Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Netflix lancia ricerca vocale avanzata con intelligenza artificiale per scoprire contenuti in modo più rapido

Come cambia la ricerca su Netflix con la nuova funzione vocale IA

Chi: Netflix sta testando una nuova funzione di ricerca vocale basata su intelligenza artificiale con un gruppo ristretto di abbonati negli Stati Uniti.

Cosa: un sistema di raccomandazione nativo che interpreta comandi in linguaggio naturale e suggerisce contenuti mirati solo dal catalogo Netflix.

Dove: all’interno dell’app su dispositivi selezionati, tra cui Chromecast with Google TV e TV TCL Google TV.

Quando: il test è in corso nel 2026, in versione beta, con attivazione graduale sui device compatibili.

Perché: per migliorare scopribilità e tempo di visione, ma anche per aggirare assistenti come Gemini di Google, Roku Voice e Alexa, controllando direttamente l’esperienza di ricerca.

In sintesi:

Netflix testa una ricerca vocale IA nativa che capisce richieste emotive e molto specifiche.

La funzione aggira gli assistenti integrati nelle smart TV, rafforzando il controllo di Netflix sui suggerimenti.

Nel test non sfrutta ancora appieno la personalizzazione sul singolo profilo utente.

Il caso evidenzia il conflitto strategico tra piattaforme TV e grandi app di streaming.

Come funziona la nuova ricerca vocale IA di Netflix

Il test coinvolge un “piccolo sottoinsieme” di abbonati USA: sull’interfaccia compare l’invito a premere il pulsante Netflix sul telecomando per attivare la ricerca vocale. Alla pressione, l’app propone alcune frasi predefinite, come *“I need a good cry”*, *“watch in the background”*, *“help me stay awake”*, ciascuna collegata a liste tematiche di film e serie.

Se l’utente seleziona il pulsante “Ask” con icona a forma d’onda, entra nella vera modalità IA: è possibile formulare richieste naturali molto articolate, non limitate a titolo, genere o attore. Le risposte appaiono in forma testuale, senza output vocale, con raccomandazioni contestuali e la possibilità di affinare i risultati tramite etichette come “more unhinged”, “more bittersweet” o parametri simili.

L’accesso oggi è frammentato: la funzione è stata rilevata su Chromecast with Google TV e su TV TCL con Google TV, ma non su dispositivi Roku né Fire TV. Anche con lo stesso sistema operativo, l’attivazione può riguardare solo alcuni device, segno di un rollout estremamente controllato.

Un test che anticipa le prossime battaglie dello streaming

Le prove sul campo mostrano una capacità di comprensione sorprendente per un beta: richieste come “film per un appuntamento anni ’80” producono suggerimenti coerenti come The Breakfast Club, mentre domande molto specifiche – “Mi piace la musica di Brian Eno, cosa guardo?” – rimandano a contenuti affini come Abstract: The Art of Design.

Il sistema gestisce anche query insolite, ad esempio “fun kids TV shows about death”, proponendo titoli come A Series of Unfortunate Events e Raising Dion. Altre richieste restituiscono abbinamenti di tono, più che di trama: “I had too much coffee today, what should I watch” porta a uno special comico di Sheng Wang e a Headspace Guide to Sleep; alla frase *“hurt people hurt people”* la risposta testuale di Netflix introduce suggerimenti come 13 Reasons Why e It’s Okay to Not Be Okay.

Non mancano limiti: oggi la funzione ammette di “non poter ancora” usare la cronologia personale degli utenti; alcune opzioni di raffinamento (“more quirky” applicato a commedie cantonesi) generano errori evidenti, come proporre BoJack Horseman come “Cantonese comedy”. Altre query, sensibili o borderline – “Blaxploitation movies”, “TV shows about porn” – vengono filtrate o riformulate, privilegiando espressioni come “steamy TV shows”.

FAQ

Come si attiva oggi la nuova ricerca vocale IA su Netflix?

Attualmente si attiva solo quando disponibile sull’app: compare un prompt che invita a premere il pulsante Netflix sul telecomando compatibile.

Su quali dispositivi è in test la ricerca vocale IA di Netflix?

È stata avvistata su Chromecast with Google TV e TV TCL Google TV, ma non ancora su Roku e Fire TV.

La ricerca vocale IA usa già la mia cronologia di visione personale?

Al momento no. Netflix risponde che “non può ancora” fornire suggerimenti basati sui titoli visti di recente, funzionalità in sviluppo.

La funzione vocale IA suggerisce contenuti da altre piattaforme oltre Netflix?

No. La ricerca è interamente interna all’app e raccomanda esclusivamente contenuti disponibili nel catalogo globale di Netflix.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Netflix e IA?

L’analisi è stata redatta dalla Redazione sulla base di una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.