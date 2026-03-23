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Trump rilancia l’ultimatum, l’Iran reagisce e lo Stretto di Hormuz entra in fase di massima tensione

Trump rilancia l’ultimatum, l’Iran reagisce e lo Stretto di Hormuz entra in fase di massima tensione

Ultimatum di Trump all’Iran sullo Stretto di Hormuz: cosa c’è in gioco

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto a Teheran un ultimatum di 48 ore per la riapertura completa dello Stretto di Hormuz, crocevia di circa il 20% del traffico mondiale di petrolio. Se l’Iran non garantirà un transito sicuro e senza minacce, Washington colpirà le principali centrali energetiche iraniane con attacchi mirati, minacciando una “distruzione totale”.

L’avvertimento, legato all’operazione militare Epic Fury avviata il 28 febbraio, arriva mentre negli Stati Uniti il costo della benzina sfiora i 4 dollari al gallone, acuendo la pressione politica interna. Dall’altra parte, i vertici militari iraniani rispondono annunciando la chiusura totale dello stretto e rappresaglie contro le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, aprendo lo scenario di una crisi energetica globale.

In sintesi:

  • Ultimatum di 48 ore di Donald Trump per la riapertura sicura dello Stretto di Hormuz.
  • Se Teheran non cede, gli Usa colpiranno le principali centrali energetiche iraniane.
  • L’Iran minaccia la chiusura totale di Hormuz e attacchi alle infrastrutture del Golfo.
  • Rischio concreto di shock petrolifero globale e rialzo ulteriore dei prezzi carburanti.

Escalation USA‑Iran e rischio per mercati energetici globali

Nel quadro dell’operazione Epic Fury, Donald Trump ha scritto su Truth che, in assenza di apertura “totale e senza minacce” di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti “colpiranno e distruggeranno le sue centrali energetiche” a partire dalla più grande. L’ultimatum scade nella notte italiana tra lunedì 23 e martedì 24 marzo.

In un’intervista all’emittente israeliana Channel 13, il presidente ha ulteriormente alzato i toni, affermando che “presto scoprirete cosa succederà con l’ultimatum sulle centrali elettriche: il risultato sarà molto positivo. Ci sarà la distruzione totale dell’Iran e funzionerà alla grande”.

La prima risposta è arrivata dai Pasdaran, che hanno avvertito che, in caso di attacco alle infrastrutture energetiche iraniane, “tutte le infrastrutture energetiche appartenenti agli Stati Uniti nella regione saranno attaccate”. Il comandante del quartier generale operativo Khatam Al-Anbiya ha poi annunciato che, se le minacce Usa si concretizzeranno, “lo Stretto di Hormuz verrà completamente chiuso e non verrà riaperto finché le nostre centrali distrutte non saranno ricostruite”.

Al momento transitano nello stretto soltanto poche petroliere autorizzate dalla Repubblica islamica; una chiusura totale aggraverebbe la tensione sui mercati, con nuovo balzo dei prezzi del greggio e dei carburanti a livello globale.

Condizioni inconciliabili e scenari di conflitto prolungato

Le posizioni negoziali di Washington e Teheran restano distanti. Per fermare la guerra, Donald Trump chiede tre punti chiave: riapertura stabile di Hormuz, limiti stringenti ai programmi nucleare e missilistico iraniano, stop al sostegno a Hezbollah, Hamas e agli Houthi nello Yemen.

L’Iran risponde con sei condizioni: garanzie che il conflitto non si ripeterà, chiusura delle basi militari statunitensi nella regione, nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz, risarcimenti economici a favore di Teheran, cessazione della guerra su tutti i fronti regionali ed estradizione degli operatori dei media anti-iraniani.

In assenza di convergenza, gli Stati Uniti hanno già iniziato a rafforzare la presenza militare con l’invio di oltre 2.000 Marines e nuove unità navali nell’area. Secondo indiscrezioni riportate da Channel 12, funzionari della Casa Bianca avrebbero indicato a interlocutori israeliani che una possibile operazione per riaprire con la forza lo stretto potrebbe richiedere diverse settimane. Se il rifiuto iraniano resterà invariato, la guerra dovrà essere estesa, con un cambio di strategia e un rischio crescente di destabilizzazione regionale prolungata.

Conseguenze future per sicurezza energetica e assetti geopolitici

La crisi dello Stretto di Hormuz va oltre il confronto bilaterale Usa‑Iran: mette in discussione la sicurezza energetica di Asia, Europa e Stati Uniti, tutti fortemente dipendenti dal flusso di greggio del Golfo. Una chiusura prolungata potrebbe accelerare politiche di diversificazione delle forniture, investimenti su rotte alternative e rilancio di progetti infrastrutturali strategici.

Al tempo stesso, la militarizzazione dell’area rischia di ridisegnare gli equilibri fra le monarchie del Golfo, Israele e gli attori extra‑regionali, spingendo verso nuove alleanze difensive e accordi di sicurezza marittima che potrebbero condizionare per anni la geoeconomia dell’energia.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per il petrolio mondiale?

Lo Stretto di Hormuz è cruciale perché attraverso questo passaggio transita circa il 20% del petrolio commerciato via mare, rendendolo uno dei principali colli di bottiglia energetici globali.

Cosa succede se l’Iran chiude completamente lo Stretto di Hormuz?

Se l’Iran chiudesse lo stretto, i flussi di greggio dal Golfo subirebbero un blocco quasi totale, generando shock di offerta, volatilità estrema sui mercati e forti rincari dei carburanti a livello globale.

Quali sono le richieste principali degli Stati Uniti all’Iran?

Gli Stati Uniti chiedono riapertura stabile di Hormuz, limiti verificabili ai programmi nucleare e missilistico iraniano e la fine del sostegno a Hezbollah, Hamas e agli Houthi nei principali fronti regionali.

L’operazione militare Epic Fury può davvero riaprire Hormuz con la forza?

Sì, ma con costi elevati: fonti citate da Channel 12 indicano che un’operazione per riaprire Hormuz potrebbe durare settimane, richiedendo escalation militare e una presenza navale prolungata nell’area strategica.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa crisi internazionale?

L’analisi si basa su un’elaborazione redazionale di contenuti provenienti congiuntamente dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attentamente rielaborati.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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