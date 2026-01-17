Olimpiadi in bilico: entusiasmo alle stelle, ma c’è chi teme un flop clamoroso

Attese e polemiche a Milano

Milano si prepara alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio a San Siro, ma il clima è tutt’altro che festoso: pochi segni visibili in città oltre ai due store ufficiali e a qualche cartellone, biglietti considerati proibitivi e malumori diffusi per lo sfratto temporaneo di Inter e Milan in piena corsa di campionato.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nell’immaginario cittadino l’evento appare come uno dei tanti appuntamenti che la metropoli ospita ogni anno, più intralcio che slancio collettivo. La memoria delle grandi opere rifinite all’ultimo alimenta scetticismo, mentre l’attenzione pubblica resta bassa e frammentata.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le tensioni crescono sulle infrastrutture simbolo: il Villaggio Olimpico, uscito da un’inchiesta per corruzione, divide per i canoni previsti del futuro studentato; l’Arena Santa Giulia (o Palitalia) è ancora incompleta, con impianti non operativi, spogliatoi in ritardo, pista corta e senza collegamento con Rogoredo.

Dopo i Giochi, il palazzetto più capiente d’Italia rischia di non poter ospitare eventi sportivi, limitandosi ai concerti, mentre pesa la collocazione a ridosso del Bosco di Rogoredo, area già problematica per degrado e sicurezza. Il contrasto tra ambizioni olimpiche e realtà dei cantieri alimenta una percezione di distanza tra progetto e città.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Cantieri, costi e eredità delle opere

I lavori più delicati restano sotto osservazione: il Villaggio Olimpico, pur operativo, ha lasciato strascichi per l’indagine sulla corruzione e per i futuri canoni dello studentato, ritenuti elevati da una parte della comunità. L’Arena Santa Giulia è il nodo irrisolto: cantiere aperto all’esterno e finiture incomplete all’interno, con riscaldamento non attivo, spogliatoi non ultimati, pista corta e assenza del collegamento con Rogoredo.

La prospettiva post-evento solleva interrogativi: il palazzetto, il più grande d’Italia, è destinato quasi esclusivamente ai concerti, limitando l’uso sportivo. La scelta dell’area, a ridosso del Bosco di Rogoredo, accentua criticità di contesto e sicurezza. La gestione della “legacy” si intreccia con la capacità di completare e riprogrammare gli impianti in tempi certi.

Il quadro finanziario è imponente: oltre cinque miliardi di euro di spesa pubblica, con circa 3,4 miliardi dedicati alle infrastrutture. Un terzo delle opere, pari a 2,3 miliardi – il 70% degli investimenti – sarà realizzato dopo i Giochi, alcune oltre il 2030. Ne emerge l’impostazione ormai ricorrente: si usano le Olimpiadi per far avanzare interventi strutturali, non il contrario. La vigilanza su tempi, costi e riuso sarà decisiva per evitare cattedrali nel deserto.

Livigno e Cortina tra rilancio e identità

A Livigno i cantieri sono evidenti: la località, fulcro di snowboard e sci freestyle, punta a capitalizzare gli investimenti con 2’500 parcheggi interrati entro il 2027 per liberare il paesaggio dalle auto e ridurre le code verso i distributori scontati.

La comunità accetta disagi e lavori con pragmatismo, guardando al riposizionamento turistico: obiettivo, una domanda più diversificata e ad alta spesa, orientata alla qualità dell’esperienza. Parola di Luca Moretti, presidente di Livigno Next, che definisce il cambio di passo come evoluzione strategica del brand.

A Cortina d’Ampezzo l’atmosfera è diametralmente opposta: l’Olimpiade è identità condivisa, rafforzata dalla memoria del 1956 e dagli stendardi blu distribuiti ai residenti, diventati termometro di consenso diffuso.

La ferita del “laricicidio” per la pista da bob resta, ma prevale la convinzione di un impianto destinato a un uso continuativo, in netta discontinuità con l’abbandono della struttura di Torino 2006. Il messaggio è chiaro: massimizzare la resa degli impianti e trasformare l’evento in leva stabile per turismo e sport.

Tra Valtellina e Ampezzo emergono due traiettorie complementari: rilancio infrastrutturale e riposizionamento di Livigno, consolidamento identitario e legacy sportiva a Cortina. Il nodo, come sempre, resterà la gestione nel medio periodo.

FAQ

  • Quali interventi principali sono previsti a Livigno? Realizzazione di 2’500 parcheggi interrati entro il 2027 per ridurre traffico e impatto visivo.
  • Come cambierà il target turistico di Livigno? Verso una clientela più eterogenea e ad alta spesa, orientata alla qualità.
  • Chi ha illustrato la strategia di Livigno? Luca Moretti, presidente di Livigno Next.
  • Qual è il clima a Cortina d’Ampezzo verso i Giochi? Ampio consenso, testimoniato dagli stendardi blu distribuiti ai residenti.
  • Perché la pista da bob di Cortina è controversa? Per l’abbattimento di circa mille larici, bilanciato dalla promessa di uso continuativo.
  • Qual è la lezione di Torino 2006? La pista da bob non è stata riutilizzata ed è in stato di abbandono, monito per la legacy.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Contenuti e dati ripresi da RSI – rubrica SEIDISERA.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com