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Microplastiche nell’organismo umano collegate a gravi rischi per cuore, cervello e sistema immunitario

Microplastiche nell’organismo umano collegate a gravi rischi per cuore, cervello e sistema immunitario

Microplastiche e sistema immunitario: cosa sappiamo oggi e perché conta

Le microplastiche, particelle inferiori a 5 millimetri ormai diffuse in ogni ecosistema, emergono come minaccia diretta al sistema immunitario umano. Uno studio recente, condotto da un team internazionale di immunologi e tossicologi, indica che queste particelle non si limitano a depositarsi nei tessuti: possono indebolire le difese dell’organismo.

Le microplastiche sono state individuate nel sangue, nella placenta, nel cervello e nel tessuto cardiaco di soggetti esposti in contesti urbani e industriali. La ricerca, condotta tra laboratori europei e nordamericani nel 2024, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza di acqua, aria e alimenti. Il tema riguarda potenzialmente chiunque viva in ambienti in cui l’uso di plastica è massiccio e continuativo, cioè gran parte della popolazione mondiale.

La domanda centrale è perché tutto questo sia rilevante oggi: se confermato su larga scala, l’indebolimento immunitario associato alle microplastiche potrebbe tradursi in maggiore vulnerabilità a infezioni, ridotta efficacia dei vaccini e peggior gestione di malattie croniche.

In sintesi:

  • Le microplastiche sono state trovate in sangue, cervello, placenta e tessuto cardiaco umano.
  • Nuove evidenze indicano un possibile indebolimento diretto del sistema immunitario.
  • L’esposizione avviene tramite aria, acqua, alimenti, tessuti sintetici e contenitori di plastica.
  • Sono necessari studi su dose, tipi di plastica e rilascio di sostanze tossiche.

Come le microplastiche possono alterare le difese immunitarie

I nuovi dati mostrano che le microplastiche non sono elementi inerti: interagiscono attivamente con cellule chiave dell’immunità, in particolare macrofagi e linfociti. In vitro, l’esposizione prolungata a determinate particelle riduce la capacità delle cellule immunitarie di riconoscere e neutralizzare virus e batteri.

La presenza di frammenti plastici nei tessuti sembra innescare una risposta infiammatoria cronica di basso grado, che nel tempo può “stancare” il sistema immunitario e ridurne la precisione. Gli studiosi ipotizzano un duplice effetto: da un lato eccesso di infiammazione, dall’altro minore efficacia nella risposta a nuove minacce patogene.

Le vie di esposizione sono molteplici: acqua potabile e in bottiglia, pesce e frutti di mare contaminati, cibi confezionati, aria interna ricca di fibre provenienti da tessuti sintetici e polveri domestiche. Le particelle più piccole, spesso nanoplastiche, possono attraversare barriere biologiche considerate finora protettive, come barriera emato-encefalica e placenta. Questo spiega il ritrovamento in organi sensibili come cervello e tessuto fetale, alimentando le preoccupazioni su effetti a lungo termine, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.

Quali scenari futuri e quali possibili risposte di salute pubblica

L’idea che le microplastiche possano interferire con l’efficacia dei vaccini e con il controllo di malattie croniche infiammatorie apre uno scenario di sanità pubblica complesso. Non si tratta più solo di inquinamento ambientale, ma di un potenziale fattore di rischio sistemico per le popolazioni esposte.

I ricercatori indicano tre priorità: definire soglie di esposizione realmente sicure, distinguere le tipologie di plastica più pericolose e valutare gli effetti combinati con altri inquinanti chimici. In parallelo, le autorità sanitarie potrebbero dover rivedere standard su acqua potabile, materiali a contatto con alimenti e qualità dell’aria indoor.

Per i cittadini, la riduzione dell’esposizione passa da scelte concrete: limitare l’uso di contenitori monouso, preferire tessuti naturali, ridurre il consumo di alimenti confezionati e curare la ventilazione degli ambienti interni. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare queste evidenze iniziali in linee guida operative, prima che gli effetti immunitari delle microplastiche diventino un nuovo capitolo di vulnerabilità sanitaria globale.

FAQ

Cosa sono esattamente le microplastiche presenti nel corpo umano?

Le microplastiche sono frammenti di plastica sotto i 5 millimetri, derivati da oggetti degradati o prodotti industriali, che possono accumularsi in sangue, organi e tessuti sensibili.

In che modo le microplastiche possono indebolire il sistema immunitario?

Le microplastiche interagiscono con cellule immunitarie, alterandone funzioni e favorendo infiammazione cronica di basso grado, con possibile riduzione della capacità di rispondere efficacemente a infezioni virali e batteriche.

Come possiamo ridurre l’esposizione quotidiana alle microplastiche?

È possibile ridurre l’esposizione limitando plastica monouso, preferendo acqua da fonti controllate, tessuti naturali, meno alimenti ultra-confezionati e migliorando la ventilazione degli ambienti domestici e lavorativi.

Le microplastiche possono influenzare l’efficacia dei vaccini?

Le evidenze iniziali indicano potenzialmente sì: un sistema immunitario cronicamente stressato dalle microplastiche potrebbe rispondere meno efficacemente a vaccinazioni, richiedendo ulteriori studi clinici mirati.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulle microplastiche?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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