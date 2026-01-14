Uomini e Donne, Cusitore smaschera Martina e Ciro: verità scomode e la reazione furiosa di Longobardi

Rivelazioni di Cusitore sugli incontri segreti

Mario Cusitore rompe il silenzio sul caso Martina De Ioannon–Ciro Solimeno, raccontando a Lorenzo Pugnaloni di essere a conoscenza dei contatti segreti tra i due già durante la scorsa edizione di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ed ex corteggiatore di Ida Platano sostiene di aver appreso i retroscena direttamente da Michele Longobardi, poco dopo l’uscita di quest’ultimo dal Trono per violazione del regolamento. Secondo Cusitore, gli scambi tra Ciro e Martina sarebbero proseguiti in modo riservato, fuori dal perimetro consentito dal programma.

Il racconto si colloca temporalmente durante il Festival di Sanremo dello scorso anno: mentre passeggiavano insieme, Longobardi avrebbe confidato a Cusitore che non era l’unico a scrivere alle corteggiatrici e che anche Ciro stava messaggiando con Martina. Questo dettaglio, riferisce il napoletano, sarebbe stato reso possibile dal rapporto di amicizia che la De Ioannon aveva stretto con Longobardi.

La ricostruzione ricollega tasselli già emersi in trasmissione: l’esterna a Roma con il “panorama” organizzata da Ciro per Martina, ritenuta dagli opinionisti un copione già visto, venne letta come indizio di input esterni. In quel frangente, Martina difese pubblicamente Ciro, pur apparendo scossa. Oggi le ammissioni di Cusitore rafforzano l’ipotesi di contatti pregressi e confermano che le ombre sugli incontri riservati non sarebbero nate solo nelle ultime settimane.

Il ruolo di Longobardi e le accuse di trattamento diverso

Michele Longobardi, costretto a lasciare il Trono dopo essere stato smascherato per messaggi inviati con un profilo falso, secondo Mario Cusitore avrebbe reagito male alle recenti ammissioni di Ciro Solimeno. L’ex tronista si sarebbe lamentato per un presunto doppio standard: lui estromesso, mentre a Ciro sarebbe stato riservato un approccio più morbido.

Il contesto, però, mostra differenze sostanziali. Nel caso di Longobardi furono le sue stesse corteggiatrici ad abbandonare la sua corte dopo le prove delle chat fake; la violazione avvenne durante il suo percorso da tronista, con impatto diretto sul trono.

Per Ciro, le interlocuzioni con Martina De Ioannon risalirebbero alla passata edizione e, da tronista, non emergono ad oggi irregolarità in corso; inoltre, le ragazze lo hanno spinto a proseguire. Da qui la linea della produzione, percepita da Longobardi come asimmetrica, ma giustificata — nelle ricostruzioni — dalla diversa natura dei fatti e dalla tempistica delle condotte.

L’agenzia, i sospetti in studio e la macchia sul percorso di Ciro

Nel mosaico ricostruito da Lorenzo Pugnaloni, pesa il legame professionale: Ciro Solimeno è seguito dall’agenzia condivisa con Michele Longobardi, Mario Cusitore e Francesca Sorrentino. Un dettaglio che, secondo le ricostruzioni, potrebbe aver favorito circolazione di informazioni e suggerimenti extra programma. In studio, la regia dei sospetti era già emersa quando Ciro portò Martina De Ioannon a vedere il “panorama” a Roma, esterna giudicata troppo simile a quella di Brando e Beatriz.

Il filo delle conoscenze si allunga con l’ingresso di Alessandra Somensi, presentata a Michele da Beatriz durante il suo percorso da tronista: incroci che spinsero Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari a ipotizzare consigli esterni a favore di Ciro. All’epoca Martina prese le difese dell’ex corteggiatore, pur mostrando incertezza, mentre il pubblico registrava analogie considerate non casuali.

Oggi, le ammissioni di Cusitore e il malumore di Longobardi riaccendono la lettura critica: la rete dell’agenzia alimenta l’idea di interferenze, e il racconto del “panorama” diventa un possibile indizio di regia parallela. Per il trono di Ciro, resta una macchia che, pur non configurando infrazioni attuali, pesa in termini di credibilità e narrativa del percorso televisivo.

