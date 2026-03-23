Home / NEWS / Referendum affluenza sopra le attese nel primo giorno di voto il dato finale supera il 46 percento

Affluenza al referendum sulla giustizia: il dato della prima giornata

Nella prima giornata di voto per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, l’affluenza nazionale ha raggiunto il 46,07%.

Il dato, quasi definitivo (61.532 sezioni scrutinate su 61.533), è stato comunicato dal Viminale tramite la piattaforma Eligendo.

Il voto si svolge in tutta Italia, con rilevazione alle ore 23 della prima giornata, in linea con le precedenti consultazioni referendarie.

Rispetto al referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, quando alla stessa ora aveva votato il 39,37%, la partecipazione appare più elevata.

Il confronto con i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro dello scorso anno (circa 23% al primo giorno) conferma il maggiore interesse sul tema della giustizia.

L’affluenza resta però decisiva per il raggiungimento del quorum e per il futuro assetto dell’ordinamento giudiziario italiano.

In sintesi:

Affluenza al 46,07% nella prima giornata di voto sul referendum giustizia.

Dato quasi definitivo comunicato dal Viminale tramite piattaforma Eligendo.

Partecipazione superiore al referendum costituzionale del 2020 (39,37%).

Affluenza doppia rispetto ai referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro.

Affluenza superiore alle ultime consultazioni costituzionali

Il dato del 46,07% alla chiusura dei seggi nella prima giornata indica una partecipazione sensibilmente più alta rispetto ad altre consultazioni recenti.

Alle ore 23 del referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari l’affluenza era pari al 39,37%, quasi sette punti in meno.

Ancora più marcato il divario con i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro dello scorso anno, quando al primo giorno si era recato alle urne circa il 23% degli aventi diritto.

Il tema della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, cruciale per l’equilibrio tra poteri dello Stato e il funzionamento della magistratura, sembra aver mobilitato un elettorato più ampio.

Il Viminale, attraverso Eligendo, segnala che mancano solo poche sezioni (1 su 61.533) per il consolidamento definitivo del dato di giornata.

Resta ora da verificare se il trend di partecipazione sarà confermato nella seconda giornata, determinante per il raggiungimento del quorum e la validità della consultazione.

Possibili scenari dopo il dato di partecipazione

Il livello di affluenza registrato nella prima giornata rafforza la rilevanza politica e istituzionale del referendum sulla giustizia.

Un eventuale raggiungimento del quorum aprirebbe la strada a una revisione costituzionale con effetti diretti sulla struttura delle carriere dei magistrati.

In caso contrario, il segnale principale sarebbe di natura politica, incidendo sul dibattito tra maggioranza e opposizioni e sulle future riforme dell’ordinamento giudiziario.

Nelle prossime ore l’attenzione sarà concentrata sull’evoluzione dell’affluenza e sulle analisi territoriali, destinate a influenzare le strategie dei partiti e del Consiglio superiore della magistratura in vista dei prossimi passaggi legislativi.

FAQ

Qual è l’affluenza registrata nella prima giornata di referendum?

L’affluenza è pari al 46,07%, secondo i dati quasi definitivi comunicati dal Viminale tramite la piattaforma Eligendo.

Come si confronta l’affluenza con il referendum costituzionale del 2020?

È più alta: nel 2020, alla stessa ora della prima giornata, aveva votato il 39,37% degli aventi diritto.

Perché questo referendum sulla giustizia è considerato rilevante?

È rilevante perché interviene sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, incidendo sull’equilibrio interno della magistratura.

Che ruolo ha la piattaforma Eligendo nella diffusione dei dati?

La piattaforma Eligendo del Viminale raccoglie e diffonde in tempo reale i dati ufficiali su affluenza e scrutinio.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.