caso potrebbe diventare un riferimento per altre vittime che vivono tra Svizzera e Francia, o che subiscono un reato in uno Stato diverso da quello di residenza.

L’attivazione coordinata di più sistemi giuridici mostra come sia possibile combinare tutele nazionali per rafforzare la protezione effettiva della persona offesa.

In prospettiva, l’esito del procedimento davanti alla CIVI potrebbe alimentare il dibattito sul miglioramento dei meccanismi di indennizzo transfrontaliero, spingendo le autorità a semplificare le procedure e a ridurre i tempi di accesso ai fondi destinati alle vittime.

FAQ

Che cos’è la CIVI e a chi si rivolge in Francia?

La CIVI è la Commissione d’indennizzo delle vittime di reato in Francia e si rivolge alle vittime che subiscono danni gravi.

È possibile combinare tutele svizzere e francesi per le vittime?

Sì, è possibile. Le vittime possono attivare contemporaneamente procedure in Svizzera e davanti alla CIVI francese, se ne ricorrono i presupposti.

Il risarcimento economico può compensare integralmente il trauma subito?

No, non può. Il risarcimento non elimina il trauma, ma offre strumenti concreti per cure, sostegno psicologico e reinserimento.

Quanto tempo può richiedere un procedimento davanti alla CIVI?

In genere richiede diversi mesi. I tempi dipendono dalla complessità del caso, dalla documentazione medica e dalle verifiche istruttorie.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.