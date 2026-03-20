Home / NEWS / Umberto Bossi muore a 84 anni il fondatore della Lega resta simbolo del federalismo italiano

La morte di Umberto Bossi, il lutto di Roberto Castelli e della Lega

Chi: l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli ricorda il fondatore della Lega, Umberto Bossi.

Che cosa: la scomparsa di Bossi viene definita un “fulmine a ciel sereno” e la fine di un’epoca politica.

Dove: il ricordo arriva da Castelli attraverso un’intervista all’agenzia AdnKronos, mentre ascolta Radio Libertà.

Quando: le dichiarazioni seguono nell’immediato l’annuncio della morte di Bossi, paragonata emotivamente a quella di Berlusconi.

Perché: Castelli sottolinea il debito politico e umano verso Bossi, descritto come padre politico e fratello maggiore.

In sintesi:

Roberto Castelli definisce la morte di Umberto Bossi un inatteso “fulmine a ciel sereno”.

Bossi è ricordato come padre politico e fratello maggiore, sul piano umano e personale.

Per Castelli con Bossi “si chiude un’epoca storica” della Lega e della politica italiana.

L’ex ministro auspica che ora “debbano vivere le sue idee” nel futuro del movimento.

Il rapporto tra Roberto Castelli e Umberto Bossi, tra politica e amicizia

Nelle parole di Roberto Castelli, ex ministro leghista della Giustizia nei governi guidati da Silvio Berlusconi, la morte di Umberto Bossi assume la dimensione di uno shock politico e personale. “Per me è stato un fulmine a ciel sereno”, racconta ad AdnKronos, spiegando che da tempo non sentiva direttamente il fondatore della Lega.

Castelli descrive Bossi come un vero “padre politico”, da cui sostiene di aver appreso tutto sul piano dell’impegno pubblico e della costruzione del movimento leghista, e come un “fratello maggiore” sul versante umano, richiamando un rapporto di amicizia consolidata, non solo di militanza.

L’ex ministro rivela di star ascoltando la voce di Bossi a Radio Libertà, sottolineando la sensazione di incredulità di fronte alla scomparsa di figure considerate quasi “immortali”, paragonando il sentimento provato a quello suscitato dalla morte di Berlusconi. Aggiunge infine di essere stato “uno dei pochi a continuare ad andarlo a trovare anche negli ultimi anni”, rivendicando la continuità dei rapporti personali con il Senatùr.

Un’epoca che si chiude e le idee di Bossi che restano

Nella riflessione di Roberto Castelli, la morte di Umberto Bossi segna il tramonto di una stagione politica irripetibile per la Lega e per il Nord Italia. “Oggi siamo tutti orfani”, afferma, sintetizzando il vuoto di leadership e di identità che la scomparsa del fondatore lascia nel movimento.

Per Castelli, tuttavia, la conclusione dell’“epoca Bossi” non coincide con la fine della sua eredità: “Ora devono vivere le sue idee”, indica come prospettiva, individuando nella sopravvivenza del patrimonio politico e culturale bossiano – dall’autonomia territoriale alla rappresentanza delle istanze del Nord – la vera misura della continuità storica della Lega, al di là dei cambi di linea o di guida partitica.

FAQ

Chi è Roberto Castelli e quale ruolo ha avuto nella Lega?

Roberto Castelli è stato un esponente di spicco della Lega Nord, ministro della Giustizia nei governi Berlusconi dal 2001 al 2006.

Perché Castelli definisce Umberto Bossi un padre politico?

Castelli afferma che Bossi è stato un padre politico perché da lui ha imparato tutto sul movimento leghista e sull’impegno istituzionale.

Cosa intende Castelli quando dice che si chiude un’epoca storica?

Intende che con la morte di Bossi finisce la fase originaria della Lega, legata direttamente al suo fondatore e alla prima stagione autonomista.

Qual è il significato del paragone con la morte di Berlusconi?

Il paragone indica lo smarrimento per la scomparsa di figure ritenute centrali e quasi “immortali” nella politica italiana degli ultimi decenni.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sulla morte di Bossi?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.